Sagittarius Weekly Horoscope 20 to 26 October 2025: काम में संयम बनाए रखें, पढ़ें धनु का राशिफल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। यह सप्ताह (Weekly 20 to 26 October 2025) विकास, साहसिकता और भावनात्मक अंतर्दृष्टि से भरा रहेगा। चंद्रमा कन्या, तुला, वृश्चिक और धनु राशियों में गोचर करेंगे। आप संगठन और योजना से सामाजिक कूटनीति, भावनात्मक गहराई और नए उत्साह की ओर बढ़ेंगे। तुला राशि में सूर्य और मंगल साझेदारी संतुलन बढ़ाएंगे, जबकि बुध का वृश्चिक राशि में गोचर इन्टूशन और डिप्लोमेटिक सोच को बढ़ाएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

परिचय धनु साप्ताहिक राशिफल व्यावहारिकता और जिज्ञासा के संयोजन को प्रोत्साहित करेगा। सप्ताह की शुरुआत में कन्या राशि में चंद्रमा संरचना और फोकस बढ़ाएंगे। मध्य सप्ताह में तुला राशि में चंद्रमा सहयोग और रिश्तों की समझ बढ़ाएंगे। वृश्चिक राशि में चंद्रमा भावनात्मक समझ को गहरा करेंगे। 26 अक्टूबर तक धनु राशि में चंद्रमा आपके उत्साह को बढ़ाएंगे, साहसिकता, सीखने और आशावाद को प्रेरित करेंगे।

धनु साप्ताहिक राशिफल: स्वास्थ्य (20 अक्टूबर – 26 अक्टूबर 2025) स्वास्थ्य में ऊर्जा और विश्राम का संतुलन आवश्यक रहेगा। 20 अक्टूबर को कन्या राशि में चंद्रमा शारीरिक संगठन बढ़ाएंगे। आहार, दिनचर्या और विश्राम पर ध्यान दें। 21 से 23 अक्टूबर तक तुला राशि में चंद्रमा सामाजिक या कार्य दबाव से तनाव बढ़ा सकते हैं; ध्यान और श्वास अभ्यास मदद करेंगे। मंगल के प्रभाव से अधिक एक्टिवनेस हो सकती है, इसलिए संयम बनाए रखें। 23 से 25 अक्टूबर तक वृश्चिक राशि में चंद्रमा भावनात्मक गहराई बढ़ाएंगे, जिससे नींद और मानसिक शांति प्रभावित हो सकती है। 26 अक्टूबर को धनु राशि में चंद्रमा ऊर्जा और उत्साह बहाल करेंगे; बाहरी गतिविधि, हल्की यात्रा या व्यायाम लाभदायक रहेगा।

धनु साप्ताहिक राशिफल: परिवार और रिश्ते (20 अक्टूबर – 26 अक्टूबर 2025) रिश्तों में संवाद, खुलापन और भावनात्मक कनेक्शन बढ़ेगा। 20 अक्टूबर को कन्या राशि में चंद्रमा परिवार में व्यावहारिक सहायता और समझ बढ़ाएंगे। 21 से 23 अक्टूबर तक तुला राशि में चंद्रमा रिश्तों में कूटनीति आवश्यक करेंगे। सूर्य और मंगल के प्रभाव से छोटे तनाव हो सकते हैं, संयम बनाए रखना जरूरी है। 23 से 25 अक्टूबर तक वृश्चिक राशि में चंद्रमा साझेदारी में अंतरंगता और भावनात्मक समझ बढ़ाएंगे। 26 अक्टूबर को धनु राशि में चंद्रमा खुशी, हंसी और साहसिक ऊर्जा लाएंगे। यह दिन परिवार या मित्रों के साथ साझा अनुभव और यात्रा के लिए अनुकूल रहेगा।

धनु साप्ताहिक राशिफल: शिक्षा (20 अक्टूबर – 26 अक्टूबर 2025) छात्रों के लिए जिज्ञासा, फोकस और प्रेरणा का सप्ताह है। 20 अक्टूबर को कन्या राशि में चंद्रमा ध्यान और योजना क्षमता बढ़ाएंगे। यह असाइनमेंट या रिविजन के लिए उत्तम है। 21 से 23 अक्टूबर तक तुला राशि में चंद्रमा सहयोगी अध्ययन और समूह चर्चा को बढ़ाएंगे। 24 अक्टूबर को बुध वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। 23 से 25 अक्टूबर तक वृश्चिक राशि में चंद्रमा अनुसंधान और आलोचनात्मक सोच बढ़ाएंगे। 26 अक्टूबर को धनु राशि में चंद्रमा बौद्धिक जिज्ञासा और नए विषयों की खोज को प्रेरित करेंगे।