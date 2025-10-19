Capricorn Weekly Horoscope 20 to 26 October 2025: सोच-समझकर फैसले लें, पढ़ें मकर का राशिफल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। यह सप्ताह (Weekly 20 to 26 October 2025) सावधानीपूर्वक योजना, करियर फोकस और भावनात्मक संतुलन पर जोर देने का है। चंद्रमा कन्या, तुला, वृश्चिक और धनु राशियों में गोचर करेंगे। आप संगठन और स्पष्टता से साझेदारी जागरूकता, आत्मनिरीक्षण और आशावाद की ओर बढ़ेंगे। 24 अक्टूबर को बुध का वृश्चिक राशि में प्रवेश एनालिटिकल सोच को बढ़ाएगा, जबकि तुला राशि में सूर्य और मंगल कूटनीति और टीम वर्क को प्रोत्साहित करेंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

परिचय मकर साप्ताहिक राशिफल स्थिर प्रगति के लिए संरचना, सहयोग और अंतर्दृष्टि पर ध्यान देगा। सप्ताह की शुरुआत में कन्या राशि में चंद्रमा फोकस और व्यावहारिक कौशल बढ़ाएंगे। मध्य सप्ताह में तुला राशि में चंद्रमा साझेदारी और संबंधों में संतुलन बढ़ाएंगे। 23 से 25 अक्टूबर तक वृश्चिक राशि में चंद्रमा डिप्लोमेटिक सोच और भावनात्मक जागरूकता बढ़ाएंगे। सप्ताहांत में धनु राशि में चंद्रमा आशावाद, सीखने और साहसिकता को प्रेरित करेंगे।

मकर साप्ताहिक राशिफल: स्वास्थ्य (20 अक्टूबर – 26 अक्टूबर 2025) स्वास्थ्य में अनुशासन और संतुलन आवश्यक रहेगा। 20 अक्टूबर को कन्या राशि में चंद्रमा शारीरिक दिनचर्या, आहार और रोकथाम पर ध्यान देंगे। 21 से 23 अक्टूबर तक तुला राशि में चंद्रमा काम या संबंधों के तनाव से तनाव बढ़ा सकते हैं; हल्का व्यायाम, योग और ध्यान सहायक होंगे। मंगल के प्रभाव से एक्टिवनेस बढ़ सकती है, अतः संयम बनाए रखें। 23 से 25 अक्टूबर तक वृश्चिक राशि में चंद्रमा भावनात्मक संवेदनशीलता बढ़ाएंगे; विश्राम और ध्यान आवश्यक होगा। 26 अक्टूबर को धनु राशि में चंद्रमा शरीर और मन को पुनर्जीवित करेंगे। बाहरी गतिविधि, हल्की यात्रा या व्यायाम लाभकारी रहेगा।

मकर साप्ताहिक राशिफल: परिवार और रिश्ते (20 अक्टूबर – 26 अक्टूबर 2025) व्यक्तिगत जीवन में यह सप्ताह सहयोग और समझ बढ़ाएगा। 20 अक्टूबर को कन्या राशि में चंद्रमा परिवार के लिए व्यावहारिक सहायता और घर में शांति बनाएंगे। 21 से 23 अक्टूबर तक तुला राशि में चंद्रमा साझेदारी में कूटनीति बढ़ाएंगे। मंगल के प्रभाव से छोटे तनाव हो सकते हैं; धैर्य आवश्यक है। 23 से 25 अक्टूबर तक वृश्चिक राशि में चंद्रमा भावनात्मक संबंध और ईमानदारी को बढ़ाएंगे, छिपे मुद्दे सामने आएंगे और सकारात्मक समाधान होगा। 26 अक्टूबर को धनु राशि में चंद्रमा आशावाद, हंसी और हल्के-फुल्के परिवारिक और सामाजिक संबंध लाएंगे।

मकर साप्ताहिक राशिफल: शिक्षा (20 अक्टूबर – 26 अक्टूबर 2025) छात्रों के लिए यह सप्ताह उत्पादक और ज्ञानवर्धक रहेगा। 20 अक्टूबर को कन्या राशि में चंद्रमा ध्यान, संगठन और एनालिटिकल क्षमता बढ़ाएंगे। यह असाइनमेंट या रिविजन के लिए उत्तम है। 21 से 23 अक्टूबर तक तुला राशि में चंद्रमा समूह अध्ययन और चर्चा को बढ़ाएंगे। 24 अक्टूबर को बुध वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। 23 से 25 अक्टूबर तक वृश्चिक राशि में चंद्रमा अनुसंधान, स्मृति और समस्या समाधान क्षमता बढ़ाएंगे। 26 अक्टूबर को धनु राशि में चंद्रमा जिज्ञासा और बौद्धिक खोज को प्रेरित करेंगे।