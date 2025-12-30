सिंह से वृश्चिक Aaj Ka Rashifal 30 दिसंबर 2025: चुनौतियों का डटकर सामना करेंगे कन्या राशि के जातक, पढ़ें राशिफल 

By Digital Desk Edited By: Kaushik Sharma
Updated: Tue, 30 Dec 2025 04:15 AM (IST)

Aaj Ka Rashifal 30 दिसंबर 2025 के अनुसार, आज सूर्यदेव, मंगलदेव, बुधदेव और शुक्रदेव धनु राशि में स्थित हैं, जिससे उत्साह, उम्मीद और साफ-साफ बोलने की आद ...और पढ़ें

Hero Image

Aaj Ka Rashifal 30 December 2025 Horoscope Today: किस जातक को मिलेगा लाभ 

Zodiac Wheel

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 30 दिसंबर 2025 के अनुसार, चंद्रदेव की यह स्थिति हालात की कमान अपने हाथ में लेने और अपने मन पर भरोसा करने को प्रेरित करती है, हालांकि धैर्य बनाए रखना जरूरी रहेगा। ऐसे में आइए जानते हैं कि सिंह से वृश्चिक राशि (Horoscope Today 30 December 2025) का दैनिक राशिफल।

सिंह आज का राशिफल (Leo Horoscope Today)

Singh (2)


आज सोच का दायरा फैलेगा। मेष राशि में स्थित चंद्रदेव शिक्षा, यात्रा और विश्वास से जुड़े मामलों को सक्रिय करते हैं। नया ज्ञान लेने या गहरी बातचीत से लाभ हो सकता है।
धनु राशि में स्थित सूर्यदेव, बुधदेव, शुक्रदेव और मंगलदेव उत्साह बढ़ाते हैं, जबकि मंगलदेव आत्मविश्वास को और मजबूत करते हैं। आपकी राशि में स्थित केतु देव सच्चाई और प्रामाणिकता की ओर ध्यान दिलाते हैं।

  • शुभ रंग: सुनहरा
  • शुभ अंक: 1
  • आज का सुझाव: प्रेरणा पर भरोसा रखें और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें।

कन्या आज का राशिफल (Virgo Horoscope Today)

 Kanya (1)

आज भावनात्मक गहराई और साझा जिम्मेदारियों पर ध्यान जाएगा। मेष राशि में स्थित चंद्रदेव आंतरिक साहस और परिवर्तन की ऊर्जा देते हैं। आप पुराने भावनात्मक या आर्थिक मुद्दों को सुलझाने के लिए प्रेरित हो सकते हैं।
धनु राशि में स्थित सूर्यदेव, बुधदेव, शुक्रदेव और मंगलदेव उम्मीद को सहयोग देते हैं। वक्री बृहस्पति देव प्रतिबद्धताओं की समझदारी से समीक्षा करवाते हैं।

  • शुभ रंग: नेवी ब्लू
  • शुभ अंक: 6
  • आज का सुझाव: चुनौतियों का सीधा सामना करें, यही विकास लाएगा।

तुला आज का राशिफल (Libra Horoscope Today)

 Tula (1)


आज रिश्तों और संतुलन पर फोकस रहेगा। मेष राशि में स्थित चंद्रदेव आपके पार्टनरशिप क्षेत्र को सक्रिय करते हैं। टकराव से बचने की बजाय मुद्दों को सीधे सुलझाना बेहतर रहेगा।
धनु राशि में स्थित सूर्यदेव, बुधदेव, शुक्रदेव और मंगलदेव ईमानदारी को बढ़ावा देते हैं, वहीं शुक्रदेव खुलापन लाते हैं। वक्री बृहस्पति देव पुराने समझौतों पर दोबारा सोचने को कहते हैं।

  • शुभ रंग: सॉफ्ट पिंक
  • शुभ अंक: 7
  • आज का सुझाव: ईमानदार बातचीत से संतुलन लौटता है।

वृश्चिक आज का राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

 Vrishak (3)


आज दिनचर्या, सेहत और कामकाज पर ध्यान रहेगा। मेष राशि में स्थित चंद्रदेव रोजमर्रा के कामों में निर्णायक कदम उठाने की प्रेरणा देते हैं। आदतों को सुधारने या काम जल्दी निपटाने का मन होगा।
धनु राशि में स्थित सूर्यदेव, बुधदेव, शुक्रदेव और मंगलदेव ऊर्जा बढ़ाते हैं। वक्री बृहस्पति देव खुद पर ज्यादा बोझ डालने से बचने की सलाह देते हैं।

  • शुभ रंग: गहरा मैरून
  • शुभ अंक: 8
  • आज का सुझाव: फैसले लें, लेकिन अपनी रफ्तार संभालकर रखें।

यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com द्वारा लिखा गया है। अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हे hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।