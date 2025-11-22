विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Weekly Numerology Horoscope: मूलांक 4 वालों को नए आइडियाज से मिलेंगे शानदार नतीजे, पढ़ें अंक राशिफल

By digital deskEdited By: Suman Saini
Updated: Sat, 22 Nov 2025 04:13 PM (IST)

इस हफ्ते सीनियर्स कुछ मूलांक के जातकों को क्रिएटिव आइडिया के लिए तारीफ मिल सकती है। वहीं कुछ जातकों को यह सलाह दी जा रही है, कि एक्टिविटी और आराम के बीच संतुलन रखें। अंकज्योतिष राशिफल के मुताबिक ऐसे में चलिए ऐस्ट्रॉलजर भानुप्रिया मिश्रा जी (astropatri.com) से जानते हैं मूलांक 4 से लेकर 6 तक का साप्ताहिक अंकज्योतिष राशिफल।

Weekly Numerology Horoscope पढ़ें साप्ताहिक राशिफल।

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। यह हफ्ता यूनिवर्सल नंबर 3 की क्रिएटिव और इमेजिनेटिव ऊर्जा लेकर आता है। नंबर 3 अपनी इमेजिनेशन, आकर्षण और साफ एक्सप्रेशन के लिए जाना जाता है। पिछले सप्ताह (47) की संतुलित ऊर्जा अब और अधिक स्पष्ट और सच्ची एक्सप्रेशन की ओर बढ़ती दिखेगी। इस दौरान आप ज्यादा मिलनसार महसूस कर सकते हैं, मोटिवेशन बढ़ सकता है और जिन कामों में क्रिएटिविटी चाहिए, उन पर आगे बढ़ने का मन बनेगा।

साप्ताहिक अंकज्योतिष राशिफल नंबर 4

(जिनका जन्म 4, 13, 22, 31 को हुआ है)

4 i

इस हफ्ते आपको थोड़ा कम्फर्ट जोन से बाहर महसूस हो सकता है, क्योंकि यूनिवर्सल नंबर 3 की ऊर्जा आपको थोड़ा हल्का और खुला होने के लिए कह रही है। यह सप्ताह आपको सिखाएगा कि अपनी योजनाएं और विचार छुपाकर रखने के बजाय खुलकर बताना भी जरूरी है।

  • करियर: प्लानिंग और क्रिएटिविटी को मिलाकर काम करने के लिए अच्छा हफ्ता। आपकी सधी हुई सोच और नए आइडियाज मिलकर शानदार परिणाम दे सकते हैं।
  • लव लाइफ: नर्म और साफ तरीके से अपनी बात कहें, इससे हाल ही के किसी गलतफहमी की स्थिति सुधर जाएगी।
  • हेल्थ: रूटीन बनाए रखें, लेकिन तनाव कम करने के लिए कोई मजेदार एक्टिविटी भी जोड़ें।
  • शुभ रंग: आसमानी नीला
  • शुभ अंक: 6
  • साप्ताहिक संकल्प: "मैं खुलकर अपनी बात कहता/कहती हूं, और अपने उद्देश्य के प्रति सच्चा/सच्ची रहता/रहती हूं।"

साप्ताहिक अंकज्योतिष राशिफल नंबर 5

(जिनका जन्म 5, 14, 23 को हुआ है)

5 i

यह हफ्ता आपकी स्वाभाविक कम्युनिकेशन स्किल को और तेज करेगा। अचानक अच्छे आइडिया, रोचक बातचीत और ऐसी संभावनाएं मिल सकती हैं जिनमें लचीलापन और क्रिएटिविटी की जरूरत हो।

  • करियर: मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, ट्रैवल, मीडिया या नेगोशिएशन के लिए बेहतरीन समय। कोई तेज रफ्तार वाला प्रोजेक्ट जल्दी सफलता दे सकता है।
  • लव लाइफ: रोमांटिक बातचीत हल्की-फुल्की और ताजगी भरी रहेगी। सिंगल लोगों के लिए सोशल इंटरैक्शन के जरिए नया और रोमांचक कनेक्शन बन सकता है।
  • हेल्थ: ओवर-एक्टिव होने से बचें। एक्टिविटी और आराम के बीच संतुलन रखें। पानी खूब पिएं।
  • शुभ रंग: हरा
  • शुभ अंक: 8
  • साप्ताहिक संकल्प: "मेरी बातचीत साफ, आत्मविश्वासी और प्रभावशाली है।"

साप्ताहिक अंकज्योतिष राशिफल नंबर 6

(जिनका जन्म 6, 15, 24 को हुआ है)

6 i

आपकी देखभाल करने वाली प्रकृति इस हफ्ते की हल्की-फुल्की और खुशमिजाज ऊर्जा के साथ बहुत अच्छा मेल खाती है। यह सप्ताह भावनात्मक रिश्तों को मजबूत करने और दिल से बातचीत करने के लिए बढ़िया है।

  • करियर: टीमवर्क सहज रहेगा। आपके क्रिएटिव आइडिया सीनियर्स या क्लाइंट्स से तारीफ दिला सकते हैं।
  • लव लाइफ: रोमांटिक और एक्सप्रेसिव हफ्ता। मीठे पल, प्यारी बातें और भावनात्मक नजदीकियां बढ़ सकती हैं।
  • हेल्थ: सौंदर्य, आराम और रिलैक्सेशन पर ध्यान दें। हल्की-फुल्की क्रिएटिव एक्टिविटी तनाव कम करेगी।
  • शुभ रंग: पीच
  • शुभ अंक: 9
  • साप्ताहिक संकल्प: "मैं अपने हर काम में प्यार और खूबसूरती व्यक्त करता/करती हूं।"

निष्कर्ष -

सप्ताह 48 में क्रिएटिविटी, स्पष्टता और भावनात्मक खुलापन एक नई ताजगी लेकर आ रहा है। यूनिवर्सल नंबर 3 हमें प्रेरित करता है कि हम अपनी बात सच्चाई से कहें, दिल से जुड़ें और अपनी अंदरूनी आवाज को विकास और सामंजस्य का साधन बनाएं।

याद रखें, आप जो व्यक्त करते हैं, वही आपकी हकीकत बनता है। इस हफ्ते आपके शब्दों में ताकत, आकर्षण और पॉजिटिव बदलाव लाने की क्षमता है। प्यार से बोलें, क्रिएटिविटी से काम करें और अपनी अंदर की रोशनी को खुलकर चमकने दें।

यह साप्ताहिक अंकज्योतिष भविष्यफल Astropatri.com की विशेषज्ञ अंकज्योतिषी भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। फीडबैक के लिए संपर्क करें: hello@astropatri.com