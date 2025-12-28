सिंह से वृश्चिक Aaj Ka Rashifal 28 दिसंबर 2025: कन्या राशि वाले तय करेंगे सफलता का मार्ग, ऐसा रहेगा साल का आखिरी रविवार
Aaj Ka Rashifal 28 दिसंबर 2025 के अनुसार, मीन राशि में स्थित चंद्रदेव खुद के बारे में सोचने और दूसरों की भावनाओं को समझने की शक्ति देते हैं। धनु राशि ...और पढ़ें
वार्षिक राशिफल 2026
जानें आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा आने वाला नया साल।
आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 28 दिसंबर 2025 के अनुसार, धनु राशि में सूर्यदेव, मंगलदेव और शुक्रदेव प्रेरणा और साहस बनाए रखते हैं, जिससे भावनात्मक भारीपन नहीं आएगा। वृश्चिक राशि में बुधदेव ईमानदारी और जागरूकता को गहरा करते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि सिंह से वृश्चिक राशि (Horoscope Today 28 December 2025) का दैनिक राशिफल।
सिंह आज का राशिफल (Leo Horoscope Today)
आज भावनात्मक गहराई और खुद की देखरेख करने का समय है। मीन राशि में चंद्रदेव साझा संसाधन, भरोसे और संवेदनशीलता को उजागर करते हैं। आप सामान्य से ज्यादा भावुक हो सकते हैं, लेकिन आपको खुद के बारे में सोचने का मौका मिलेगा। धनु राशि के ग्रह आत्मविश्वास बनाए रखेंगे और वृश्चिक राशि में बुधदेव भावनात्मक समझ बढ़ाएंगे। केतु आपकी राशि में अंदरूनी बदलाव की दिशा दिखा रहे हैं।
- शुभ रंग: सुनहरा
- शुभ अंक: 1
- दिन की सलाह: संवेदनशीलता ही आपकी ताकत है।
कन्या आज का राशिफल (Virgo Horoscope Today)
आज रिश्ते और भावनात्मक संतुलन अहम रहेंगे। मीन राशि में चंद्रदेव साझेदारी और आपसी समझ पर जोर देते हैं।
आज तर्क से ज्यादा दिल की सुनना फायदेमंद रहेगा। धनु राशि के ग्रह खुलेपन को बढ़ावा देंगे और वृश्चिक राशि में बुधदेव संवाद को गहरा करेंगे। मिथुन राशि में वक्री बृहस्पतिदेव रिश्तों के भविष्य पर सोचने में मदद करेंगे।
- शुभ रंग: हल्का नीला
- शुभ अंक: 6
- दिन की सलाह: सहानुभूति से रिश्ते साफ होते हैं।
तुला आज का राशिफल (Libra Horoscope Today)
आज स्वास्थ्य, दिनचर्या और भावनात्मक भलाई पर ध्यान दें। मीन राशि में चंद्रदेव शरीर और मन दोनों की संवेदनशीलता बढ़ाते हैं। धीमे चलना और खुद का ख्याल रखना जरूरी रहेगा। धनु राशि के ग्रह सकारात्मक सोच बनाए रखेंगे और वृश्चिक राशि में बुधदेव आदतों पर ध्यान बढ़ाएंगे। मिथुन राशि में वक्री बृहस्पतिदेव रोजमर्रा की प्राथमिकताओं की समीक्षा कराएंगे।
- शुभ रंग: लैवेंडर
- शुभ अंक: 7
- दिन की सलाह: कोमल दिनचर्या संतुलन लाता है।
वृश्चिक आज का राशिफल (Scorpio Horoscope Today)
आज आपकी क्रिएटिविटी, प्रेम और भावनाओं को दिखाने की क्षमता बढ़ेगी। मीन राशि में चंद्रदेव कल्पनाशक्ति और दिल से बात करने में मदद करते हैं। आप कला या गहरी बातचीत के जरिए भावनाएं व्यक्त करना चाहेंगे। आपकी राशि में बुधदेव इन्टूशन मजबूत करते हैं और धनु राशि के ग्रह उत्साह बढ़ाते हैं। मिथुन राशि में वक्री बृहस्पतिदेव पुराने रचनात्मक विचारों पर दोबारा काम करने को कहते हैं।
- शुभ रंग: गहरा मरून
- शुभ अंक: 8
- दिन की सलाह: अपनी भावनाओं को सही दिशा दें।
मेष से मीन राशि का वार्षिक राशिफल 2026
यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com द्वारा लिखा गया है। अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हे hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।