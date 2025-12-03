धनु से मीन Aaj Ka Rashifal 3 दिसंबर 2025: कुंभ वाले करेंगे नए काम की शुरुआत, ऐसा रहेगा इन जातकों का दिन
Aaj Ka Rashifal 3 दिसंबर 2025 के अनुसार,बृहस्पतिदेव और शनिदेव के वक्री प्रभाव आत्मचिंतन, आंतरिक विकास और खुद को समझने के संकेत दे रहे हैं। कुल मिलाकर ...और पढ़ें
आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 3 दिसंबर 2025 के अनुसार, आज का दिन सुबह निर्णायक कदम और रात को सोच-समझकर स्थिरता लाने के संकेत दे रहा है। घर के कामों के लिए बुधवार का दिन अच्छा माना जा रहा है। ऐसे में आइए जानते हैं धनु से मीन राशि के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन।
धनु आज का राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)
आज के राशिफल के अनुसार, मेष राशि का चंद्र गोचर रचनात्मकता, रोमांस और हल्की-फुल्की ऊर्जा लेकर आता है। आप उत्साहित और भावनात्मक रूप से हल्का महसूस करेंगे। रात में वृषभ चंद्र ऊर्जा को स्थिर करते हैं और इसे दिनचर्या, सेहत या कामकाज में लगाने का संकेत देते हैं। वृश्चिक ऊर्जा गहरी सोच और भावनात्मक समझ को बढ़ाती है। तुला के बुध सामाजिक तालमेल और संवाद को सहज बनाते हैं।
- शुभ रंग: बैंगनी
- शुभ अंक: 7
- आज का उपाय: दिन में रचें और मुस्कुराएं। रात में व्यवस्थित होकर आगे बढ़ें।
मकर आज का राशिफल (Capricorn Horoscope Today)
आज के राशिफल के अनुसार, मेष राशि के चंद्रदेव घर-परिवार और भावनाओं पर ध्यान दिलाते हैं। आराम, परिवार से जुड़ाव या घर के कामों के लिए यह अच्छा समय है। रात को वृषभ का चंद्र गोचर क्रिएटिविटी, खुशी और रोमांस को बढ़ाता है। मन हल्का और एक्सप्रेसिव होगा। वृश्चिक ऊर्जा दोस्ती और रणनीतिक सोच को मजबूत करती है। तुला राशि के बुध करियर बातचीत और निर्णयों में संतुलन लाते हैं।
- शुभ रंग: चारकोल ग्रे
- शुभ अंक: 10
- आज का उपाय: दिन में खुद को स्थिर करें। रात में अपनी चमक दिखाएं।
कुंभ आज का राशिफल (Aquarius Horoscope Today)
आज के राशिफल के अनुसार, मेष राशि का चंद्र गोचर संचार कौशल को तेज करता है। बातचीत, योजना बनाने और नए काम शुरू करने के लिए बढ़िया समय है। रात को वृषभ चंद्र मन को शांत करते हैं और घर-परिवार, आराम और स्थिरता पर ध्यान लाते हैं। वृश्चिक ऊर्जा आपके महत्वाकांक्षा और समझ को गहराई देती है। बुधदेव यात्रा और पढ़ाई से जुड़े फैसलों में संतुलन बनाए रखते हैं।
- शुभ रंग: इलेक्ट्रिक ब्लू
- शुभ अंक: 11
- आज का उपाय: दिन में खुलकर बोलें। रात में सुकून तलाशें।
मीन आज का राशिफल (Pisces Horoscope Today)
आज के राशिफल के अनुसार, मेष राशि के चंद्रदेव दिनभर वित्त, आत्म-मूल्य और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित कराएंगे। आप पैसों की योजना या प्राथमिकताओं को बेहतर बनाने की सोच सकते हैं। रात को वृषभ चंद्र बातों और अभिव्यक्ति को साफ, सहज और शांत बनाते हैं। वृश्चिक ऊर्जा अंतर्ज्ञान और आध्यात्मिक समझ को बढ़ाती है। तुला के बुध साझा मामलों पर संतुलित निर्णय लेने में मदद करते हैं।
- शुभ रंग: सी-ग्रीन
- शुभ अंक: 12
- आज का उपाय: पहले अपनी नींव मजबूत करें, फिर मन की बात साझा करें।
यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com द्वारा लिखा गया है। अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हे hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।
