सिंह से वृश्चिक Aaj Ka Rashifal 3 जनवरी 2026: इन राशियों की बनेगी नई पहचान और मिलेगा जबरदस्त मान-सम्मान, पढ़ें राशिफल

By Digital DeskEdited By: Vaishnavi Dwivedi
Updated: Sat, 03 Jan 2026 04:15 AM (IST)

Aaj Ka Rashifal 3 जनवरी 2026 के अनुसार,  मिथुन राशि में चंद्रदेव प्रोफेशनल बातचीत, मीटिंग या जिम्मेदारियों को बढ़ा सकते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि ...और पढ़ें

Aaj Ka Rashifal 3 January 2026 Horoscope Today: सिंह से वृश्चिक का राशिफल।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 3 जनवरी 2026 के अनुसार, आज का राशिफल मानसिक रूप से सक्रिय और संवाद से भरे दिन की ओर इशारा करता है। चंद्रदेव आज भी मिथुन राशि में रहेंगे, जिससे जिज्ञासा, बातचीत, सीखने की इच्छा और परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने की क्षमता बढ़ेगी। आज विचार तेजी से आएंगे और आगे बढ़ने में बातचीत अहम भूमिका निभाएगी। ऐसे में आइए जानते हैं कि सिंह से वृश्चिक राशि (Horoscope Today 3 January 2026) का दैनिक राशिफल।

सिंह आज का राशिफल (Leo Horoscope Today)

आज दोस्ती, सोशल सर्कल और भविष्य की योजनाएं अहम रहेंगी। मिथुन राशि में चंद्रदेव टीमवर्क और साझा लक्ष्यों को बढ़ावा दे रहे हैं। धनु राशि के ग्रह उत्साह और नेतृत्व क्षमता बढ़ाएंगे, जबकि आपकी राशि में केतु विनम्रता और सच्चाई की सीख देंगे। वक्री बृहस्पति लंबी योजनाओं को निखारने की सलाह देते हैं।

  • शुभ रंग: गोल्ड
  • शुभ अंक: 1
  • आज की सलाह: साथ मिलकर चलें, लेकिन खुद से सच्चे रहें।

कन्या आज का राशिफल (Virgo Horoscope Today)

आज करियर और सार्वजनिक छवि पर फोकस रहेगा। मिथुन राशि में चंद्रदेव प्रोफेशनल बातचीत, मीटिंग या जिम्मेदारियों को बढ़ा सकते हैं। धनु राशि के ग्रह आत्मविश्वास देंगे, लेकिन वक्री बृहस्पति रणनीतियों की समीक्षा की सलाह देते हैं। मीन राशि में शनि काम में तर्क और संवेदनशीलता का संतुलन सिखाएंगे।

  • शुभ रंग: नेवी ब्लू
  • शुभ अंक: 6
  • आज की सलाह: सोच-समझकर बोलें, आपकी छवि शब्दों से बनेगी।

तुला आज का राशिफल (Libra Horoscope Today)

आज सीखने, यात्रा की योजनाओं और गहरी बातचीत से सोच का दायरा बढ़ेगा। मिथुन राशि में चंद्रदेव जिज्ञासा और खुले विचार बढ़ाएंगे। धनु राशि की ऊर्जा सकारात्मक सोच देगी। वक्री बृहस्पति किसी नए विचार को अपनाने से पहले उस पर मनन करने की सलाह दे रहे हैं।

  • शुभ रंग: सॉफ्ट पिंक
  • शुभ अंक: 7
  • आज की सलाह: जिज्ञासा को सही दिशा दें।

वृश्चिक आज का राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

आज साझा जिम्मेदारियों, भावनात्मक रिश्तों और पैसों की बातचीत पर ध्यान रहेगा। मिथुन राशि में चंद्रदेव साफ और संतुलित संवाद की जरूरत दिखा रहे हैं। धनु राशि के ग्रह ईमानदारी बढ़ाएंगे, जबकि वक्री बृहस्पति भरोसे और दीर्घकालीन जिम्मेदारियों को परखने की सलाह देंगे।

  • शुभ रंग: मैरून
  • शुभ अंक: 8
  • आज की सलाह: साफ बातचीत भरोसा मजबूत करती है।

Note - यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com द्वारा लिखा गया है। अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हे hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।