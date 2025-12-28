मेष से कर्क Aaj Ka Rashifal 28 दिसंबर 2025: नए साल की दस्तक से पहले इस राशि के रिश्ते होंगे मजबूत, पढ़ें भविष्यफल
Aaj Ka Rashifal 28 दिसंबर 2025 के अनुसार, आज चंद्रदेव मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, जिससे सभी राशियों में भावनात्मक समझ, करुणा और आध्यात्मिक संवेदनशील ...और पढ़ें
वार्षिक राशिफल 2026
जानें आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा आने वाला नया साल।
आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 28 दिसंबर 2025 के अनुसार, आज का दिन शांत लेकिन उद्देश्य से भरा हुआ है। भावनाओं की गहराई और सकारात्मक कदमों के बीच संतुलन बनाना जरूरी रहेगा। मीन राशि में चंद्रदेव और शनि देव मिलकर भावनात्मक जिम्मेदारी और संवेदनशीलता दोनों को मजबूत कर रहे हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि मेष से कर्क राशि (Horoscope Today 28 December 2025) के लिए कैसा रहेगा आज का दिन
मेष आज का राशिफल (Aries Horoscope Today)
आज आपको थोड़ा रुककर आराम करने की जरूरत है। मीन राशि में चंद्रदेव मन को भीतर की ओर ले जाते हैं। भावनात्मक संतुलन पाने के लिए थोड़ी दूरी बनाना ठीक रहेगा। धनु राशि में सूर्यदेव, मंगलदेव और शुक्रदेव उत्साह बनाए रखेंगे, लेकिन आज खुद पर ज्यादा दबाव डालना थकाने वाला हो सकता है। वृश्चिक राशि में बुधदेव अंदर की समझ बढ़ाते हैं और मिथुन राशि में वक्री बृहस्पतिदेव योजनाओं की चुपचाप समीक्षा करने की सलाह देते हैं।
- शुभ रंग: हल्का लाल
- शुभ अंक: 9
- दिन की सलाह: अभी आराम करने से आपको अंदरूनी ताकत मिलेगी।
वृषभ आज का राशिफल (Taurus Horoscope Today)
आज दोस्तों और सामाजिक जुड़ाव से भावनात्मक संतुष्टि मिलेगी। मीन राशि में चंद्रदेव सहानुभूति और आपसी समझ बढ़ाते हैं। किसी की मदद करना या समूह में बातचीत करना अच्छा महसूस कराएगा। धनु राशि के ग्रह उत्साह देंगे, जबकि वृश्चिक राशि में बुधदेव रिश्तों की गहराई बढ़ाते हैं। मिथुन राशि में वक्री बृहस्पतिदेव लंबे लक्ष्यों पर सोचने का मौका देते हैं।
- शुभ रंग: समुद्री हरा
- शुभ अंक: 4
- दिन की सलाह: साझा सपने करुणा से मजबूत होते हैं।
मिथुन आज का राशिफल (Gemini Horoscope Today)
आज करियर और जिम्मेदारियों पर ध्यान रहेगा। मीन राशि में चंद्रदेव काम से जुड़ी भावनाओं को गहरा कर सकते हैं। आपको अपनी भूमिका और उम्मीदों का ज्यादा एहसास हो सकता है। धनु राशि के ग्रह आत्मविश्वास देंगे, जबकि वृश्चिक राशि में बुधदेव काम की बारीकियों पर ध्यान बढ़ाएंगे। आपकी ही राशि में वक्री बृहस्पतिदेव लक्ष्यों पर दोबारा सोचने में मदद करेंगे।
- शुभ रंग: हल्का पीला
- शुभ अंक: 5
- दिन की सलाह: दबाव नहीं, समझदारी से नेतृत्व करें।
कर्क आज का राशिफल (Cancer Horoscope Today)
आज भावनात्मक और आध्यात्मिक सोच का विस्तार होगा। मीन राशि में चंद्रदेव शिक्षा, विश्वास और खुद के बारे में सोचने को बढ़ावा देते हैं। किसी गहरी बातचीत, सीख या यात्रा से जुड़ा विचार मन में आ सकता है। धनु राशि के ग्रह उम्मीद बनाए रखेंगे, जबकि वृश्चिक राशि में बुधदेव भावनाओं को व्यक्त करने में मदद करेंगे। मिथुन राशि में वक्री बृहस्पतिदेव आपकी मान्यताओं की दोबारा समीक्षा कराएंगे।
- शुभ रंग: मोती सफेद
- शुभ अंक: 2
- दिन की सलाह: समझदारी से फैसलें लें।
मेष से मीन राशि का वार्षिक राशिफल 2026
यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com द्वारा लिखा गया है। अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हे hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।