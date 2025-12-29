मेष से कर्क Aaj Ka Rashifal 29 दिसंबर 2025: इस जातक को मिलेगा नए काम का शुभ अवसर, जानिए क्या कहती है आपकी राशि?

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 29 दिसंबर 2025 के अनुसार, आज का दिन तेज और आगे बढ़ने वाली ऊर्जा लेकर आया है। मेष राशि में स्थित चंद्रदेव भावनाओं को साहसी, स्पष्ट और तुरंत प्रतिक्रिया देने वाला बना सकते हैं। धनु राशि में मौजूद सूर्यदेव, मंगलदेव और शुक्रदेव आत्मविश्वास, उत्साह और सच्चाई को बढ़ावा देते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि मेष से कर्क राशि (Horoscope Today 29 December 2025) के लिए कैसा रहेगा आज का दिन

मेष आज का राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज आप हर गतिविधि के केंद्र में रह सकते हैं। चंद्रदेव आपकी ही राशि में हैं, जिससे आत्मविश्वास, भावनात्मक स्पष्टता और आगे बढ़ने की ताकत मिलेगी। नए काम शुरू करने, अपनी बात खुलकर रखने या साहसी कदम उठाने का मन बनेगा।

बुधदेव धनु राशि में होने से बातचीत सकारात्मक रहेगी। मंगलदेव निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाते हैं, जबकि बृहस्पतिदेव वक्री होकर लंबे समय के लक्ष्यों को दोबारा परखने की सलाह देते हैं।

शुभ रंग: लाल

शुभ अंक: 9

दिन की सलाह: साहस दिखाएं, लेकिन उद्देश्य साफ रखें। वृषभ आज का राशिफल (Taurus Horoscope Today)

आज अंदरूनी तौर पर धीमा चलने का संकेत है। मेष राशि में चंद्रदेव आपको रुककर सोचने, आराम करने और चीजों को समझने का मौका देंगे।

बुधदेव धनु राशि में होकर साझा धन और लंबे समय की जिम्मेदारियों पर स्पष्टता देते हैं। सूर्यदेव, मंगलदेव और शुक्रदेव भावनात्मक ईमानदारी को समर्थन देते हैं। वहीं बृहस्पतिदेव वक्री होकर आर्थिक योजनाओं की समीक्षा करने की सलाह देते हैं।

शुभ रंग: भूरा

शुभ अंक: 4

दिन की सलाह: आगे बढ़ने से पहले रुकना फायदेमंद रहेगा। मिथुन आज का राशिफल (Gemini Horoscope Today)

आज सामाजिक गतिविधियां तेज रहेंगी। मेष राशि में चंद्रदेव मित्रता, नेटवर्किंग और भविष्य की योजनाओं को सक्रिय करते हैं। समान सोच वाले लोगों से जुड़ने का मौका मिल सकता है।

बुधदेव धनु राशि में होकर रिश्तों में बातचीत को बेहतर बनाते हैं, जबकि मंगलदेव सहयोग में आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। बृहस्पतिदेव वक्री होकर प्राथमिकताओं पर दोबारा सोचने को कहते हैं।