धनु से मीन Aaj Ka Rashifal 30 दिसंबर 2025: सावधानी से कदम बढ़ाने से मिलेगी बड़ी कामयाबी, पढ़ें इन 4 राशियों का हाल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 30 दिसंबर 2025 के अनुसार, मिथुन राशि में वक्री बृहस्पति देव कोई भी कदम उठाने से पहले सोचने की याद दिलाते हैं, जबकि शनि देव तेज ऊर्जा के बीच स्थिरता प्रदान करते हैं। आज का दिन जागरूकता के साथ पहल करने के लिए अनुकूल है। ऐसे में आइए जानते हैं धनु से मीन राशि के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन।

धनु आज का राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

आज रचनात्मकता, खुशी और सेल्फ-एक्सप्रेशन बढ़ी हुई रहेगी। मेष राशि में स्थित चंद्रदेव आपकी राशि के साथ अनुकूल स्थिति में हैं। रोमांस, लीडरशिप और पैशन प्रोजेक्ट्स के लिए दिन मजबूत है।

आपकी राशि में स्थित सूर्यदेव, मंगलदेव और शुक्रदेव आत्मविश्वास और करिश्मा बढ़ाते हैं। वक्री बृहस्पति देव संतुलित उम्मीद बनाए रखने की सलाह देते हैं।

शुभ रंग: बैंगनी

शुभ अंक: 12

आज का सुझाव: जुनून को उद्देश्य के साथ व्यक्त करें। मकर आज का राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

आज घर, परिवार और भावनात्मक नींव पर ध्यान जाएगा। मेष राशि में स्थित चंद्रदेव घरेलू मामलों और व्यक्तिगत सीमाओं को उजागर करते हैं। घर में नेतृत्व करने की जरूरत महसूस हो सकती है।

धनु राशि में स्थित सूर्यदेव, बुधदेव, शुक्रदेव और मंगलदेव सकारात्मक सोच को बढ़ाते हैं। वक्री बृहस्पति देव पारिवारिक फैसलों की दोबारा समीक्षा करवाते हैं।

शुभ रंग: चारकोल

शुभ अंक: 10

आज का सुझाव: बाहर बढ़ने से पहले नींव मजबूत करें। कुंभ आज का राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

आज बातचीत और पहल करने की क्षमता तेज रहेगी। मेष राशि में स्थित चंद्रदेव विचार साझा करने और सीखने की ऊर्जा देते हैं। आप खुलकर अपनी बात रखने के लिए आत्मविश्वास महसूस करेंगे।

धनु राशि में स्थित सूर्यदेव, बुधदेव, शुक्रदेव और मंगलदेव उम्मीद को सहयोग देते हैं। वक्री बृहस्पति देव योजनाओं को अंतिम रूप देने से पहले दोबारा देखने की सलाह देते हैं।