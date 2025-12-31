सिंह से वृश्चिक Aaj Ka Rashifal 31 दिसंबर 2025: इस राशि को साल के आखिरी दिन करियर में मिलेगी नई उड़ान

By Digital Desk Edited By: Kaushik Sharma
Updated: Wed, 31 Dec 2025 04:15 AM (IST)

Aaj Ka Rashifal 31 दिसंबर 2025 के अनुसार, आज सूर्यदेव, मंगलदेव, शुक्रदेव और बुधदेव धनु राशि में स्थित हैं। इसके प्रभाव से सोच और भावनाओं में उम्मीद, ई ...और पढ़ें

Aaj Ka Rashifal 31 December 2025 Horoscope Today: किस राशि की चमकेगी किस्मत

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 31 दिसंबर 2025 के अनुसार, वर्ष के अंतिम दिन यह ग्रह स्थिति समापन, कृतज्ञता और सोच-समझकर लक्ष्य निर्धारण में सहायक होती है। जातकों का आंतरिक विकास की ओर ध्यान हो सकता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि सिंह से वृश्चिक राशि (Horoscope Today 31 December 2025) का दैनिक राशिफल।

सिंह आज का राशिफल (Leo Horoscope Today)

Singh (2)


आज करियर और सार्वजनिक जिम्मेदारियों पर ध्यान केंद्रित रहेगा। वृषभ राशि में स्थित चंद्रदेव पेशेवर स्थिरता और रिस्पांसिबिलिटी की याद दिलाते हैं। धनु राशि में स्थित सूर्यदेव, मंगलदेव और शुक्रदेव आत्मविश्वास बढ़ाते हैं, जबकि बुधदेव लक्ष्य आधारित सोच को सहयोग देते हैं। आपकी राशि में स्थित केतुदेव बाहरी प्रशंसा से अधिक आंतरिक विकास की ओर ध्यान दिलाते हैं।

  • शुभ रंग: सुनहरा
  • शुभ अंक: 1
  • आज का सुझाव: बाहरी सराहना से आगे अपनी प्रगति को पहचानें।

कन्या आज का राशिफल (Virgo Horoscope Today)

Kanya (1)


आज सोच का दायरा विस्तृत होता है। वृषभ राशि में स्थित चंद्रदेव ज्ञान, अनुभव और योजनाबद्ध सोच को समर्थन देते हैं। धनु राशि में स्थित सूर्यदेव, मंगलदेव और शुक्रदेव भविष्य के लक्ष्यों को स्पष्ट करते हैं, जबकि बुधदेव दार्शनिक दृष्टि प्रदान करते हैं। वक्री बृहस्पति देव कुछ मान्यताओं को दोबारा रिव्यु का संकेत देते हैं।

  • शुभ रंग: नेवी ब्लू
  • शुभ अंक: 6
  • आज का सुझाव: चिंता नहीं, समझदारी आगे बढ़ाएगी।

तुला आज का राशिफल (Libra Horoscope Today)

Tula (1)


आज भावनात्मक परिवर्तन, साझा जिम्मेदारियां और वित्तीय स्पष्टता सामने आती है। वृषभ राशि में स्थित चंद्रदेव सुरक्षा और विश्वास को मजबूत करते हैं। धनु राशि में स्थित सूर्यदेव, मंगलदेव और शुक्रदेव ईमानदारी को बढ़ावा देते हैं, जबकि बुधदेव खुली बातचीत को समर्थन देते हैं। वक्री बृहस्पति देव साझा लक्ष्यों की समीक्षा करवाते हैं।

  • शुभ रंग: हल्का गुलाबी
  • शुभ अंक: 7
  • आज का सुझाव: भावनात्मक भ्रम के स्थान पर स्पष्टता चुनें।

वृश्चिक आज का राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

Vrishak (3)


आज साझेदारी और संबंधों पर विशेष ध्यान रहेगा। वृषभ राशि में स्थित चंद्रदेव स्थिरता और कमिटमेंट को उजागर करते हैं। धनु राशि में स्थित सूर्यदेव, मंगलदेव और शुक्रदेव दिल से संवाद को प्रोत्साहित करते हैं, जबकि बुधदेव दृष्टिकोण को व्यापक बनाते हैं। वक्री बृहस्पति देव पुराने भावनात्मक समझौतों की समीक्षा करवाते हैं।

  • शुभ रंग: मैरून
  • शुभ अंक: 8
  • आज का सुझाव: आज स्थिरता को प्राथमिकता दें।

यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com द्वारा लिखा गया है। अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हे hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।