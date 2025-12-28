धनु से मीन Aaj Ka Rashifal 28 दिसंबर 2025: बड़े फैसले बदल देंगे इस जातक का भविष्य, यहां पढ़ें अपनी राशि का हाल
Aaj Ka Rashifal 28 दिसंबर 2025 के अनुसार, मिथुन राशि में वक्री बृहस्पतिदेव सोच-समझकर पुराने विचारों और योजनाओं पर दोबारा विचार करने में मदद करते हैं। ...और पढ़ें
आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 28 दिसंबर 2025 के अनुसार, मिथुन राशि में वक्री बृहस्पतिदेव आगे बढ़ने से पहले रुककर सोचने की सलाह देते हैं। आज इन्टूशन और समझदारी से लिए गए फैसले लाभकारी रहेंगे। ऐसे में आइए जानते हैं धनु से मीन राशि के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन।
धनु आज का राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)
आज घर, परिवार और मानसिक शांति पर ध्यान जाएगा। मीन राशि में चंद्रदेव अंदरूनी सुकून को अहम बनाते हैं। आपकी राशि में सूर्यदेव, मंगलदेव और शुक्रदेव मौजूद हैं, लेकिन बाहर की दौड़ के साथ अंदर की देखभाल भी जरूरी है। वृश्चिक राशि में बुधदेव भावनात्मक समझ बढ़ाते हैं और मिथुन राशि में वक्री बृहस्पतिदेव पारिवारिक मामलों पर सोचने का मौका देते हैं।
- शुभ रंग: हल्का बैंगनी
- शुभ अंक: 12
- दिन की सलाह: भावनात्मक जड़ें मजबूत रखें।
मकर आज का राशिफल (Capricorn Horoscope Today)
आज संवाद और इन्टूशन दोनों तेज रहेंगे। मीन राशि में चंद्रदेव भावनात्मक समझ और गहरी बातचीत को बढ़ाते हैं।
आप बिना कहे बातों को भी समझ पाएंगे। धनु राशि के ग्रह आत्मविश्वास देंगे और वृश्चिक राशि में बुधदेव फोकस बढ़ाएंगे। मिथुन राशि में वक्री बृहस्पतिदेव अधूरी बातचीत को पूरा करने का संकेत देते हैं।
- शुभ रंग: स्लेट ग्रे
- शुभ अंक: 10
- दिन की सलाह: आज शब्दों का असर गहरा होगा।
कुंभ आज का राशिफल (Aquarius Horoscope Today)
आज धन और भावनात्मक सुरक्षा से जुड़े मुद्दे सामने आएंगे। मीन राशि में चंद्रदेव खुद की वैल्यू और प्राथमिकताओं पर सोचने को कहते हैं। धनु राशि के ग्रह उम्मीद बनाए रखेंगे और वृश्चिक राशि में बुधदेव करियर से जुड़े फैसलों में मदद करेंगे। मिथुन राशि में वक्री बृहस्पतिदेव आर्थिक योजनाओं की समीक्षा कराने में सहायक रहेंगे।
- शुभ रंग: आसमानी नीला
- शुभ अंक: 11
- दिन की सलाह: मन और धन दोनों का संतुलन रखें।
मीन आज का राशिफल (Pisces Horoscope Today)
आज आप सबसे ज्यादा संवेदनशील और इन्टूटिव रहेंगे। चंद्रदेव आपकी ही राशि में हैं, जिससे भावनात्मक स्पष्टता बढ़ेगी। धनु राशि के ग्रह आत्मविश्वास बढ़ाएंगे और आपकी राशि में शनि देव भावनात्मक स्थिरता बनाए रखेंगे। वृश्चिक राशि में बुधदेव गहरी समझ देंगे और मिथुन राशि में वक्री बृहस्पतिदेव आपके विश्वास को निखारेंगे।
- शुभ रंग: समुद्री हरा
- शुभ अंक: 3
- दिन की सलाह: इन्टूशन पर भरोसा रखें, जमीन से जुड़े रहें।
यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com द्वारा लिखा गया है। अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हे hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।
