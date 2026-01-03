धनु से मीन Aaj Ka Rashifal 3 जनवरी 2026: इन राशियों के खुलेंगे भाग्य के द्वार, बनेंगे सभी बिगड़े काम, यहां पढ़ें पूरा राशिफल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 3 जनवरी 2026 के अनुसार, आज का दिन एक जीवंत बौद्धिक माहौल लेकर आया है, जहां नतीजों से ज्यादा जुड़ाव और बातचीत मायने रखेगी। मिथुन राशि में चंद्रदेव मल्टीटास्किंग, नेटवर्किंग और नए नजरिए तलाशने को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे में आइए जानते हैं धनु से मीन राशि के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन?

धनु आज का राशिफल (Sagittarius Horoscope Today) आज रिश्ते और बातचीत दिन का केंद्र रहेंगे। मिथुन राशि में चंद्रदेव पार्टनरशिप और संवाद को सक्रिय करेंगे। आपकी राशि में सूर्य, मंगल, शुक्र और बुध होने से आत्मविश्वास और आकर्षण बढ़ेगा। वक्री बृहस्पति सुनने और जल्दबाजी में निष्कर्ष निकालने से बचने की सलाह देते हैं।

शुभ रंग: डीप पर्पल

डीप पर्पल शुभ अंक: 12

12 आज की सलाह: जितना बोलें, उतना ही ध्यान से सुनें। मकर आज का राशिफल (Capricorn Horoscope Today) आज दिनचर्या, सेहत और कामकाज पर ध्यान रहेगा। मिथुन राशि में चंद्रदेव बातचीत के जरिए व्यवस्था सुधारने में मदद करेंगे। धनु राशि के ग्रह जोश देंगे, लेकिन वक्री बृहस्पति बड़े बदलाव की जगह छोटे सुधारों पर फोकस करने को कहेंगे।

शुभ रंग: स्लेट ग्रे

स्लेट ग्रे शुभ अंक: 10

10 आज की सलाह: छोटे बदलाव लंबे समय तक असर दिखाते हैं। कुंभ आज का राशिफल (Aquarius Horoscope Today) आज रचनात्मकता, खुशी और खुद को जाहिर करने का दिन है। मिथुन राशि में चंद्रदेव हल्की-फुल्की बातचीत और नए आइडिया बढ़ाएंगे। धनु राशि के ग्रह आत्मविश्वास देंगे, जबकि आपकी राशि में राहु नई सोच और मौलिकता को उभारेंगे। वक्री बृहस्पति किसी भी रचनात्मक योजना को सार्वजनिक करने से पहले निखारने की सलाह देते हैं।