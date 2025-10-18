Taurus Weekly Horoscope 20 to 26 October 2025: लाइफ में बैलेंस बनाए रखें, पढ़ें वृषभ का राशिफल
यह सप्ताह व्यावहारिक सफलता और भावनात्मक स्थिरता पर जोर देता है। सप्ताह की शुरुआत कन्या राशि में चंद्रमा के गोचर से होगी, जो स्पष्टता और अनुशासन लाएंगे। मध्य सप्ताह में तुला राशि में चंद्रमा का गोचर सहयोग और सामंजस्य बढ़ाएगा। एस्ट्रोपत्री डॉटकॉम के श्री आनंद सागर पाठक प्रस्तुत कर रहे हैं। इस सप्ताह (Saptahik Rashifal 2025) का राशि अनुसार नक्षत्रीय विश्लेषण और भविष्य संकेत।
आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। यह सप्ताह (Weekly 20 to 26 October 2025) धीरे-धीरे, लेकिन सार्थक प्रगति का संकेत देता है। चंद्रमा कन्या, तुला, वृश्चिक और धनु राशियों से गोचर करेंगे। इस दौरान आप उत्पादकता, संतुलन, आत्मचिंतन और विस्तार के चरणों का अनुभव करेंगे। तुला राशि में सूर्य और मंगल कार्य-जीवन संतुलन पर ध्यान देंगे, वहीं कन्या राशि में शुक्र आपके भावनात्मक और वित्तीय स्थिरता को परिष्कृत करेंगे।
परिचय
यह सप्ताह व्यावहारिक सफलता और भावनात्मक स्थिरता पर जोर देता है। सप्ताह की शुरुआत कन्या राशि में चंद्रमा के गोचर से होगी, जो स्पष्टता और अनुशासन लाएंगे। मध्य सप्ताह में तुला राशि में चंद्रमा का गोचर सहयोग और सामंजस्य बढ़ाएगा। वृश्चिक राशि में चंद्रमा का गोचर भावनात्मक समझ और परिवर्तन को गहरा करेगा। सप्ताहांत में धनु राशि में चंद्रमा का गोचर सीखने, यात्रा और सकारात्मक दृष्टिकोण के लिए प्रेरित करेंगे।
वृष साप्ताहिक राशिफल: स्वास्थ्य (20 अक्टूबर से 26 अक्टूबर 2025)
स्वास्थ्य के मामले में अनुशासन और मानसिक संतुलन पर ध्यान दें। 20 अक्टूबर को कन्या राशि में चंद्रमा का गोचर संतुलित आहार और नियमित दिनचर्या पर जोर देगा। पाचन और मानसिक शांति का विशेष ध्यान रखें। 21 से 23 अक्टूबर तक तुला राशि में चंद्रमा का गोचर हल्की थकान ला सकता है, विशेषकर काम के दबाव के कारण। तुला राशि में मंगल की मौजूदगी आपके अंदर तनाव बढ़ा सकती है, इसलिए अधिक मेहनत से बचें। 23 से 25 अक्टूबर तक वृश्चिक राशि में चंद्रमा का गोचर भावनात्मक संवेदनशीलता बढ़ाएंगे। ध्यान या हल्का व्यायाम लाभकारी रहेगा। 26 अक्टूबर को धनु राशि में चंद्रमा का गोचर ऊर्जा बढ़ाएंगे। बाहर की गतिविधियां, योग या नेचर वॉक फायदेमंद रहेंगी।
वृष साप्ताहिक राशिफल: परिवार और रिश्ते (20 अक्टूबर से 26 अक्टूबर 2025)
इस सप्ताह रिश्तों में भावनात्मक संतुलन और गहरे बंधन देखने को मिल सकते हैं। सप्ताह की शुरुआत में कन्या राशि में चंद्रमा का गोचर व्यावहारिक मदद और जमीनी सलाह देने के लिए बढ़िया है। 21 से 23 अक्टूबर तक तुला राशि में चंद्रमा का गोचर साझेदारी और सामंजस्य बढ़ाएगा। सूर्य और मंगल की मौजूदगी के कारण संवाद पर विशेष ध्यान दें। 23 से 25 अक्टूबर तक वृश्चिक राशि में चंद्रमा का गोचर भावनात्मक गहराई और नजदीकियां बढ़ाएंगे। 26 अक्टूबर को धनु राशि में चंद्रमा का गोचर माहौल हल्का और खुशहाल बनाएंगे, जिससे हंसी, मजा और रोमांचक अनुभव बढ़ेंगे।
वृष साप्ताहिक राशिफल: शिक्षा (20 अक्टूबर से 26 अक्टूबर 2025)
छात्रों और सीखने वालों के लिए यह सप्ताह उत्पादक और सीखने योग्य रहेगा। 20 अक्टूबर को कन्या राशि में चंद्रमा का गोचर स्मृति और तार्किक सोच को बढ़ाएंगे, जो परीक्षा की तैयारी या डिटेल-हेवी विषयों के लिए बढ़िया है। 21 से 23 अक्टूबर तक तुला राशि में चंद्रमा का गोचर समूह अध्ययन और चर्चा से समझ बढ़ाएंगे। 24 अक्टूबर को बुध के वृश्चिक राशि में जाने से एनालिटिकल क्षमता और इन्टूशन मजबूत होगा। 23 से 25 अक्टूबर तक वृश्चिक राशि में चंद्रमा का गोचर रिसर्च और गहन अध्ययन के लिए लाभकारी रहेगा। 26 अक्टूबर को धनु राशि में चंद्रमा का गोचर नई जानकारी और यात्रा-आधारित सीखने के लिए उत्सुकता बढ़ाएंगे।
निष्कर्ष
सारांश में, यह सप्ताह स्थिरता, परिवर्तन और विकास का संकेत देता है। कन्या, तुला, वृश्चिक और धनु राशियों में चंद्रमा के गोचर व्यावहारिकता, साझेदारी, भावनात्मक समझ और विस्तार के चरणों से मार्गदर्शन करेंगे। धैर्य और लचीलापन अपनाकर आप व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों क्षेत्रों में शानदार प्रगति कर सकते हैं।
उपाय
- सोमवार को देवी दुर्गा को सफेद फूल अर्पित करें, जिससे शांति और स्पष्टता बढ़ेगी।
- शुक्रवार को “ॐ शुक्राय नमः” मंत्र का जाप करें, शुक्र की सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी।
- रिश्तों में सामंजस्य के लिए रोज़ गुलाब क्वार्ट्ज क्रिस्टल रखें।
- घर में प्रतिदिन सुबह घी का दीपक जलाएं, मानसिक शांति बढ़ेगी।
- भोजन या लक्ज़री में अत्यधिक समय लगाने से बचें। संतुलन बनाए रखें।
यह भी पढ़ें- Aries Weekly Horoscope 20 to 26 October 2025: पॉजिटिव सोच से काम बनेंगे, पढ़ें मेष का राशिफल
लेखक: श्री आनंद सागर पाठक, Astropatri.com, फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।