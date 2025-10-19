Pisces Weekly Horoscope 20 to 26 October 2025: कैसा रहेगा मीन राशि वालों का यह सप्ताह? पढ़ें राशिफल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। इस सप्ताह (Weekly 20 to 26 October 2025) अंतर्दृष्टि, आत्ममंथन और सतत प्रगति पर जोर देगा। चंद्रमा कन्या, तुला, वृश्चिक और धनु राशियों में गोचर करेंगे। आप व्यावहारिक संगठन से लेकर रिश्तों की समझ, भावनात्मक गहराई और आशावाद की ओर बढ़ेंगे। तुला राशि में सूर्य और मंगल पेशेवर और व्यक्तिगत संबंधों में कूटनीति को प्रोत्साहित करेंगे, जबकि 24 अक्टूबर को बुध का वृश्चिक राशि में प्रवेश एनालिटिकल क्षमता और इन्टूशन को मजबूत करेगा।

परिचय मीन साप्ताहिक राशिफल रचनात्मकता और अनुशासन को मिलाने पर ध्यान देगा। सप्ताह की शुरुआत में कन्या राशि में चंद्रमा संरचना, स्वास्थ्य और व्यावहारिक योजना पर जोर देंगे। मध्य सप्ताह में तुला राशि में चंद्रमा सामाजिक और पेशेवर कूटनीति को बढ़ाएंगे। वृश्चिक राशि में चंद्रमा गहरी भावनात्मक जागरूकता को बढ़ाएंगे। सप्ताहांत में धनु राशि में चंद्रमा आशावाद, सीखने और साहसिक ऊर्जा को प्रेरित करेंगे।

मीन साप्ताहिक राशिफल: स्वास्थ्य (20 अक्टूबर – 26 अक्टूबर 2025) स्वास्थ्य में संतुलन और भावनात्मक स्थिरता बनाए रखना जरूरी है। 20 अक्टूबर को कन्या राशि में चंद्रमा दिनचर्या, आहार और सुरक्षा उपायों पर ध्यान देंगे। 21 से 23 अक्टूबर तक तुला राशि में चंद्रमा भावनात्मक या सामाजिक तनाव बढ़ा सकते हैं; ध्यान और हल्का व्यायाम सहायक होंगे। तुला में मंगल से बेचैनी बढ़ सकती है, संयम रखें। 23 से 25 अक्टूबर तक वृश्चिक राशि में चंद्रमा भावनात्मक जागरूकता बढ़ाएंगे; नींद और ऊर्जा पर ध्यान दें। 26 अक्टूबर को धनु राशि में चंद्रमा ऊर्जा और उत्साह पुनर्जीवित करेंगे। बाहरी गतिविधि, व्यायाम या हल्की यात्रा लाभकारी होगी।

मीन साप्ताहिक राशिफल: परिवार और रिश्ते (20 अक्टूबर – 26 अक्टूबर 2025) भावनात्मक रूप से यह सप्ताह सहानुभूति, समझ और खुले संवाद पर जोर देगा। 20 अक्टूबर को कन्या राशि में चंद्रमा परिवार को व्यावहारिक सहायता देंगे और घर में सामंजस्य बनाएंगे। 21 से 23 अक्टूबर तक तुला राशि में चंद्रमा सामाजिक आकर्षण और साझेदारी कूटनीति बढ़ाएंगे। तुला में मंगल से छोटे मतभेद हो सकते हैं। 23 से 25 अक्टूबर तक वृश्चिक राशि में चंद्रमा भावनात्मक गहराई और अंतरंगता बढ़ाएंगे, छिपी समस्याओं को उजागर करेंगे। 26 अक्टूबर को धनु राशि में चंद्रमा खुशी, हंसी और साहसिक गतिविधियां बढ़ाएंगे, यह दिन परिवार और प्रियजनों के साथ जुड़ने के लिए अनुकूल है।

मीन साप्ताहिक राशिफल: शिक्षा (20 अक्टूबर – 26 अक्टूबर 2025) छात्रों के लिए यह सप्ताह बौद्धिक विकास की तरफ रहेगा। 20 अक्टूबर को कन्या राशि में चंद्रमा ध्यान, संगठन और एनालिटिकल सोच को बढ़ाएंगे। यह परीक्षा तैयारी और अध्ययन के लिए अच्छा समय है। 21 से 23 अक्टूबर तक तुला राशि में चंद्रमा समूह अध्ययन और सहयोगी चर्चा को बढ़ावा देंगे। 24 अक्टूबर को बुध वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। 23 से 25 अक्टूबर तक वृश्चिक राशि में चंद्रमा अनुसंधान, आलोचनात्मक सोच और इन्टूशन को मजबूत करेगा। 26 अक्टूबर को धनु राशि में चंद्रमा नए विषयों, दार्शनिक अध्ययन और उच्च शिक्षा की खोज को प्रेरित करेंगे।