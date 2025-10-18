Leo Weekly Horoscope 20 to 26 October 2025: टीमवर्क से सफलता मिलेगी, पढ़ें सिंह का राशिफल

Updated: Sat, 18 Oct 2025 04:14 PM (IST)

इस सप्ताह भावनात्मक समझ और व्यावहारिक फोकस दोनों पर जोर देंगे। सप्ताह की शुरुआत में कन्या राशि में चंद्रमा का गोचर आपके जीवन में व्यवस्था और स्पष्टता बढ़ाएंगे। एस्ट्रोपत्री डॉटकॉम के श्री आनंद सागर पाठक प्रस्तुत कर रहे हैं। इस सप्ताह (Saptahik Rashifal 2025) का राशि अनुसार नक्षत्रीय विश्लेषण और भविष्य संकेत।

Saptahik Rashifal 2025: सिंह राशि का साप्ताहिक राशिफल।


आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। यह सप्ताह (Weekly 20 to 26 October 2025) संचार, आत्मनिरीक्षण और विकास का मिश्रण प्रस्तुत करेंगे। चंद्रमा का गोचर कन्या, तुला, वृश्चिक और धनु राशियों में होगा, जो आपको सटीकता से साझेदारी, भावनात्मक खोज और रचनात्मक विस्तार तक ले जाएंगे। तुला राशि में सूर्य और मंगल के प्रभाव से रिश्तों और संचार को विशेष महत्व मिलेगा, जबकि बुध के वृश्चिक राशि में जाने से भावनात्मक समझ और अंदरूनी दृष्टि बढ़ेगी।

परिचय

व्यक्तिगत प्रगति, भावनात्मक संतुलन और बौद्धिक विकास के अवसर देंगे। सप्ताह की शुरुआत में कन्या राशि में चंद्रमा आपके फोकस और संगठन क्षमता को बढ़ाएंगे। मध्य सप्ताह में तुला राशि में चंद्रमा टीमवर्क और सामाजिक संतुलन को बढ़ाएंगे। वृश्चिक राशि में चंद्रमा के गोचर से रिश्तों में गहरी सच्चाइयां सामने आएंगी। सप्ताहांत में धनु राशि में चंद्रमा आपका साहसी और आशावादी स्वभाव प्रेरित करेंगे।

सिंह साप्ताहिक राशिफल: स्वास्थ्य (20 अक्टूबर से 26 अक्टूबर 2025)

स्वास्थ्य के मामले में, सप्ताह अनुशासन और संतुलन की ओर प्रेरित करेंगे। 20 अक्टूबर को कन्या राशि में चंद्रमा पाचन और फिटनेस पर ध्यान बढ़ाएंगे। 21 से 23 अक्टूबर तक तुला राशि में चंद्रमा भावनात्मक संतुलन और आराम पर जोर देंगे। मंगल की उपस्थिति एक्टिवनेस बढ़ा सकती है, इसलिए ध्यान और योग फायदेमंद रहेंगे। 23 से 25 अक्टूबर तक वृश्चिक राशि में चंद्रमा भावनात्मक गहराई और नींद पर असर डाल सकते हैं। 26 अक्टूबर को धनु राशि में चंद्रमा नई ऊर्जा और उत्साह देंगे, जिससे बाहरी गतिविधियां, हल्की यात्रा और खेल फायदेमंद होंगे।

सिंह साप्ताहिक राशिफल: परिवार और रिश्ते (20 अक्टूबर से 26 अक्टूबर 2025)

रिश्तों में यह सप्ताह भावनात्मक विकास और आपसी समझ को बढ़ाएंगे। सप्ताह की शुरुआत में कन्या राशि में चंद्रमा परिवारिक मामलों को व्यावहारिक रूप से संभालने और सलाह देने में मदद करेंगे। तुला राशि में चंद्रमा सामाजिक आकर्षण और समझ बढ़ाएंगे, जिससे गलतफहमियों को सुलझाना आसान होगा। 23 से 25 अक्टूबर तक वृश्चिक राशि में चंद्रमा भावनात्मक संवेदनशीलता बढ़ाएंगे। 26 अक्टूबर को धनु राशि में चंद्रमा खुशियाँ, हंसी और हल्के-फुल्के समय का अनुभव कराएंगे।

सिंह साप्ताहिक राशिफल: शिक्षा (20 अक्टूबर से 26 अक्टूबर 2025)

छात्रों के लिए यह सप्ताह फोकस और जिज्ञासा बढ़ाने वाला रहेगा। 20 अक्टूबर को कन्या राशि में चंद्रमा ध्यान और एनालिटिकल क्षमता बढ़ाएंगे। 21 से 23 अक्टूबर तक तुला राशि में चंद्रमा समूह अध्ययन और रचनात्मक सीखने में मदद करेंगे। 24 अक्टूबर को बुध के वृश्चिक राशि में जाने से आपकी शोध और गहरी समझ की क्षमता बढ़ेगी। 23 से 25 अक्टूबर तक वृश्चिक राशि में चंद्रमा अनुसंधान आधारित अध्ययन में सहायक रहेंगे। 26 अक्टूबर को धनु राशि में चंद्रमा नई विषयों और दार्शनिक अध्ययन की ओर उत्साह बढ़ाएंगे।

निष्कर्ष

सारांश में, यह सिंह साप्ताहिक राशिफल अनुशासन, सहयोग और विकास का मिश्रण दिखाएंगे। कन्या, तुला, वृश्चिक और धनु राशियों में चंद्रमा के गोचर फोकस और साहस को संतुलित करेंगे। सप्ताह की शुरुआत संरचना और संगठन की मांग करेगी, जबकि सप्ताहांत रचनात्मकता और सकारात्मक ऊर्जा प्रेरित करेंगे।

उपाय 

  • सोमवार को देवी दुर्गा को सफेद फूल अर्पित करें, जिससे शांति और स्पष्टता बढ़ेगी।

  • प्रतिदिन सूर्योदय के समय “ॐ सूर्याय नमः” का जाप करें, इससे सूर्य की ऊर्जा मजबूत होगी।

  • अहंकार से प्रेरित निर्णयों से बचें और संवाद में विनम्रता अपनाएं।

  • प्रतिदिन सुबह घी का दीपक जलाएं, इससे सकारात्मकता और आंतरिक शक्ति बढ़ेगी।

  • यदि ज्योतिषीय दृष्टि से उपयुक्त हो तो माणिक रत्न पहनें, जिससे आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी।

लेखक: श्री आनंद सागर पाठक, Astropatri.com, फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com।