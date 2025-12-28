Aquarius Weekly Horoscope: सोच-समझकर आगे बढ़ें कुंभ राशि वाले, पढ़ें राशिफल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। यह सप्ताह (Weekly 29 Dec 2025 to 04 Jan 2026) सामाजिक रूप से एक्टिव और सोच-समझकर आगे बढ़ने वाला रहेगा। चंद्रदेव का गोचर मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि से होकर संवाद, धन, क्रिएटिविटी और भावनात्मक आधार से जुड़े क्षेत्रों को एक्टिव करेगा। आपकी ही राशि में स्थित राहु देव मौलिक सोच और महत्वाकांक्षा को बढ़ाएंगे, वहीं धनु राशि में विराजमान सूर्यदेव, बुधदेव, शुक्रदेव और मंगलदेव मित्रता, सामाजिक दायरे और भविष्य की योजनाओं को ऊर्जा देंगे। यह साप्ताहिक राशिफल बताता है कि सहयोग और टीमवर्क के साथ, भावनात्मक समझ बनाए रखने से अच्छी प्रगति होगी।

परिचय इस सप्ताह आपके जीवन में नए विचारों और जिम्मेदारियों का संतुलन देखने को मिलेगा। धनु राशि में स्थित सूर्यदेव, बुधदेव, शुक्रदेव और मंगलदेव आपके मित्रों, आकांक्षाओं और लंबे समय की योजनाओं को एक्टिव कर रहे हैं। वहीं मीन राशि में स्थित शनि देव भावनात्मक अनुशासन और प्रैक्टिकल आर्थिक सोच सिखाएंगे। यह साप्ताहिक राशिफल आपको सपनों को हकीकत में बदलने की दिशा में कदम बढ़ाने और अपनों से भावनात्मक रूप से जुड़े रहने की सलाह देता है।

स्वास्थ्य – कुंभ साप्ताहिक राशिफल (29 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026) स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक आराम बहुत जरूरी होगा। सप्ताह की शुरुआत में ज्यादा सोचने या स्क्रीन पर ज्यादा समय बिताने से थकान हो सकती है। यह साप्ताहिक राशिफल टहलने, हल्की स्ट्रेचिंग और बाहर समय बिताने की सलाह देता है। 4 जनवरी को चंद्रदेव के कर्क राशि में प्रवेश से भावनात्मक स्थिति का सीधा असर शरीर पर पड़ेगा। पर्याप्त नींद, पानी पीना और मन की बातें साझा करना आपको संतुलन और ऊर्जा देगा।

परिवार और रिश्ते – कुंभ साप्ताहिक राशिफल (29 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026) यह साप्ताहिक राशिफल रिश्तों में गर्मजोशी और संवाद बढ़ने का संकेत देता है। धनु राशि में शुक्रदेव और मंगलदेव मित्रता और प्रेम संबंधों में उत्साह और सच्चाई लाएंगे।

2 जनवरी को चंद्रदेव मिथुन राशि में रहेंगे, जिससे भाई-बहनों, बच्चों और करीबी दोस्तों से खुलकर बात होगी और रिश्ते मजबूत होंगे। यह साप्ताहिक राशिफल भावनात्मक दूरी बनाने से बचने की सलाह देता है। 4 जनवरी को चंद्रदेव के कर्क राशि में आने से परिवार की जिम्मेदारियां और भावनात्मक संवेदनशीलता बढ़ेगी। यह समय अपनों को सहारा देने और रिश्तों को संवारने का है।

शिक्षा – कुंभ साप्ताहिक राशिफल (29 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026) छात्रों के लिए यह सप्ताह सकारात्मक रहेगा, खासकर क्रिएटिव विषयों, विज्ञान, टेक्नोलॉजी और ग्रुप स्टडी से जुड़े क्षेत्रों में। धनु राशि में स्थित सूर्यदेव, बुधदेव, शुक्रदेव और मंगलदेव सोच और दृष्टि को विस्तार देंगे। मिथुन राशि में बृहस्पति देव वक्री पुराने पाठ दोहराने और अवधारणाओं को मजबूत करने में मदद करेंगे। 2 जनवरी को चंद्रदेव मिथुन राशि में रहेंगे, जिससे परीक्षा, इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन और समूह में पढ़ाई के लिए अच्छा समय रहेगा। लगातार मेहनत और नए तरीके अपनाने से अच्छे परिणाम मिलेंगे।

निष्कर्ष – कुंभ साप्ताहिक राशिफल (29 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026) कुल मिलाकर यह सप्ताह नए विचारों, आपसी जुड़ाव और भावनात्मक स्थिरता का है। आपके सपने और लक्ष्य ऊंचे रहेंगे, लेकिन भावनात्मक समझ उन्हें संतुलित रखेगी। चंद्रदेव का साप्ताहिक गोचर संवाद, धन संबंधी समझ, क्रिएटिविटी और भावनात्मक देखभाल को सहारा देगा। यह साप्ताहिक राशिफल याद दिलाता है कि जब दूरदर्शिता के साथ जिम्मेदारी और संवेदनशीलता जुड़ती है, तब असली प्रगति होती है।