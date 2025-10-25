सिंह से वृश्चिक Aaj Ka Rashifal 25 अक्टूबर 2025: कन्या वाले बनाएंगे शार्ट ट्रिप का प्लान, पढ़ें राशिफल

Updated: Sat, 25 Oct 2025 04:15 AM (IST)

आज के राशिफल के मुताबिक आज कुछ जातकों को आत्मविश्वास के साथ साहसिक कदम उठाने से काफी फायदा मिल सकता है। वहीं कुछ जातक शार्ट ट्रिप का प्लान भी बना सकते हैं। चलिए एस्ट्रोलॉजर आनंद सागर पाठक से जानते हैं सिंह से वृश्चिक राशि (Horoscope Today 25 October 2025) के जातकों का दैनिक राशिफल।

Aaj Ka Rashifal 25 October 2025 Horoscope Today: पढ़ें आज का राशिफल।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 25 अक्टूबर 2025 के अनुसार, आज का ग्रह स्थिति खुद को परखने और भावनात्मक जागरूकता की एक मजबूत लहर लाता है। चंद्रमा का वृश्चिक राशि में होना गहराई और रहस्य की अनुभूति बढ़ाता है, सत्य की खोज और उपचार की प्रेरणा देता है। तुला राशि में सूर्य का होना जुनून और समझदारी के बीच संतुलन बनाने में मदद करता है।

सिंह आज का राशिफल (Leo Horoscope Today)

चंद्रमा वृश्चिक राशि में हैं, जिससे आपका ध्यान परिवार और भावनात्मक सुरक्षा पर केंद्रित होगा। आज का राशिफल बताता है कि अपनी अंदरूनी शांति को बनाए रखना जरूरी है। केतु आपकी राशि में हैं, जो खुद को परखने और थोड़े अलग होने की ऊर्जा लाते हैं। इस ऊर्जा का उपयोग पुराने पैटर्न छोड़ने में करें। सूर्य तुला राशि में हैं, जो व्यक्तिगत जीवन में संतुलन और कूटनीति को बढ़ावा देता है।

  • शुभ रंग: सोना
  • शुभ अंक: 1
  • आज का सुझाव: घर और दिल दोनों का ध्यान रखें; शांत वातावरण बनाएं।

कन्या आज का राशिफल (Virgo Horoscope Today)  

बुध और चंद्रमा वृश्चिक राशि में हैं, जिससे आज आपकी संचार क्षमता सबसे बड़ी ताकत बनेगी। आज का राशिफल बताता है कि आप अपने विचार और भावनाएं स्पष्ट रूप से व्यक्त कर पाएंगे। आपकी राशि में शुक्र का प्रभाव आपके आकर्षण और एनालिटिकल क्षमता को बढ़ाता है। यह प्रेम और कार्य दोनों में आपको सहजता से मार्गदर्शन करेगा। कोई छोटा सफर या महत्वपूर्ण बातचीत लाभकारी साबित हो सकती है।

  • शुभ रंग: ऑलिव ग्रीन
  • शुभ अंक: 3
  • आज का सुझाव: सोच-समझकर बोलें; आपके शब्दों में शक्ति है।

तुला आज का राशिफल (Libra Horoscope Today)

सूर्य और मंगल आपकी राशि को ऊर्जा दे रहे हैं। आज का राशिफल बताता है कि आप आत्मविश्वास के साथ साहसिक कदम उठाने के लिए तैयार हैं। वृश्चिक राशि में  चंद्रमा के कारण वित्तीय या आत्म-मूल्य संबंधी मामलों पर ध्यान दें। व्यावहारिक रहें और खर्चों में संयम रखें। कन्या राशि में  शुक्र आपको याद दिलाता है कि सरलता स्थिरता को आकर्षित करती है।

  • शुभ रंग: हल्का नीला
  • शुभ अंक: 7
  • आज का सुझाव: आत्मविश्वास के साथ विनम्र रहें; आज आपकी चमक सबसे ज्यादा रहेगी।

वृश्चिक आज का राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

आपकी राशि में  चंद्रमा और बुध हैं, जिससे आपकी ऊर्जा आकर्षक और इन्टूशन तेज़ होगा। आज का राशिफल बताता है कि दबी हुई भावनाओं को व्यक्त करने का समय है। व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों रूप से परिवर्तन संभव है। तुला राशि में  सूर्य और मंगल आपको क्रिया और विचार के बीच संतुलन खोजने के लिए प्रेरित करते हैं।

  • शुभ रंग: डीप मारून
  • शुभ अंक: 9
  • आज का सुझाव: अपने आप पर सच्चे रहें; संवेदनशीलता आपकी सबसे बड़ी ताकत है।

यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक,  astropatri.com द्वारा लिखा गया है। अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हें hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।    