सिंह से वृश्चिक Aaj Ka Rashifal 29 दिसंबर 2025: ये जातक करेंगे करियर प्लानिंग पर चर्चा, मिलेगी नई राह, पढ़ें अपना भविष्यफल

By Digital Desk Edited By: Kaushik Sharma
Updated: Mon, 29 Dec 2025 04:15 AM (IST)

Aaj Ka Rashifal 29 दिसंबर 2025 के अनुसार, धनु राशि में स्थित सूर्यदेव, मंगलदेव और शुक्रदेव आत्मविश्वास, ईमानदारी और उत्साह को बढ़ाते हैं।

Aaj Ka Rashifal 29 December 2025 Horoscope Today: किस राशि की चमकेगी किस्मत

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 29 दिसंबर 2025 के अनुसार, बुधदेव का धनु राशि में प्रवेश बड़े विचारों, सीखने और खुलकर अपनी बात रखने की प्रेरणा देता है। हालांकि बृहस्पतिदेव के वक्री होने के कारण जल्दबाजी से बचना जरूरी है। ऐसे में आइए जानते हैं कि सिंह से वृश्चिक राशि (Horoscope Today 29 December 2025) का दैनिक राशिफल।

सिंह आज का राशिफल (Leo Horoscope Today)

आज विकास, यात्रा और सीखने की इच्छा प्रबल रहेगी। मेष राशि में चंद्रदेव आपको नए अनुभवों की ओर ले जा सकते हैं। बुधदेव धनु राशि में क्रिएटिविटी और एक्सप्रेस करने की क्षमता को बढ़ाते हैं, जबकि मंगलदेव महत्वाकांक्षा को ऊर्जा देते हैं। आपकी राशि में स्थित केतु आपको अहंकार से दूर रहकर सच्चाई अपनाने की सीख देते हैं।

  • शुभ रंग: सुनहरा
  • शुभ अंक: 1
  • दिन की सलाह: जिज्ञासा को आगे बढ़ने दें।

कन्या आज का राशिफल (Virgo Horoscope Today)

आज भावनाओं में बदलाव और क्लैरिटी का दिन है। मेष राशि में चंद्रदेव साझा धन, भरोसे और भावनात्मक मुद्दों पर ध्यान दिलाते हैं।
बुधदेव धनु राशि में होकर पारिवारिक बातचीत को आसान बनाते हैं। बृहस्पतिदेव वक्री होकर करियर की लंबे समय की योजनाओं पर दोबारा सोचने का संकेत देते हैं।

  • शुभ रंग: गहरा नीला
  • शुभ अंक: 6
  • दिन की सलाह: साहस अपनाएं, मन हल्का होगा।

तुला आज का राशिफल (Libra Horoscope Today)

आज रिश्तों और संतुलन पर फोकस रहेगा। मेष राशि में चंद्रदेव साझेदारी से जुड़े मामलों को सामने ला सकते हैं। अपनी बात साफ कहना जरूरी होगा।
बुधदेव धनु राशि में समझ बढ़ाते हैं, जबकि मंगलदेव आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रखने की ताकत देते हैं। बृहस्पतिदेव वक्री होकर वादों पर सोच-समझकर निर्णय लेने को कहते हैं।

  • शुभ रंग: हल्का गुलाबी
  • शुभ अंक: 7
  • दिन की सलाह: साफ बोलना रिश्तों को मजबूत करेगा।

वृश्चिक आज का राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

आज रूटीन, सेहत और कामकाज पर ध्यान रहेगा। मेष राशि में चंद्रदेव अधूरे काम निपटाने की ऊर्जा देते हैं। बुधदेव धनु राशि में होकर पैसों से जुड़े मामलों में स्पष्टता लाते हैं। मंगलदेव मेहनत को समर्थन देते हैं, जबकि बृहस्पतिदेव वक्री होकर काम और निजी जीवन के संतुलन पर दोबारा सोचने को कहते हैं।

  • शुभ रंग: मैरून
  • शुभ अंक: 8
  • दिन की सलाह: ऊर्जा को सही काम में लगाएं।

यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com द्वारा लिखा गया है। अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हे hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।