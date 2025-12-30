सिंह से वृश्चिक Aaj Ka Rashifal 30 दिसंबर 2025: चुनौतियों का डटकर सामना करेंगे कन्या राशि के जातक, पढ़ें राशिफल 

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 30 दिसंबर 2025 के अनुसार, चंद्रदेव की यह स्थिति हालात की कमान अपने हाथ में लेने और अपने मन पर भरोसा करने को प्रेरित करती है, हालांकि धैर्य बनाए रखना जरूरी रहेगा। ऐसे में आइए जानते हैं कि सिंह से वृश्चिक राशि (Horoscope Today 30 December 2025) का दैनिक राशिफल।

सिंह आज का राशिफल (Leo Horoscope Today)

आज सोच का दायरा फैलेगा। मेष राशि में स्थित चंद्रदेव शिक्षा, यात्रा और विश्वास से जुड़े मामलों को सक्रिय करते हैं। नया ज्ञान लेने या गहरी बातचीत से लाभ हो सकता है।

धनु राशि में स्थित सूर्यदेव, बुधदेव, शुक्रदेव और मंगलदेव उत्साह बढ़ाते हैं, जबकि मंगलदेव आत्मविश्वास को और मजबूत करते हैं। आपकी राशि में स्थित केतु देव सच्चाई और प्रामाणिकता की ओर ध्यान दिलाते हैं।

शुभ रंग: सुनहरा

शुभ अंक: 1

आज का सुझाव: प्रेरणा पर भरोसा रखें और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। कन्या आज का राशिफल (Virgo Horoscope Today) आज भावनात्मक गहराई और साझा जिम्मेदारियों पर ध्यान जाएगा। मेष राशि में स्थित चंद्रदेव आंतरिक साहस और परिवर्तन की ऊर्जा देते हैं। आप पुराने भावनात्मक या आर्थिक मुद्दों को सुलझाने के लिए प्रेरित हो सकते हैं।

धनु राशि में स्थित सूर्यदेव, बुधदेव, शुक्रदेव और मंगलदेव उम्मीद को सहयोग देते हैं। वक्री बृहस्पति देव प्रतिबद्धताओं की समझदारी से समीक्षा करवाते हैं।

शुभ रंग: नेवी ब्लू

शुभ अंक: 6

आज का सुझाव: चुनौतियों का सीधा सामना करें, यही विकास लाएगा। तुला आज का राशिफल (Libra Horoscope Today)

आज रिश्तों और संतुलन पर फोकस रहेगा। मेष राशि में स्थित चंद्रदेव आपके पार्टनरशिप क्षेत्र को सक्रिय करते हैं। टकराव से बचने की बजाय मुद्दों को सीधे सुलझाना बेहतर रहेगा।

धनु राशि में स्थित सूर्यदेव, बुधदेव, शुक्रदेव और मंगलदेव ईमानदारी को बढ़ावा देते हैं, वहीं शुक्रदेव खुलापन लाते हैं। वक्री बृहस्पति देव पुराने समझौतों पर दोबारा सोचने को कहते हैं।