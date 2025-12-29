धनु से मीन Aaj Ka Rashifal 29 दिसंबर 2025: साल के आखिरी सोमवार पर किन राशियों की चमकेगी किस्मत?
Aaj Ka Rashifal 29 दिसंबर 2025 के अनुसार, शनि देव मीन राशि में रहकर भावनात्मक जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखते हैं। राहु और केतु अपने-अपने स्थान से कर्म ...और पढ़ें
वार्षिक राशिफल 2026
जानें आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा आने वाला नया साल।
आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 29 दिसंबर 2025 के अनुसार, बृहस्पतिदेव के वक्री होने के कारण जल्दबाजी से बचना जरूरी है। शनि देव मीन राशि में रहकर भावनाओं को जमीन से जोड़े रखते हैं। यह दिन साहस के साथ आगे बढ़ने का है, लेकिन समझदारी बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। ऐसे में आइए जानते हैं धनु से मीन राशि के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन।
धनु आज का राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)
आज आपका दिन खास रहेगा। बुधदेव सूर्यदेव, मंगलदेव और शुक्रदेव के साथ आपकी ही राशि में हैं, जिससे आत्मविश्वास और अभिव्यक्ति बहुत मजबूत होगी।
मेष राशि में चंद्रदेव क्रिएटिविटी, प्रेम और सेल्फ-एक्प्रेशन को बढ़ाते हैं। नए विचार शुरू करने और अपनी सोच साझा करने का बेहतरीन समय है। बृहस्पतिदेव वक्री होकर उत्साह के साथ समझदारी बनाए रखने की सलाह देते हैं।
- शुभ रंग: बैंगनी
- शुभ अंक: 12
- दिन की सलाह: खुलकर बोलें, लेकिन संतुलन बनाए रखें।
मकर आज का राशिफल (Capricorn Horoscope Today)
आज घर, परिवार और भावनात्मक नींव पर ध्यान जाएगा। मेष राशि में चंद्रदेव निजी मामलों में सीधा कदम उठाने को प्रेरित करते हैं।
बुधदेव धनु राशि में खुद की समझ को बढ़ाते हैं, जबकि बृहस्पतिदेव वक्री होकर भविष्य की सुरक्षा योजनाओं की समीक्षा करने को कहते हैं।
- शुभ रंग: स्लेटी
- शुभ अंक: 10
- दिन की सलाह: भावनाओं में जोर न डालें।
कुंभ आज का राशिफल (Aquarius Horoscope Today)
आज संवाद, सीखने और विचार साझा करने का दिन है। मेष राशि में चंद्रदेव आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। बुधदेव धनु राशि में नेटवर्किंग और बड़े विचारों को समर्थन देते हैं। बृहस्पतिदेव वक्री होकर रचनात्मक योजनाओं को परखने की सलाह देते हैं।
- शुभ रंग: नीला
- शुभ अंक: 11
- दिन की सलाह: आत्मविश्वास और दूरदर्शिता के साथ बोलें।
मीन आज का राशिफल (Pisces Horoscope Today)
आज पैसों और खुद की वैल्यूज पर ध्यान रहेगा। मेष राशि में चंद्रदेव संसाधनों को लेकर सक्रिय निर्णय लेने को प्रेरित करते हैं।
बुधदेव धनु राशि में करियर से जुड़ी बातचीत को बढ़ाते हैं। आपकी राशि में स्थित शनि देव भावनात्मक अनुशासन देते हैं। बृहस्पतिदेव वक्री होकर सफलता से जुड़ी सोच पर दोबारा विचार करने का संकेत देते हैं।
- शुभ रंग: समुद्री हरा
- शुभ अंक: 3
- दिन की सलाह: समझदारी के साथ आत्मविश्वास रखें।
मेष से मीन राशि का वार्षिक राशिफल 2026
यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com द्वारा लिखा गया है। अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हे hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।