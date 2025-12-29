धनु से मीन Aaj Ka Rashifal 29 दिसंबर 2025: साल के आखिरी सोमवार पर किन राशियों की चमकेगी किस्मत?

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 29 दिसंबर 2025 के अनुसार, बृहस्पतिदेव के वक्री होने के कारण जल्दबाजी से बचना जरूरी है। शनि देव मीन राशि में रहकर भावनाओं को जमीन से जोड़े रखते हैं। यह दिन साहस के साथ आगे बढ़ने का है, लेकिन समझदारी बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। ऐसे में आइए जानते हैं धनु से मीन राशि के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन।

धनु आज का राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

आज आपका दिन खास रहेगा। बुधदेव सूर्यदेव, मंगलदेव और शुक्रदेव के साथ आपकी ही राशि में हैं, जिससे आत्मविश्वास और अभिव्यक्ति बहुत मजबूत होगी।

मेष राशि में चंद्रदेव क्रिएटिविटी, प्रेम और सेल्फ-एक्प्रेशन को बढ़ाते हैं। नए विचार शुरू करने और अपनी सोच साझा करने का बेहतरीन समय है। बृहस्पतिदेव वक्री होकर उत्साह के साथ समझदारी बनाए रखने की सलाह देते हैं।

शुभ रंग: बैंगनी

शुभ अंक: 12

दिन की सलाह: खुलकर बोलें, लेकिन संतुलन बनाए रखें। मकर आज का राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

आज घर, परिवार और भावनात्मक नींव पर ध्यान जाएगा। मेष राशि में चंद्रदेव निजी मामलों में सीधा कदम उठाने को प्रेरित करते हैं।

बुधदेव धनु राशि में खुद की समझ को बढ़ाते हैं, जबकि बृहस्पतिदेव वक्री होकर भविष्य की सुरक्षा योजनाओं की समीक्षा करने को कहते हैं।

शुभ रंग: स्लेटी

शुभ अंक: 10

दिन की सलाह: भावनाओं में जोर न डालें। कुंभ आज का राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

आज संवाद, सीखने और विचार साझा करने का दिन है। मेष राशि में चंद्रदेव आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। बुधदेव धनु राशि में नेटवर्किंग और बड़े विचारों को समर्थन देते हैं। बृहस्पतिदेव वक्री होकर रचनात्मक योजनाओं को परखने की सलाह देते हैं।