Aries Weekly Horoscope 24 to 30 November 2025: मौका मिलने पर खुलकर कहेंगे दिल की बात, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। इस सप्ताह चंद्रदेव का गोचर आपकी भावनाओं और कामकाज में हलचल ला सकते हैं। जब चंद्रदेव धनु, मकर, कुंभ और फिर मीन राशि से गुजरते हैं, तो आपकी जल्दबाजी, महत्वाकांक्षा और इन्टूशन अलग-अलग चरणों में सक्रिय होते हैं।

बुध देव अब मार्गी हो रहे हैं, शुक्रदेव वृश्चिक में प्रवेश कर रहे हैं और शनिदेव स्थिरता दे रहे हैं। यह मिलान संतुलित फैसले लेने और मीनिंगफुल प्रगति के संकेत दे रहा है। जहां धैर्य और साहस साथ होंगे, वहां आगे बढ़ने के अच्छे मौके बन सकते हैं। आइए जानते हैं कि मेष (Aries Weekly Rashifal 2025) राशि का साप्ताहिक राशिफल।

परिचय सप्ताह की शुरुआत 24 नवंबर को धनु राशि में चंद्रदेव के गोचर से होती है। यह आपके उत्साह और एक्सपैंड करने की इच्छा को बढ़ाते हैं। इसके बाद चंद्रदेव मकर, कुंभ और फिर मीन राशि में प्रवेश करते हैं। इस यात्रा में आप महत्वाकांक्षा, कुछ नया सोचने की आदत और भावनात्मक स्पष्टता जैसी अवस्थाओं से गुजरते हैं। सूर्यदेव, शुक्रदेव और मंगलदेव वृश्चिक राशि में हैं, जो अंदर से परिवर्तन पर ध्यान दिला रहे हैं। ये सारे गोचर और ग्रह-संकेत इस सप्ताह को खोज, समझ और निर्णायक कदमों का समय बनाते हैं।

मेष साप्ताहिक राशिफल – स्वास्थ्य

इस सप्ताह स्वास्थ्य पर चंद्रमा के विभिन्न गोचर का स्पष्ट प्रभाव रहेगा। 24 नवंबर को धनु राशि में चंद्रदेव ऊर्जा बढ़ाते हैं, लेकिन अधिक काम या थकान की संभावना भी रखते हैं। मकर राशि में चंद्रमा दिनचर्या, व्यायाम और आहार सुधार की प्रेरणा देते हैं। कुंभ राशि में चंद्रदेव मानसिक स्पष्टता लाते हैं, लेकिन अधिक सोच के कारण कभी-कभी नींद भी प्रभावित हो सकती है।

सप्ताहांत में मीन राशि में चंद्रदेव भावनात्मक संतुलन और हाइड्रेशन पर ध्यान देने की आवश्यकता बढ़ाते हैं। 28 नवंबर को मीन राशि में शनिदेव के मार्गी होने से स्वास्थ्य पर ध्यान रहेगा। मेष साप्ताहिक राशिफल – परिवार और संबंध

इस सप्ताह मेष राशि के संबंध आत्मचिंतन और सच्ची बातचीत के माध्यम से गहराई पा सकते हैं। धनु राशि में चंद्रदेव परिवारिक चर्चाओं में खुलापन और उत्साह लाते हैं। 25–26 नवंबर के मकर गोचर में प्रियजनों के प्रति जिम्मेदारी और महत्वपूर्ण घरेलू फैसलों पर ध्यान बढ़ता है। 27–29 नवंबर (शाम तक) कुंभ राशि में चंद्रदेव संबंधों में स्पेस, समझ और स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करते हैं। इससे संतुलन बरकरार रखते हुए दूसरों को अपनी जगह देने में मदद मिलती है।

जैसे ही चंद्रमा मीन राशि में प्रवेश करते हैं, तो मौका मिलने पर आप अपनी भावनाओं को खुलकर कहेंगे। शुक्रदेव का वृश्चिक में प्रवेश प्रेम संबंधों में आकर्षण, नजदीकी और भावनात्मक गहराई भी बढ़ाता है। मेष साप्ताहिक राशिफल – शिक्षा

शिक्षा के मामले में इस सप्ताह निरंतर बौद्धिक प्रगति दिखाई देती है। 24 नवंबर को धनु राशि में चंद्रदेव जिज्ञासा और आत्मविश्वास बढ़ाते हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं या साहसिक विषयों के लिए अनुकूल है। इसके बाद मकर राशि में चंद्रदेव एकाग्रता और अनुशासन मजबूत करते हैं, जिससे लंबे समय तक अध्ययन संभव होता है।

कुंभ राशि में चंद्रदेव शोध, तकनीकी विषय और रचनात्मक अध्ययन में मददगार रहेंगे। मीन राशि में चंद्रदेव इन्टूशन को बढ़ाते हैं, जो कला, लेखन या आध्यात्मिक अध्ययन के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। बुधदेव के मार्गी होने से पढ़ाई से जुड़ी उलझनें कम होती हैं और समझ बेहतर बनती है।

निष्कर्ष

यह सप्ताह संतुलित परिवर्तन और सकारात्मक दिशा का संदेश देता है। चंद्रमा के अलग–अलग गोचर आपकी भावनाओं, महत्वाकांक्षा और संबंधों को विविध अनुभव देते हैं। प्रमुख ग्रहों की चाल आपके विकास का समर्थन करती है। यह सप्ताह समाधान, प्रगति और भीतर की स्पष्टता के अवसर लेकर आता है। फोकस बनाये रखें और अपनी इन्टूशन पर विश्वास रखें।

उपाय : a) प्रतिदिन सुबह सूर्यदेव को जल अर्पित करें।

b) प्रतिदिन 108 बार "ॐ नमः शिवाय" का जप करें।

c) मंगलवार को लाल या मूंगा रंग का आभूषण धारण करें।

d) शाम को घर के दक्षिण–पश्चिम कोने में घी का दीपक जलाएं।

e) रविवार को लाल फल या गुड़ का दान करें।