मेष से कर्क Aaj Ka Rashifal 3 दिसंबर 2025: ये राशि वाले टीमवर्क और नए विचारों पर करेंगे चर्चा, पढ़ें आज की सलाह

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 3 दिसंबर 2025 के अनुसार, आज की ऊर्जा दो हिस्सों में बंटी हुई है। दिन में मेष राशि में चंद्रदेव आत्मविश्वास, तेजी और निर्णायक कदम बढ़ाने की प्रेरणा देंगे। ऐसे में आइए जानते हैं कि मेष से कर्क राशि (Horoscope Today 3 December 2025) के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।

मेष आज का राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज के राशिफल के अनुसार, दिन के अधिकांश समय चंद्रदेव आपकी ही राशि में गोचर करते हुए ऊर्जा, आत्मविश्वास और पहल बढ़ा रहे हैं। यह समय नई शुरुआत करने, बड़े फैसले लेने और हिम्मत से आगे बढ़ने का है। रात होते-होते जब चंद्रदेव वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, तो ध्यान स्वाभाविक रूप से पैसों, आराम और स्थिरता की ओर जाएगा। वृश्चिक राशि में ग्रहों का प्रभाव गहरी भावनाओं और साझा मामलों की समझ बढ़ाता है। तुला राशि से बुधदेव रिश्तों में बातचीत को सहज और संतुलित बनाए रखते हैं।

शुभ रंग: गहरा लाल

शुभ अंक: 9

आज का उपाय: दिन की ऊर्जा और रात की शांति। दोनों को संतुलन के साथ अपनाएं। वृषभ आज का राशिफल (Taurus Horoscope Today)

आज के राशिफल के अनुसार, दिन की शुरुआत मेष राशि में चंद्रदेव के गोचर से होगी, जो मन को शांत करने, भीतर झांकने और भावनात्मक सफाई का संकेत देते हैं। आप अकेले काम करने या शांत माहौल पसंद कर सकते हैं। रात तक जब चंद्रदेव आपकी ही राशि में आएंगे, ऊर्जा, आत्मविश्वास और स्थिरता वापस लौटेगी। यह इच्छाओं को पूरा करने और मन की स्पष्टता पाने का अच्छा समय है। वृश्चिक राशि के ग्रहदेव रिश्तों पर ध्यान बढ़ाते हैं, जिससे भावनात्मक सच्चाइयों को समझना आसान होगा। तुला राशि से बुधदेव आपकी दिनचर्या को संतुलित और व्यवस्थित बनाए रखते हैं।

शुभ रंग: हरा

शुभ अंक: 4

आज का उपाय: सुबह मनन करें। शाम को चमकें। मिथुन आज का राशिफल (Gemini Horoscope Today)

आज के राशिफल के अनुसार, मेष राशि के चंद्रदेव आपकी सामाजिक इच्छाओं को बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, टीमवर्क और नए विचारों पर बात करने के लिए यह अच्छा समय है। रात को चंद्रदेव वृषभ राशि में पहुंचकर आपको आत्मचिंतन, आराम और मन को व्यवस्थित करने की ओर ले जाते हैं। वृश्चिक ग्रह प्रभाव से अनुशासन बढ़ता है और सेहत से जुड़े अच्छे बदलावों की इच्छा मजबूत होती है। तुला राशि का बुध गोचर आपकी रचनात्मकता और प्रेम से जुड़ी बातचीत में मिठास लाते हैं।

शुभ रंग: पीला

शुभ अंक: 5

आज का उपाय: दिन में लोगों से जुड़ें। रात में खुद से जुड़ें। कर्क आज का राशिफल (Cancer Horoscope Today)

आज के राशिफल के अनुसार, मेष राशि के चंद्रदेव आपका करियर क्षेत्र सक्रिय कर रहे हैं। आप प्रोफेशनल फैसले लेने, नेतृत्व करने या आगे बढ़ने के लिये प्रेरित होंगे। रात को चंद्रदेव वृषभ राशि में प्रवेश कर मित्रों, सहयोगियों और दीर्घकालिक योजनाओं में सामंजस्य लाते हैं। वृश्चिक राशि में ग्रहदेवों का प्रभाव आपकी भावनात्मक समझ और रचनात्मकता को और गहरा करता है। तुला राशि से बुधदेव परिवार में शांति और सम्मानजनक संवाद बनाए रखने में मदद करते हैं।