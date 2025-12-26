धनु से मीन Aaj Ka Rashifal 26 दिसंबर 2025: मकर राशि वालों को पैसों से जुड़े मामलों में होगा फायदा

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal के अनुसार, आज का दिन मानसिक रूप से सक्रिय और आगे बढ़ने वाला है। कुंभ राशि में चंद्रदेव नई सोच, अलग तरीके और सामूहिक भलाई पर ध्यान दिलाते हैं। धनु राशि में सूर्य देव, मंगलदेव और शुक्र देव जोश, भरोसा और अपने विश्वास के साथ कदम बढ़ाने की प्रेरणा देते हैं।

धनु आज का राशिफल (Sagittarius Horoscope Today) आज बातचीत, सीखने और संपर्क बढ़ाने का दिन है। कुंभ राशि में चंद्रदेव नए विचार साझा करने में मदद करते हैं। आपकी राशि में सूर्य देव, मंगलदेव और शुक्रदेव आत्मविश्वास और आकर्षण बढ़ाते हैं। वृश्चिक राशि में बुधदेव भावनात्मक समझ देते हैं। बृहस्पतिदेव सोच-समझकर बोलने की सलाह देते हैं।

शुभ रंग: गहरा बैंगनी

शुभ अंक: 12

आज की सलाह: बात साफ और उद्देश्य के साथ रखें। मकर आज का राशिफल (Capricorn Horoscope Today) आज पैसों और आत्मसम्मान पर ध्यान रहेगा। कुंभ राशि में चंद्रदेव आमदनी के नए तरीकों पर सोचने को कह सकते हैं। धनु राशि में सूर्य देव, मंगल देव और शुक्र देव मेहनत की ताकत देते हैं। वृश्चिक राशि में बुधदेव योजना को मजबूत करते हैं। बृहस्पतिदेव पुराने पैसों के सबक याद दिला सकते हैं।

शुभ रंग: चारकोल

शुभ अंक: 10

आज की सलाह: अपने मूल्यों को भविष्य से जोड़ें। कुंभ आज का राशिफल (Aquarius Horoscope Today) आज आप केंद्र में रहेंगे क्योंकि चंद्रदेव आपकी ही राशि में हैं। आत्मविश्वास, अलग सोच और भावनात्मक क्लैरिटी बढ़ सकती है। धनु राशि में सूर्य देव, मंगल देव और शुक्र देव सकारात्मक ऊर्जा दे रहे हैं। वृश्चिक राशि में बुधदेव काम से जुड़ी समझ बढ़ाते हैं। बृहस्पतिदेव लक्ष्य सुधारने का मौका देते हैं।