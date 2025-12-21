Aquarius Weekly Horoscope: इस हफ्ते कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, पढ़ें कुंभ का राशिफल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। इस सप्ताह (Weekly 22 to 28 December 2025) कुंभ राशि के लिए खुद के बारे में सोचने, तैयारी करने और धीरे-धीरे रफ्तार पकड़ने का है। हफ्ते में चंद्रदेव मकर, कुंभ और मीन राशि से गुजरेंगे, जिससे आपका फोकस पहले अंदर की सोच पर, फिर खुद को एक्सप्रेस करने पर और अंत में भावनात्मक हल्कापन पाने पर रहेगा। आपकी राशि में राहु देव बेचैनी और आगे बढ़ने की चाह बढ़ा सकते हैं। मिथुन राशि में गुरु देव वक्री होकर क्रिएटिविटी, पर्सनल गोल्स और पुराने आइडियाज पर दोबारा सोचने की सलाह दे रहे हैं। यह साप्ताहिक राशिफल बताता है कि सही प्लानिंग के बाद ही एक्शन लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

परिचय हफ्ते की शुरुआत में चंद्रदेव मकर राशि में रहेंगे, जिससे आप थोड़ा स्लो महसूस कर सकते हैं और खुद से जुड़े सवालों पर सोचेंगे। धनु राशि में सूर्यदेव, शुक्रदेव और मंगलदेव आपकी दोस्ती, सोशल सर्कल और भविष्य की योजनाओं को एक्टिव रखेंगे। वृश्चिक राशि में बुधदेव करियर को लेकर गंभीर सोच और बातचीत बढ़ाएंगे। मीन राशि में शनि देव भावनाओं में अनुशासन और धैर्य सिखा रहे हैं। यह साप्ताहिक राशिफल आपको बड़े विजन के साथ सब्र बनाए रखने की सलाह देता है।