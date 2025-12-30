मेष से कर्क Aaj Ka Rashifal 30 दिसंबर 2025: इन राशियों का खुलेगा किस्मत का पिटारा, नई योजनाओं की करेंगे शुरुआत

By Digital Desk Edited By: Kaushik Sharma
Updated: Tue, 30 Dec 2025 04:00 AM (IST)

Aaj Ka Rashifal 30 दिसंबर 2025 के अनुसार, आज का दिन गति और साहस में बढ़ोतरी लेकर आता है। आज चंद्रदेव मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, जिससे सभी राशियों म ...और पढ़ें

Hero Image

Aaj Ka Rashifal 30 December 2025: किस राशि की चमकेगी किस्मत  

Zodiac Wheel

वार्षिक राशिफल 2026

जानें आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा आने वाला नया साल।

अभी पढ़ें

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 30 दिसंबर 2025 के अनुसार, आज का राशिफल तेज, उर्जावान और आगे बढ़ने वाली ऊर्जा लेकर आता है। मेष राशि में स्थित चंद्रदेव स्वतंत्रता, नेतृत्व और तुरंत एक्शन लेने की भावना को मजबूत करते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि मेष से कर्क राशि (Horoscope Today 30 December 2025) के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मेष आज का राशिफल (Aries Horoscope Today)

Mesh (1)


आज आप हर गतिविधि के केंद्र हो सकते हैं। आपकी ही राशि में स्थित चंद्रदेव आत्मविश्वास, भावनात्मक स्पष्टता और व्यक्तिगत ऊर्जा को बढ़ाते हैं। आप नई योजनाओं की शुरुआत करने, खुलकर अपनी राय रखने या नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए तैयार महसूस कर सकते हैं।

धनु राशि में स्थित सूर्यदेव, बुधदेव, शुक्रदेव और मंगलदेव उम्मीद और महत्वाकांक्षा को मजबूत करते हैं, वहीं मंगलदेव साहस भी बढ़ाते हैं। मिथुन राशि में वक्री बृहस्पति देव किसी बड़े फैसले से पहले थोड़ा रुककर सोचने की सलाह देते हैं।

  • शुभ रंग: क्रिमसन
  • शुभ अंक: 9
  • आज का सुझाव: आत्मविश्वास से नेतृत्व करें, लेकिन कदम उठाने से पहले सुनना न भूलें।

वृषभ आज का राशिफल (Taurus Horoscope Today)

Vrishabh (1)


आज का दिन आपको भीतर से थोड़ा धीमा होने के लिए प्रेरित करता है। मेष राशि में स्थित चंद्रदेव आत्ममंथन, आराम और भावनाओं को समझने की प्रक्रिया को सक्रिय करते हैं। फैसले लेने से पहले एक कदम पीछे हटने की इच्छा हो सकती है।
धनु राशि में स्थित सूर्यदेव, बुधदेव, शुक्रदेव और मंगलदेव सकारात्मक सोच को सहयोग देते हैं, वहीं शुक्रदेव करीबी रिश्तों में ईमानदारी को बढ़ावा देते हैं। वक्री बृहस्पति देव लंबे समय की प्राथमिकताओं पर दोबारा सोचने की सलाह देते हैं।

  • शुभ रंग: मॉस ग्रीन
  • शुभ अंक: 4
  • आज का सुझाव: शांति से किया गया आत्मचिंतन स्पष्टता लाता है।

मिथुन आज का राशिफल (Gemini Horoscope Today)

Mithun (1)


आज सामाजिक ऊर्जा बढ़ी हुई रहेगी। मेष राशि में स्थित चंद्रदेव दोस्ती, समूह गतिविधियों और भविष्य के लक्ष्यों को सक्रिय करते हैं। आप टीम में पहल करने या समान सोच वाले लोगों से दोबारा जुड़ने के लिए प्रेरित हो सकते हैं।
राशि में स्थित सूर्यदेव, बुधदेव, शुक्रदेव और मंगलदेव उत्साह को बढ़ाते हैं। आपकी ही राशि में वक्री बृहस्पति देव सोच और महत्वाकांक्षाओं को नया आकार दे रहे हैं।

  • शुभ रंग: ब्राइट येलो
  • शुभ अंक: 5
  • आज का सुझाव: उन्हीं विचारों पर काम करें जो आपको उत्साहित करें।

कर्क आज का राशिफल (Cancer Horoscope Today)

Kark (1)


आज करियर से जुड़े मामले प्रमुख रहेंगे। मेष राशि में स्थित चंद्रदेव महत्वाकांक्षा, नेतृत्व और सार्वजनिक जिम्मेदारियों को सामने लाते हैं। आप अपने पेशेवर नतीजों से भावनात्मक रूप से जुड़े रह सकते हैं।
धनु राशि में स्थित सूर्यदेव, बुधदेव, शुक्रदेव और मंगलदेव आत्मविश्वास को समर्थन देते हैं, वहीं शुक्रदेव संबंधों में तालमेल बनाने में मदद करते हैं। वक्री बृहस्पति देव पुराने करियर फैसलों पर दोबारा विचार करवाते हैं।

  • शुभ रंग: मोती सफेद
  • शुभ अंक: 2
  • आज का सुझाव: सहानुभूति और साहस के साथ नेतृत्व करें।

मेष से मीन राशि का वार्षिक राशिफल 2026

यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com द्वारा लिखा गया है। अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हे hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।