Cancer Weekly Horoscope 20 to 26 October 2025: आउटिंग के लिए समय अच्छा है, पढ़ें कर्क का राशिफल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। यह सप्ताह (Weekly 20 to 26 October 2025) आत्म-उपचार, रिश्तों में संतुलन और आध्यात्मिक विकास से भरा रहेगा। चंद्रमा कन्या, तुला, वृश्चिक और धनु राशियों से गोचर करेंगे। इस दौरान आप फोकस, भावनात्मक समझ और नई उम्मीद का अनुभव करेंगे। तुला राशि में सूर्य और मंगल की स्थिति भावनात्मक संतुलन बनाए रखने की सलाह देती है, जबकि बुध का वृश्चिक राशि में प्रवेश इन्टूशन और संवाद को मजबूत करेगा।

परिचय इस सप्ताह भावनात्मक समझ और व्यावहारिक फोकस दोनों पर जोर देंगे। सप्ताह की शुरुआत में कन्या राशि में चंद्रमा का गोचर आपके जीवन में व्यवस्था और स्पष्टता बढ़ाएंगे। मध्य सप्ताह में तुला राशि में चंद्रमा का गोचर परिवार और साझेदारी संबंधी मामलों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। जैसे-जैसे चंद्रमा वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, भावनाओं की गहराई और परिवर्तन बढ़ेंगे। सप्ताहांत में धनु राशि में चंद्रमा आपके लिए नई ऊर्जा और भविष्य के प्रति उत्साह प्रेरित करेंगे।

कर्क साप्ताहिक राशिफल: स्वास्थ्य (20 अक्टूबर से 26 अक्टूबर 2025) स्वास्थ्य के लिए शरीर और भावनाओं दोनों का ध्यान जरूरी है। 20 अक्टूबर को कन्या राशि में चंद्रमा का गोचर साफ-सुथरा आहार और पाचन स्वास्थ्य पर ध्यान दिलाएंगे। 21 से 23 अक्टूबर तक तुला राशि में चंद्रमा का गोचर जिम्मेदारियों के कारण थकान ला सकता है। आराम और हाइड्रेशन जरूरी है। तुला राशि में मंगल अधिक एक्टिवनेस ला सकते हैं; संतुलन बनाए रखें। 23 से 25 अक्टूबर तक वृश्चिक राशि में चंद्रमा का गोचर भावनात्मक संवेदनशीलता बढ़ाएंगे; ध्यान और रिलैक्सेशन अपनाएं। 26 अक्टूबर को धनु राशि में चंद्रमा का गोचर ऊर्जा लौटाएगा; यात्रा, नेचर वॉक या फिटनेस गतिविधियों से उत्साह बढ़ेगा।

कर्क साप्ताहिक राशिफल: परिवार और रिश्ते (20 अक्टूबर से 26 अक्टूबर 2025) रिश्तों में भावनात्मक समझ और सहयोग महत्वपूर्ण रहेगा। 20 अक्टूबर को कन्या राशि में चंद्रमा का गोचर परिवार में व्यावहारिक मदद और घर में संतुलन बढ़ाएंगे। 21 से 23 अक्टूबर तक तुला राशि में चंद्रमा का गोचर अस्थायी असंतुलन ला सकता है; संवाद और धैर्य से समझ बढ़ाएं। 23 से 25 अक्टूबर तक वृश्चिक राशि में चंद्रमा का गोचर रोमांटिक और पारिवारिक संबंधों में अंतरंगता बढ़ाएंगे और छुपी भावनाओं को उजागर करेंगे। 26 अक्टूबर को धनु राशि में चंद्रमा का गोचर खुशी और हंसी लाएगा, परिवार और मित्रों के साथ आउटिंग के लिए बढ़िया समय है।

कर्क साप्ताहिक राशिफल: शिक्षा (20 अक्टूबर से 26 अक्टूबर 2025) छात्रों के लिए यह सप्ताह ध्यान और प्रेरणा से भरा रहेगा। 20 अक्टूबर को कन्या राशि में चंद्रमा का गोचर फोकस और संगठन क्षमता बढ़ाएंगे, जो पढ़ाई या परीक्षा की तैयारी के लिए उपयोगी है। 21 से 23 अक्टूबर तक तुला राशि में चंद्रमा का गोचर समूह चर्चा और रचनात्मक सीखने में मदद करेगा। 24 अक्टूबर को बुध का वृश्चिक राशि में प्रवेश शोध और एनालिटिकल की क्षमता बढ़ाएगा। 23 से 25 अक्टूबर तक वृश्चिक राशि में चंद्रमा का गोचर गहन अध्ययन, जैसे मनोविज्ञान या इतिहास, में लाभ देगा। 26 अक्टूबर को धनु राशि में चंद्रमा का गोचर नई जिज्ञासा और दर्शन, संस्कृति या उच्च शिक्षा की दिशा में प्रेरित करेगा।