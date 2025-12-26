विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

धनु से मीन Aaj Ka Rashifal 26 दिसंबर 2025: मकर राशि वालों को पैसों से जुड़े मामलों में होगा फायदा

By Digital DeskEdited By: Suman Saini
Updated: Fri, 26 Dec 2025 04:30 AM (IST)

वृश्चिक राशि में बुधदेव यह सुनिश्चित करते हैं कि भावनाओं और रणनीति को नजरअंदाज न किया जाए। मिथुन राशि में बृहस्पतिदेव वक्री होकर कहते हैं कि विस्तार स ...और पढ़ें

Aaj Ka Rashifal 26 December 2025 Horoscope Today: पढ़ें आज का राशिफल।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal के अनुसार, आज का दिन मानसिक रूप से सक्रिय और आगे बढ़ने वाला है। कुंभ राशि में चंद्रदेव नई सोच, अलग तरीके और सामूहिक भलाई पर ध्यान दिलाते हैं। धनु राशि में सूर्य देव, मंगलदेव और शुक्र देव जोश, भरोसा और अपने विश्वास के साथ कदम बढ़ाने की प्रेरणा देते हैं।

धनु आज का राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

आज बातचीत, सीखने और संपर्क बढ़ाने का दिन है। कुंभ राशि में चंद्रदेव नए विचार साझा करने में मदद करते हैं। आपकी राशि में सूर्य देव, मंगलदेव और शुक्रदेव आत्मविश्वास और आकर्षण बढ़ाते हैं। वृश्चिक राशि में बुधदेव भावनात्मक समझ देते हैं। बृहस्पतिदेव सोच-समझकर बोलने की सलाह देते हैं।

  • शुभ रंग: गहरा बैंगनी
  • शुभ अंक: 12
  • आज की सलाह: बात साफ और उद्देश्य के साथ रखें।

मकर आज का राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

आज पैसों और आत्मसम्मान पर ध्यान रहेगा। कुंभ राशि में चंद्रदेव आमदनी के नए तरीकों पर सोचने को कह सकते हैं। धनु राशि में सूर्य देव, मंगल देव और शुक्र देव मेहनत की ताकत देते हैं। वृश्चिक राशि में बुधदेव योजना को मजबूत करते हैं। बृहस्पतिदेव पुराने पैसों के सबक याद दिला सकते हैं।

  • शुभ रंग: चारकोल
  • शुभ अंक: 10
  • आज की सलाह: अपने मूल्यों को भविष्य से जोड़ें।

कुंभ आज का राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

आज आप केंद्र में रहेंगे क्योंकि चंद्रदेव आपकी ही राशि में हैं। आत्मविश्वास, अलग सोच और भावनात्मक क्लैरिटी बढ़ सकती है। धनु राशि में सूर्य देव, मंगल देव और शुक्र देव सकारात्मक ऊर्जा दे रहे हैं। वृश्चिक राशि में बुधदेव काम से जुड़ी समझ बढ़ाते हैं। बृहस्पतिदेव लक्ष्य सुधारने का मौका देते हैं।

  • शुभ रंग: इलेक्ट्रिक ब्लू
  • शुभ अंक: 11
  • आज की सलाह: अपनी सच्चाई अपनाएं, लोग आपसे प्रेरित होंगे।

मीन आज का राशिफल (Pisces Horoscope Today)

आज थोड़ा धीमा होने और खुद को संभालने का दिन है। कुंभ राशि में चंद्रदेव आराम, उपचार और मन की गहराई पर ध्यान दिलाते हैं। धनु राशि में सूर्य देव, मंगल देव और शुक्र देव उम्मीद बढ़ाते हैं। आपकी राशि में शनिदेव अनुशासन सिखाते हैं। वृश्चिक राशि में बुधदेव आध्यात्मिक समझ बढ़ाते हैं।

  • शुभ रंग: सी ग्रीन
  • शुभ अंक: 3
  • आज की सलाह: मन की साफ सोच भविष्य की दिशा तय करती है।

यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com द्वारा लिखा गया है। अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हें hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।