मेष से कर्क Aaj Ka Rashifal 27 दिसंबर 2025: जल्दबाजी से बचें ये जातक, इस सलाह से मिलेगा फायदा

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal के अनुसार, 27 दिसंबर 2025 को चंद्रदेव मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। इससे पूरे दिन भावनाएं गहरी रहेंगी और संवेदनशीलता बढ़ेगी। करुणा, समझ और भीतर की आवाज पर ध्यान बढ़ सकता है। आज दूसरों की भावनाओं को समझना आसान रहेगा। धनु राशि में सूर्य देव, मंगल देव और शुक्र देव आशा, जोश और आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं। वृश्चिक राशि में बुधदेव इन्टूशन और गहरी समझ बढ़ाते हैं।

मेष आज का राशिफल (Aries Horoscope Today) आज का दिन आपको थोड़ा धीमा होने और भीतर झांकने की सलाह देता है। मीन राशि में चंद्रदेव आराम, मन की गहराई और भावनात्मक उपचार पर ध्यान दिलाते हैं। आप कुछ समय अकेले रहना चाह सकते हैं। धनु राशि में सूर्य देव, मंगल देव और शुक्र देव आशा बनाए रखते हैं, लेकिन आज जल्दबाजी से बचना बेहतर रहेगा। वृश्चिक राशि में बुध देव आपके अंदर जागरूकता बढ़ाते हैं।

शुभ रंग: हल्का लाल

शुभ अंक: 9

आज की सलाह: रुकें और अपनी अंदर की आवाज सुनें। वृषभ आज का राशिफल (Taurus Horoscope Today) आज आप दोस्तों और अपने सामाजिक दायरे से भावनात्मक जुड़ाव महसूस करेंगे। मीन राशि में चंद्रदेव आपको दूसरों की मदद करने या किसी अच्छे काम से जुड़ने की प्रेरणा दे सकते हैं।

धनु राशि में सूर्य देव, मंगलदेव और शुक्रदेव पॉजिटिव सोच बढ़ाते हैं। वृश्चिक राशि में बुधदेव रिश्तों को बेहतर समझने में मदद करते हैं।

शुभ रंग: सी ग्रीन

शुभ अंक: 4

आज की सलाह: भावनाओं से जुड़ें, सपने साथ मिलकर मजबूत होते हैं। मिथुन आज का राशिफल (Gemini Horoscope Today) आज आपका ध्यान करियर और पहचान पर रहेगा। मीन राशि में चंद्रदेव काम से जुड़ी भावनाओं को गहरा कर सकते हैं। आप अपने काम को दिल से करने की कोशिश करेंगे।

धनु राशि में सूर्यदेव, मंगलदेव और शुक्रदेव आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। आपकी राशि में बृहस्पतिदेव वक्री होकर लक्ष्यों पर दोबारा सोचने का मौका देते हैं।