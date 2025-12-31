धनु से मीन Aaj Ka Rashifal 31 दिसंबर 2025: किस राशि का चमकेगा भाग्य और किसे मिलेगा लाभ, पढ़ें आज का राशिफल

By Digital Desk Edited By: Kaushik Sharma
Updated: Wed, 31 Dec 2025 04:30 AM (IST)

Aaj Ka Rashifal 31 दिसंबर 2025 के अनुसार, मीन राशि में शनि देव भावनात्मक समझदारी और जिम्मेदारी का भाव जोड़ते हैं। राहुदेव और केतुदेव कर्मिक समझ और आंत ...और पढ़ें

Hero Image

Aaj Ka Rashifal 31 December 2025 Horoscope Today: आज का राशिफल

Zodiac Wheel

वार्षिक राशिफल 2026

जानें आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा आने वाला नया साल।

अभी पढ़ें

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 31 दिसंबर 2025 के अनुसार, मीन राशि में शनि देव यह सुनिश्चित करते हैं कि जीवन के सबक समझदारी के साथ अपनाए जाएं। यह दिन अतीत को सम्मान देने और भविष्य का स्वागत जागरूकता के साथ करने का है। ऐसे में आइए जानते हैं धनु से मीन राशि के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

धनु आज का राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

Dhanu (3)


आज दिनचर्या, स्वास्थ्य और कार्यक्षमता पर ध्यान देना आवश्यक है। वृषभ राशि में स्थित चंद्रदेव संतुलन और अनुशासन की याद दिलाते हैं। आपकी राशि में स्थित सूर्यदेव, मंगलदेव, शुक्रदेव और बुधदेव उत्साह बनाए रखते हैं, परंतु वक्री बृहस्पति देव जल्दबाजी से बचने की सलाह देते हैं।

  • शुभ रंग: बैंगनी
  • शुभ अंक: 12
  • आज का सुझाव: उत्साह को विवेक के साथ आगे बढ़ाएं।

मकर आज का राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

Makar (1)


आज रचनात्मकता, आनंद और भावनात्मक संतोष पर ध्यान जाएगा। वृषभ राशि में स्थित चंद्रदेव स्थायी खुशी पर जोर देते हैं। धनु राशि में स्थित सूर्यदेव, मंगलदेव और शुक्रदेव आशा और आत्मविश्वास बढ़ाते हैं, जबकि बुधदेव दूर की दृष्टि प्रदान करते हैं। वक्री बृहस्पति देव लक्ष्यों को धैर्यपूर्वक सुधारने की सलाह देते हैं।

  • शुभ रंग: चारकोल
  • शुभ अंक: 10
  • आज का सुझाव: वही आनंद चुनें जो लंबे समय तक टिके।

कुंभ आज का राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

Kumbh (1)


आज घर, भावनात्मक सुरक्षा और निजी स्थिरता पर ध्यान रहेगा। वृषभ राशि में स्थित चंद्रदेव आराम और अपनापन बढ़ाते हैं। धनु राशि में स्थित सूर्यदेव, मंगलदेव और शुक्रदेव सकारात्मक सोच को समर्थन देते हैं, जबकि बुधदेव ईमानदारी से अपने बारे में सोचने में सहायता करते हैं। वक्री बृहस्पति देव भावनात्मक आधार को मजबूत करने की आवश्यकता दर्शाते हैं।

  • शुभ रंग: इलेक्ट्रिक ब्लू
  • शुभ अंक: 11
  • आज का सुझाव: मजबूत आधार से ही स्थायी बदलाव संभव है।

मीन आज का राशिफल (Pisces Horoscope Today)

Meen (1)


आज संवाद और भावनात्मक समझ तेज रहेगी। वृषभ राशि में स्थित चंद्रदेव सोच-समझकर एक्सप्रेस करने को प्रोत्साहित करते हैं। धनु राशि में स्थित सूर्यदेव, मंगलदेव और शुक्रदेव उम्मीद बढ़ाते हैं, जबकि आपकी राशि में स्थित शनि देव भावनात्मक अनुशासन प्रदान करते हैं। वक्री बृहस्पति देव भविष्य की सोच को और स्पष्ट करते हैं।

  • शुभ रंग: सी ग्रीन
  • शुभ अंक: 3
  • आज का सुझाव: वर्ष का क्लोसर सच्चाई और शांति के साथ करें।

मेष से मीन राशि का वार्षिक राशिफल 2026

यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com द्वारा लिखा गया है। अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हे hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।