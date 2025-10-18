Libra Weekly Horoscope 20 to 26 October 2025: जीवन में नए अनुभव मिलेंगे, पढ़ें तुला का राशिफल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। यह सप्ताह (Weekly 20 to 26 October 2025) तुला राशि के लिए रिश्तों, आत्मनिरीक्षण और विकास पर ध्यान केंद्रित करने वाला साबित होगा। चंद्रमा कन्या, तुला, वृश्चिक और धनु राशियों में गोचर करेंगे। सप्ताह में संगठन से सहयोग, भावनात्मक गहराई, साहसिक खोज और नए अनुभवों की ओर बदलाव होगा। सूर्य और मंगल आपकी राशि में नेतृत्व और आकर्षण बढ़ाएंगे, जबकि बुध के वृश्चिक राशि में जाने से इन्टूशन और डिप्लोमेटिक सोच मजबूत होगी।

परिचय तुला साप्ताहिक राशिफल 20 से 26 अक्टूबर 2025 तक आपके कार्य, व्यक्तिगत जीवन और भावनाओं में संतुलन बनाए रखने पर जोर देगा। सप्ताह की शुरुआत में कन्या राशि में चंद्रमा फोकस और व्यावहारिक कदम बढ़ाएंगे। मध्य सप्ताह में तुला राशि में चंद्रमा साझेदारी, कूटनीति और बातचीत को महत्व देंगे। वृश्चिक राशि में चंद्रमा भावनात्मक समझ बढ़ाएंगे। सप्ताहांत में धनु राशि में चंद्रमा उत्साह, सीखने और नए अनुभवों को प्रेरित करेंगे।

तुला साप्ताहिक राशिफल: स्वास्थ्य (20 अक्टूबर – 26 अक्टूबर 2025) स्वास्थ्य में संतुलन और भावनात्मक स्थिरता महत्वपूर्ण होगी। 20 अक्टूबर को कन्या राशि में चंद्रमा आहार और दिनचर्या पर ध्यान बढ़ाएंगे। 21 से 23 अक्टूबर तक तुला राशि में चंद्रमा संबंधों या कार्य के दबाव से तनाव बढ़ा सकते हैं; ध्यान और हल्की कसरत लाभकारी रहेगी। मंगल के प्रभाव से शरीर मे एक्टिवनेस हो सकती है, इसलिए संयम बनाए रखें। 23 से 25 अक्टूबर तक वृश्चिक राशि में चंद्रमा मानसिक और भावनात्मक गतिविधि बढ़ाएंगे। 26 अक्टूबर को धनु राशि में चंद्रमा शरीर और मन को नया उत्साह देंगे, जिससे बाहरी गतिविधियां और हल्की यात्रा लाभप्रद रहेंगी।

तुला साप्ताहिक राशिफल: परिवार और रिश्ते (20 अक्टूबर – 26 अक्टूबर 2025) रिश्तों में यह सप्ताह सामंजस्य और गहरी समझ लाएगा। 20 अक्टूबर को कन्या राशि में चंद्रमा प्रियजनों को व्यावहारिक सहायता देंगे। 21 से 23 अक्टूबर तक तुला राशि में चंद्रमा आकर्षण, कूटनीति और साझेदारी को मजबूत करेंगे। मंगल के प्रभाव से बेचैनी आ सकती है; शांत और समझदारी से हल करें। 23 से 25 अक्टूबर तक वृश्चिक राशि में चंद्रमा भावनात्मक बंधन और अंतरंगता बढ़ाएंगे। 26 अक्टूबर को धनु राशि में चंद्रमा हँसी, आनंद और साहसिक गतिविधियों को बढ़ाएंगे।

तुला साप्ताहिक राशिफल: शिक्षा (20 अक्टूबर – 26 अक्टूबर 2025) छात्रों के लिए यह सप्ताह फोकस, स्पष्टता और सहयोगी सीखने को बढ़ाएगा। 20 अक्टूबर को कन्या राशि में चंद्रमा ध्यान और संगठन क्षमता बढ़ाएंगे। 21 से 23 अक्टूबर तक तुला राशि में समूह अध्ययन और चर्चा से सीखने में मदद मिलेगी। 24 अक्टूबर को बुध के वृश्चिक राशि में जाने से अनुसंधान और इन्टूशन बढ़ेगा। 23 से 25 अक्टूबर तक वृश्चिक राशि में चंद्रमा गहरी अध्ययन क्षमता देंगे। 26 अक्टूबर को धनु राशि में चंद्रमा नई विषयों और ज्ञान अन्वेषण के लिए उत्साह बढ़ाएंगे।