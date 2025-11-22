विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Gemini Weekly Horoscope 24 to 30 November 2025: मिथनु राशि को मिलेगी नई दिशा, जरूर आजमाएं ये उपाय

By Digital Desk Edited By: Kaushik Sharma
Updated: Sat, 22 Nov 2025 05:17 PM (IST)

मिथुन राशि के जातकों को इस सप्ताह बदलती उर्जाएं मिथुन राशि को स्पष्टता, आत्मचिंतन, प्रगति और भावनात्मक विकास की दिशा दिखा रही हैं। यह सप्ताह खुद की खोज, सहयोग और नयी दिशा की भावना में वृद्धि करता है। ऐसे में आइए ऐस्ट्रॉलजर आनंद सागर पाठक से जानते हैं कि कैसा रहने वाला है मिथुन (Gemini Weekly Horoscope 24 November to 30 November 2025) राशि का यह सप्ताह।

prefferd source google
Hero Image

Gemini Weekly Horoscope: खास रहेगा मिथनु राशि का यह सप्ताह 

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। इस सप्ताह चंद्रदेव का धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि में गोचर आपकी बातचीत, संबंधों और भीतर की स्पष्टता को प्रभावित कर सकता है। बुधदेव मार्गी हो रहे हैं और शुक्रदेव वृश्चिक में प्रवेश कर रहे हैं। इससे रुके हुए कामों में फिर से गति आ सकती है। भावनात्मक संवेदनशीलता बढ़ सकती है, लेकिन इन्टूशन भी मजबूत होगा। यह सप्ताह खुद की खोज, सहयोग और नयी दिशा की भावना को बढ़ाता है। आइए जानते हैं कि मिथनु (Gemini Weekly Rashifal 2025) राशि का साप्ताहिक राशिफल

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

परिचय:

Mithun (1)


24 नवंबर को धनु राशि में चंद्रदेव का गोचर साझेदारी के मामलों और बौद्धिक जिज्ञासा को सक्रिय करता है। जैसे ही चंद्रदेव मकर, कुंभ और फिर मीन राशि में प्रवेश करते हैं, आप प्रैक्टिकल सोच से नयी सोच और अंत में भावनात्मक संतुलन की ओर बढ़ते हैं। सूर्यदेव, मंगलदेव और शुक्रदेव वृश्चिक राशि में हैं। यह स्थिति आपके जीवन और दिनचर्या में बदलाव की प्रेरणा दे रही है। यह सप्ताह भीतर की ऊर्जा को नया संतुलन देकर बाहरी प्रयासों में आगे बढ़ने का मौका दे रहा है।

मिथुन साप्ताहिक राशिफल – स्वास्थ्य

स्वास्थ्य के मामले में इस सप्ताह संतुलन और जागरूकता बहुत महत्वपूर्ण है। 24 नवंबर को धनु राशि में चंद्रदेव बेचैनी या अनियमित दिनचर्या ला सकते हैं। अधिक मेहनत से बचें। 25–26 नवंबर को मकर राशि में चंद्रदेव आपकी दिनचर्या को स्थिर करते हैं, जिससे अच्छी आदतें अपनाना आसान होगा।

27–29 नवंबर के दौरान कुंभ राशि में चंद्रदेव मानसिक गतिविधि बढ़ाते हैं, जिससे नींद प्रभावित हो सकती है। इस समय ग्राउंडिंग एक्सरसाइज उपयोगी रहेंगी। 29–30 नवंबर को मीन राशि में चंद्रदेव भावनात्मक शांति, गहरी नींद और मानसिक आराम को बढ़ाते हैं। 28 नवंबर को शनि देव मार्गी होते हैं, जिससे लंबे समय तक चलने वाली स्वास्थ्य योजनाएं और मजबूत बन सकती हैं।

मिथुन साप्ताहिक राशिफल – परिवार और रिश्ते


इस सप्ताह रिश्तों में भावनात्मक गहराई और समझ बढ़ेगी। 24 नवंबर को धनु राशि में चंद्रदेव खुली बातचीत और सकारात्मक ऊर्जा लाते हैं। 25–26 नवंबर को मकर राशि में चंद्रदेव परिवार से जुड़ी गंभीर बातों या जिम्मेदारियों को सामने ला सकते हैं। 27–29 नवंबर को कुंभ राशि में चंद्रदेव रिश्तों में स्वस्थ सीमाएं, स्वतंत्रता और साफ-सुथरी बातचीत को प्रोत्साहित करते हैं।

सप्ताहांत में मीन राशि में चंद्रदेव नरमी, करुणा और दिल से जुड़ी बातों को बढ़ाते हैं। इससे गलतफहमियां शांतिपूर्वक सुलझ सकती हैं। शुक्र देव का वृश्चिक राशि में प्रवेश रिश्तों में भावनात्मक गहराई और मन की समझ बढ़ाता है।

मिथुन साप्ताहिक राशिफल – शिक्षा

इस सप्ताह शिक्षा में गतिशील और विविध ऊर्जा रहेगी। 24 नवंबर को धनु राशि में चंद्रदेव जिज्ञासा और व्यापक अध्ययन की ओर प्रेरित करते हैं। 25–26 नवंबर को मकर राशि में चंद्रदेव अनुशासन बढ़ाते हैं। पेंडिंग असाइनमेंट और परीक्षा की तैयारी के लिए यह समय आदर्श है।

27–29 नवंबर को कुंभ राशि में चंद्रदेव एनालिटिकल और क्रिएटिव सोच को बढ़ाते हैं, जो विज्ञान, तकनीक और शोध वाले विषयों में मददगार है। 29–30 नवंबर को मीन राशि में चंद्रदेव इन्टूशन को बढ़ाते हैं। कला, लेखन और क्रिएटिव विषयों में गुणवत्ता आती है। बुध देव मार्गी होने से ध्यान, समझ और एक्सप्रेशन में स्पष्टता मिलती है।

निष्कर्ष

यह सप्ताह मानसिक स्पष्टता, भावनात्मक समझदारी और संतुलन का है। चंद्रदेव के बदलते गोचर और ग्रहों के महत्वपूर्ण परिवर्तन आपको नई दिशा, बेहतर संवाद और गहरी समझ प्रदान करते हैं। तर्क और इन्टूशन, दोनों को साथ लेकर चलेंगे, तो यह सप्ताह प्रगति और सीख से भरा रहेगा।

उपाय:


a) प्रतिदिन “ॐ बुधाय नमः” 108 बार जप करें।
b) बुधवार को हरा या हल्का नीला रंग पहनें।
c) हरे फल दान करें।
d) मानसिक स्पष्टता के लिए अपने पास एक छोटा चांदी का टुकड़ा रखें।
e) सूरज निकलने के समय 10 मिनट ध्यान करें।

यह भी पढ़ें- Cancer Weekly Horoscope: कर्क वालों के लिए कैसा रहेगा यह सप्ताह, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल

यह भी पढ़ें- Taurus Weekly Horoscope 24 to 30 November 2025: वृषभ राशि के रुके हुए काम होंगे पूरे, खास रहेगा यह सप्ताह

यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com द्वारा लिखा गया है , अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हे hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।