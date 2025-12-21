विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Aquarius Weekly Horoscope: इस हफ्ते कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, पढ़ें कुंभ का राशिफल

By Digital DeskEdited By: Vaishnavi Dwivedi
Updated: Sun, 21 Dec 2025 07:03 PM (IST)

हफ्ते की शुरुआत में चंद्रदेव मकर राशि में रहेंगे, जिससे आप थोड़ा स्लो महसूस कर सकते हैं और खुद से जुड़े सवालों पर सोचेंगे। एस्ट्रोपत्री डॉटकॉम के श्री ...और पढ़ें

Hero Image

Aquarius Rashifal 2025: कुंभ राशि का साप्ताहिक राशिफल।

Zodiac Wheel

वार्षिक राशिफल 2026

जानें आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा आने वाला नया साल।

अभी पढ़ें

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। इस सप्ताह (Weekly 22 to 28 December 2025) कुंभ राशि के लिए खुद के बारे में सोचने, तैयारी करने और धीरे-धीरे रफ्तार पकड़ने का है। हफ्ते में चंद्रदेव मकर, कुंभ और मीन राशि से गुजरेंगे, जिससे आपका फोकस पहले अंदर की सोच पर, फिर खुद को एक्सप्रेस करने पर और अंत में भावनात्मक हल्कापन पाने पर रहेगा। आपकी राशि में राहु देव बेचैनी और आगे बढ़ने की चाह बढ़ा सकते हैं। मिथुन राशि में गुरु देव वक्री होकर क्रिएटिविटी, पर्सनल गोल्स और पुराने आइडियाज पर दोबारा सोचने की सलाह दे रहे हैं। यह साप्ताहिक राशिफल बताता है कि सही प्लानिंग के बाद ही एक्शन लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

परिचय

हफ्ते की शुरुआत में चंद्रदेव मकर राशि में रहेंगे, जिससे आप थोड़ा स्लो महसूस कर सकते हैं और खुद से जुड़े सवालों पर सोचेंगे। धनु राशि में सूर्यदेव, शुक्रदेव और मंगलदेव आपकी दोस्ती, सोशल सर्कल और भविष्य की योजनाओं को एक्टिव रखेंगे। वृश्चिक राशि में बुधदेव करियर को लेकर गंभीर सोच और बातचीत बढ़ाएंगे। मीन राशि में शनि देव भावनाओं में अनुशासन और धैर्य सिखा रहे हैं। यह साप्ताहिक राशिफल आपको बड़े विजन के साथ सब्र बनाए रखने की सलाह देता है।

Kumbh (1)

कुंभ साप्ताहिक राशिफल – सेहत (22 दिसंबर से 28 दिसंबर 2025)

  • इस हफ्ते सेहत में खासकर मेंटल और इमोशनल हेल्थ पर ध्यान देना जरूरी रहेगा।
  • हफ्ते की शुरुआत में चंद्रदेव मकर राशि में रहेंगे, जिससे थकान या लो एनर्जी महसूस हो सकती है। यह समय नींद सुधारने और रिकवरी के लिए अच्छा है।
  • धनु राशि में मंगलदेव फिजिकल एनर्जी बढ़ाएंगे, लेकिन जरूरत से ज्यादा मेहनत न करें।
  • मीन राशि में शनि देव चिंता और भावनात्मक संवेदनशीलता बढ़ा सकते हैं।
  • यह साप्ताहिक राशिफल ध्यान, पानी ज्यादा पीने और हल्की एक्सरसाइज की सलाह देता है। वीकेंड पर ग्राउंडिंग एक्टिविटी और इमोशनल डिटॉक्स बहुत जरूरी रहेगा।

कुंभ साप्ताहिक राशिफल – परिवार और रिश्ते (22 दिसंबर से 28 दिसंबर 2025)

  • रिश्तों में इस हफ्ते हल्के-हल्के बदलाव देखने को मिलेंगे। हफ्ते की शुरुआत में आप अकेले रहना या थोड़ा दूरी बनाना पसंद कर सकते हैं, जिससे सामने वाला कन्फ्यूज हो सकता है। इसलिए साफ बातचीत जरूरी रहेगी।
  • वृश्चिक राशि में बुधदेव करियर, जिम्मेदारियों या अथॉरिटी फिगर से जुड़ी बातें घर में ला सकते हैं।
  • आपकी राशि में राहु देव रिश्तों में अचानक उतार-चढ़ाव ला सकते हैं, इसलिए प्रतिक्रिया देने से पहले सोचें। हफ्ते के बीच में दोस्तों से जुड़ना और खुद को एक्सप्रेस करना फायदेमंद रहेगा।
  • वीकेंड पर चंद्रदेव मीन राशि में रहेंगे, भावनाएं नरम होंगी और माफी, समझ व अपनापन रिश्तों को मजबूत करेगा।

कुंभ साप्ताहिक राशिफल – शिक्षा (22 दिसंबर से 28 दिसंबर 2025)

  • स्टूडेंट्स के लिए यह हफ्ता रिवीजन और अपने रफ्तार से पढ़ने का है। हफ्ते की शुरुआत में चंद्रदेव मकर राशि में रहेंगे, जिससे शांत माहौल में पढ़ाई, रिसर्च और रिवीजन बेहतर रहेगा।
  • मिथुन राशि में गुरु देव वक्री होकर क्रिएटिव सब्जेक्ट्स, लीडरशिप स्किल्स और गोल्स पर दोबारा सोचने को कह रहे हैं।
  • हफ्ते के बीच में चंद्रदेव कुंभ राशि में रहेंगे, जिससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और साइंस, टेक्नोलॉजी व सोशल स्टडीज में रुचि बढ़ेगी। ग्रुप डिस्कशन और प्रेजेंटेशन फायदेमंद रहेंगे।
  • वीकेंड पर फोकस थोड़ा भटक सकता है, इसलिए क्रिएटिव सब्जेक्ट्स या रिवीजन करना बेहतर रहेगा।

निष्कर्ष – कुंभ साप्ताहिक राशिफल (22 दिसंबर से 28 दिसंबर 2025)

कुल मिलाकर, यह हफ्ता खुद को समझने, अंदर से जुड़ने और धीरे-धीरे कॉन्फिडेंस बनाने का है। शुरुआत में प्रगति धीमी लग सकती है, लेकिन हफ्ते के बीच से चीजें साफ होती जाएंगी। वीकेंड तक भावनात्मक संतुलन मजबूत होगा। यह साप्ताहिक राशिफल बताता है कि आजादी और सब्र का संतुलन आपको टिकाऊ सफलता दिलाएगा।

उपाय

इस हफ्ते ग्रहों की ऊर्जा संतुलित करने के लिए:

  • रोज “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का जप करें।
  • शनिवार को नीले या काले कपड़ों का दान करें।
  • पक्षियों या जानवरों को दाना खिलाएं।
  • ध्यान, प्राणायाम या प्रकृति के पास समय बिताएं, इससे मन शांत और सोच साफ रहेगी।

मेष से मीन राशि का वार्षिक राशिफल 2026

लेखक: श्री आनंद सागर पाठक, Astropatri.com, फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com।