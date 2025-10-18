Aries Weekly Horoscope 20 to 26 October 2025: पॉजिटिव सोच से काम बनेंगे, पढ़ें मेष का राशिफल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। यह सप्ताह (Weekly 20 to 26 October 2025) व्यवहारिकता और जुनून का सुंदर संगम लेकर आया है। सप्ताह की शुरुआत कन्या राशि में चंद्रमा के गोचर से होगी, जो आपकी बारीकियों पर ध्यान बढ़ाएंगे और कार्य में सटीकता लाएंगे। मध्य सप्ताह में तुला राशि में चंद्रमा का गोचर टीमवर्क और रिश्तों पर ध्यान बढ़ाएंगे, जिससे सहयोग और संतुलन की भावना मजबूत होगी। वृश्चिक राशि में चंद्रमा का गोचर भावनात्मक गहराई और आत्मचिंतन बढ़ाएगा। सप्ताहांत में धनु राशि में चंद्रमा का गोचर आपके मनोबल को ऊंचा करेगा और आपको नई सीख, आशावाद और पॉजिटिव सोच की ओर प्रेरित करेगा।

मेष साप्ताहिक राशिफल: स्वास्थ्य (20 अक्टूबर से 26 अक्टूबर 2025) स्वास्थ्य के मामले में यह सप्ताह अनुशासन और संतुलन पर जोर देगा। 20 अक्टूबर को कन्या राशि में चंद्रमा का गोचर पाचन और दिनचर्या पर ध्यान बढ़ाएंगे। साफ-सुथरा आहार और पर्याप्त पानी का सेवन फायदेमंद रहेगा। 21 से 23 अक्टूबर तक तुला राशि में चंद्रमा का गोचर मूड स्विंग्स ला सकते हैं, खासकर रिश्तों के तनाव से, और तुला राशि में मंगल इसका प्रभाव बढ़ा सकते हैं। इस समय योग या गहरी श्वास के अभ्यास से तनाव कम होगा। 23 से 25 अक्टूबर तक वृश्चिक राशि में चंद्रमा का गोचर भावनात्मक गहराई बढ़ाएंगे, जिससे नींद प्रभावित हो सकती है। ध्यान और जर्नलिंग मददगार रहेंगे। 26 अक्टूबर को धनु राशि में चंद्रमा का गोचर नई ऊर्जा और उत्साह देंगे। बाहर घूमना या छोटी यात्रा फायदेमंद रहेगी।

मेष साप्ताहिक राशिफल: परिवार और रिश्ते (20 अक्टूबर से 26 अक्टूबर 2025) इस सप्ताह घर और रिश्तों में भावनात्मक बदलाव और नए अनुभव देखने को मिल सकते हैं। सप्ताह की शुरुआत में कन्या राशि में चंद्रमा का गोचर परिवार के लिए व्यावहारिक मदद और घर के कामकाज में व्यवस्था बढ़ाएंगे। मध्य सप्ताह में तुला राशि में चंद्रमा का गोचर, सूर्य और मंगल की मौजूदगी से, रिश्तों में संवेदनशीलता और छोटे मतभेद ला सकते हैं। शांत और समझदारी से बातचीत करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। 23 से 25 अक्टूबर तक वृश्चिक राशि में चंद्रमा का गोचर गहरे भावनात्मक बंधन और छुपी भावनाओं को सामने लाएंगे, जिससे रिश्तों में नजदीकी बढ़ सकती है। 26 अक्टूबर को धनु राशि में चंद्रमा का गोचर माहौल हल्का और खुशहाल बनाएंगे, हंसी-खुशी और रोमांचक आउटिंग्स के लिए अच्छा समय है।

मेष साप्ताहिक राशिफल: शिक्षा (20 अक्टूबर से 26 अक्टूबर 2025) छात्रों और सीखने वालों के लिए यह सप्ताह ज्ञान और समझ बढ़ाने वाला रहेगा। 20 अक्टूबर को कन्या राशि में चंद्रमा का गोचर ध्यान और संगठन क्षमता बढ़ाएंगे, जो पढ़ाई या परीक्षा की तैयारी के लिए बढ़िया समय है। मध्य सप्ताह में तुला राशि में चंद्रमा का गोचर समूह अध्ययन और चर्चा से समझ बढ़ाएंगे। 24 अक्टूबर को बुध के वृश्चिक राशि में जाने से आपकी जांच-पड़ताल और इन्टूशन क्षमता मजबूत होगी। 23 से 25 अक्टूबर तक वृश्चिक राशि में चंद्रमा का गोचर रिसर्च या अध्ययन आधारित विषयों के लिए लाभकारी रहेगा, जबकि 26 अक्टूबर को धनु राशि में चंद्रमा का गोचर नई जानकारी और यात्रा-आधारित सीखने के प्रति उत्सुकता बढ़ाएंगे।

निष्कर्ष सारांश में, इस सप्ताह का मेष राशिफल व्यवहारिकता, कूटनीति और उत्साह का बेहतरीन मिश्रण दिखाता है। कन्या, तुला, वृश्चिक और धनु राशियों में चंद्रमा के गोचर आपको सुधार, साझेदारी में संतुलन, भावनात्मक गहराई और आशावाद के चरणों से आगे बढ़ाएंगे। इस सप्ताह की सकारात्मक ऊर्जा का लाभ उठाने के लिए स्थिर और लचीले बने रहें।