Taurus Weekly Horoscope 24 to 30 November 2025: वृषभ राशि के रुके हुए काम होंगे पूरे, खास रहेगा यह सप्ताह

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। इस सप्ताह स्थिरता और भावनात्मक हलचल का मिश्रण नजर आता है। चंद्रदेव धनु, मकर, कुंभ और फिर मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। हर गोचर आपके फैसलों, रिश्तों और लक्ष्यों को अलग अंदाज में दिशा दे सकते हैं। शुक्रदेव वृश्चिक में प्रवेश कर रहे हैं और बुधदेव मार्गी हो रहे हैं। इससे सोच में स्पष्टता और रिश्तों में गहराई आ सकती है। यह सप्ताह जमीन से जुड़े रहकर सोचने, आत्मचिंतन करने और संतुलित कदम उठाने का संकेत दे रहा है। आइए जानते हैं कि वृषभ (Taurus Weekly Rashifal 2025) राशि का साप्ताहिक राशिफल।

परिचय

सप्ताह की शुरुआत 24 नवंबर को धनु राशि में चंद्रदेव के गोचर से होती है। यह आपको खोज और लंबी अवधि की सोच की ओर प्रेरित कर सकता है। इसके बाद चंद्रदेव मकर, कुंभ और फिर मीन राशि में प्रवेश करते हैं। इन गोचरों के दौरान आपकी प्रैक्टिकल आदत, भावनात्मक समझ और इन्टूशन के साथ तालमेल बनाती है। सूर्यदेव, शुक्रदेव और मंगलदेव वृश्चिक राशि में हैं। इससे आपके संबंधों में अंदरूनी परिवर्तन आ सकते हैं। यह सप्ताह स्पष्टता, स्थिरता और समझदारी भरे फैसलें ला रहा है।

वृषभ साप्ताहिक राशिफल – स्वास्थ्य स्वास्थ्य इस सप्ताह चंद्रदेव के गोचर से प्रभावित रहेगा। 24 नवंबर को धनु राशि में चंद्रदेव ऊर्जा बढ़ाते हैं, लेकिन ज्यादा खान-पान से अपच या भारीपन हो सकता है। 25–26 नवंबर को मकर राशि में चंद्रदेव आपको फिर से व्यायाम शुरू करने या हल्की-फुल्की जमीनी गतिविधियां जैसे तेज चलना, स्ट्रेचिंग, अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। 27–29 नवंबर के दौरान कुंभ राशि में चंद्रदेव मेन्टल एक्टिवनेस बढ़ाते हैं। इस समय पर्याप्त नींद और पानी जरूरी होगा। सप्ताह के अंत में मीन राशि में चंद्रदेव मन को शांत करते हैं और भावनात्मक तनाव कम करने में मदद करते हैं। 28 नवंबर को शनि देव मार्गी होते हैं, जिससे स्वास्थ्य से जुड़ी आदतें लंबे समय तक स्थिर रह सकती हैं।

वृषभ साप्ताहिक राशिफल – परिवार और रिश्ते

इस सप्ताह रिश्तों में भावनात्मक समझ बढ़ती है। 24 नवंबर को धनु राशि में चंद्रदेव ईमानदार और खुले संवाद को बढ़ावा देते हैं, जिससे गलतफहमियां कम हो सकती हैं। 25–26 नवंबर को मकर राशि में चंद्रदेव रिश्तों में प्रैक्टिकल सोच और जिम्मेदारी लाते हैं। परिवार की कुछ जरूरतों पर ध्यान देना पड़ सकता है। 27–29 नवंबर को कुंभ राशि में चंद्रदेव रिश्तों में थोड़ा स्पेस और स्वतंत्रता देने की सीख देते हैं। यह संतुलन आपकी बोन्डिंग को मजबूत करता है। 29–30 नवंबर को मीन राशि में चंद्रदेव भावनाओं को कोमल बनाते हैं। यह समय दिल से बात करने और एक-दूसरे के प्रति नरमी दिखाने का है। शुक्र देव वृश्चिक राशि में प्रवेश करते हैं, जिससे प्रेम संबंधों में गहराई, आकर्षण और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ता है।

वृषभ साप्ताहिक राशिफल – शिक्षा

इस सप्ताह पढ़ाई में निरंतर प्रगति होती है। 24 नवंबर को धनु राशि में चंद्रदेव जिज्ञासा, सीखने की रुचि और आत्म-विश्वास बढ़ाते हैं। 25–26 नवंबर को मकर राशि में चंद्रदेव अनुशासन बढ़ाते हैं। लंबे समय तक पढ़ाई या कठिन विषय निपटाने के लिए यह आदर्श समय है। 27–29 नवंबर को कुंभ राशि में चंद्रदेव क्रिएटिविटी और लॉजिकल सोच में सुधार लाते हैं। विज्ञान, टेक्नोलॉजी और शोध से जुड़े विषयों के लिए यह समय अच्छा है। सप्ताह के अंत में मीन राशि में चंद्रदेव आपकी इन्टूशन को बढ़ाते हैं, जिससे कला, लेखन और आध्यात्मिक विषयों में बेहतर ध्यान लगता है। 29 नवंबर को बुध देव मार्गी होते हैं, जिससे पढ़ाई में भ्रम कम और स्पष्टता आती है।

निष्कर्ष – वृषभ साप्ताहिक राशिफल

यह सप्ताह मेहनत, स्थिरता और भावनात्मक संतुलन का है। चंद्रदेव के अलग-अलग गोचर आपको अनुशासन, समझदारी, क्रिएटिविटी और इन्टूशन सब एक साथ प्रदान करते हैं। ग्रहों की स्थिति आपके प्रैक्टिकल जीवन, रिश्तों और मानसिक स्पष्टता को मजबूत करती है। धैर्य और शांत रहकर आगे बढ़ेंगे, तो सप्ताह सुखद परिणाम देगा।