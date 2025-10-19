Scorpio Weekly Horoscope 20 to 26 October 2025: काम में फोकस बढ़ेगा, पढ़ें राशिफल
वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल आंतरिक विकास और बाहरी स्पष्टता पर जोर देगा। सप्ताह की शुरुआत में कन्या राशि में चंद्रमा ध्यान और योजना बढ़ाएंगे। मध्य सप्ताह में तुला राशि में चंद्रमा सामाजिक कूटनीति बढ़ाएंगे। एस्ट्रोपत्री डॉटकॉम के श्री आनंद सागर पाठक प्रस्तुत कर रहे हैं। इस सप्ताह (Saptahik Rashifal 2025) का राशि अनुसार नक्षत्रीय विश्लेषण और भविष्य संकेत।
आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। यह सप्ताह (Weekly 20 to 26 October 2025) वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल (20 अक्टूबर से 26 अक्टूबर) भावनात्मक गहराई, अंतर्दृष्टि और डिप्लोमेटिक कार्यों से भरा रहेगा। चंद्रमा कन्या, तुला, वृश्चिक और धनु राशियों में गोचर करेंगे। आप संगठन, संबंधों का संतुलन, आत्मनिरीक्षण और खोज के विभिन्न चरणों से गुजरेंगे। 24 अक्टूबर को बुध आपकी राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे एनालिटिकल क्षमता और संचार गहरे होंगे। तुला राशि में सूर्य और मंगल कूटनीति और साझेदारी प्रबंधन बढ़ाएंगे।
परिचय
वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल आंतरिक विकास और बाहरी स्पष्टता पर जोर देगा। सप्ताह की शुरुआत में कन्या राशि में चंद्रमा ध्यान और योजना बढ़ाएंगे। मध्य सप्ताह में तुला राशि में चंद्रमा सामाजिक कूटनीति बढ़ाएंगे। आपकी अपनी वृश्चिक राशि में चंद्रमा भावनात्मक समझ और गहराई बढ़ाएंगे। सप्ताहांत में धनु राशि में चंद्रमा दृष्टिकोण को ऊर्जावान बनाएंगे और सीखने, साहसिक गतिविधियों और नए उत्साह को प्रेरित करेंगे।
वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल: स्वास्थ्य (20 अक्टूबर – 26 अक्टूबर 2025)
स्वास्थ्य में भावनात्मक और शारीरिक संतुलन आवश्यक रहेगा। 20 अक्टूबर को कन्या राशि में चंद्रमा स्वास्थ्य-संबंधी कामों और आहार पर ध्यान बढ़ाएंगे। 21 से 23 अक्टूबर तक तुला राशि में चंद्रमा कार्य या रिश्तों के दबाव से तनाव बढ़ा सकते हैं; ध्यान और योग लाभकारी रहेंगे। मंगल के प्रभाव से अधिक एक्टिवनेस हो सकती है, इसलिए संयम बनाए रखें। 23 से 25 अक्टूबर तक वृश्चिक राशि में चंद्रमा संवेदनशीलता बढ़ाएंगे; मानसिक शांति और सांस की तकनीकें मदद करेंगी। 26 अक्टूबर को धनु राशि में चंद्रमा ऊर्जा बहाल करेंगे, बाहरी गतिविधियों और हल्की यात्रा से मानसिक और शारीरिक ताजगी बढ़ेगी।
वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल: परिवार और रिश्ते (20 अक्टूबर – 26 अक्टूबर 2025)
रिश्तों में गहराई और अंतरंगता बढ़ेगी। 20 अक्टूबर को कन्या राशि में चंद्रमा परिवार में व्यावहारिक सहायता बढ़ाएंगे। 21 से 23 अक्टूबर तक तुला राशि में चंद्रमा सामाजिक कूटनीति और साझेदारी संवाद को बढ़ाएंगे। मंगल के प्रभाव से धैर्य बनाए रखना जरूरी है। 23 से 25 अक्टूबर तक वृश्चिक राशि में चंद्रमा भावनात्मक बंधन और विश्वास मजबूत करेंगे। 26 अक्टूबर को धनु राशि में चंद्रमा हल्के-फुल्के, हंसमुख और साहसिक पलों को प्रेरित करेंगे।
वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल: शिक्षा (20 अक्टूबर – 26 अक्टूबर 2025)
छात्रों के लिए यह सप्ताह बौद्धिक विकास और ध्यान बढ़ाएगा। 20 अक्टूबर को कन्या राशि में चंद्रमा फोकस और संगठन क्षमता बढ़ाएंगे। 21 से 23 अक्टूबर तक तुला राशि में चंद्रमा सहयोग और समूह चर्चा बढ़ाएंगे। 24 अक्टूबर को बुध आपके राशि में प्रवेश करेंगे। 23 से 25 अक्टूबर तक वृश्चिक राशि में चंद्रमा अनुसंधान, स्मरण और एनालिटिकल क्षमता बढ़ाएंगे। 26 अक्टूबर को धनु राशि में चंद्रमा जिज्ञासा और नए शैक्षणिक विषयों की खोज बढ़ाएंगे।
निष्कर्ष
सारांश में, यह वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल भावनात्मक अंतर्दृष्टि, डिप्लोमेटिक कार्य और विकास का सप्ताह बताएगा। कन्या, तुला, वृश्चिक और धनु राशियों में चंद्रमा का गोचर संगठन से कूटनीति, भावनात्मक गहराई और सकारात्मकता की ओर मार्गदर्शन करेगा। संयम और फोकस बनाए रखने से आप इस परिवर्तनकारी सप्ताह का अधिकतम लाभ उठा पाएंगे।
उपाय
- सोमवार को देवी दुर्गा को सफेद फूल अर्पित करें, जिससे भावनात्मक स्पष्टता और सुरक्षा बढ़े।
- बुधवार को “ॐ बुधाय नमः” का जाप करें, जिससे बुध और इन्टूशन की शक्ति बढ़े।
- लाल जैस्पर या गार्नेट का पत्थर पास रखें, जिससे आत्मविश्वास और फोकस बढ़े।
- प्रतिदिन सूर्योदय पर घी का दीपक जलाएं, जिससे भावनात्मक संतुलन और स्पष्टता बढ़े।
- ध्यान या जर्नलिंग का अभ्यास करें, जिससे तीव्र भावनाओं को सकारात्मक तरीके से रिलीज किया जा सके।
यह भी पढ़ें- Weekly Numerology Horoscope 20 to 26 October 2025: इस हफ्ते सिंगल्स को मिल सकता है अपना पार्टनर
यह भी पढ़ें- Libra Weekly Horoscope 20 to 26 October 2025: जीवन में नए अनुभव मिलेंगे, पढ़ें तुला का राशिफल
लेखक: श्री आनंद सागर पाठक, Astropatri.com, फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।