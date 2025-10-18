Gemini Weekly Horoscope 20 to 26 October 2025: काम में फोकस बढ़ेगा, पढ़ें मिथुन का राशिफल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। यह सप्ताह (Weekly 20 to 26 October 2025) बौद्धिक विकास, दृष्टिकोण में बदलाव और भावनात्मक समझ से भरा रहेगा। चंद्रमा कन्या, तुला, वृश्चिक और धनु राशियों से गोचर करेंगे। इस दौरान आप एनालिटिकल और भावनात्मक समझ में संतुलन बनाएंगे। 24 अक्टूबर को बुध के वृश्चिक राशि में जाने से सोच और निर्णय गहरे होंगे, जबकि तुला राशि में सूर्य और मंगल टीमवर्क और क्रिएटिव एक्सप्रेशन को बढ़ावा देंगे।

परिचय इस सप्ताह आपके लिए बौद्धिक क्षमता और इन्टूशन का सुंदर मिश्रण लाएगा। सप्ताह की शुरुआत में कन्या राशि में चंद्रमा का गोचर आपके ध्यान और संगठन क्षमता को बढ़ाएंगे। मध्य सप्ताह में तुला राशि में चंद्रमा का गोचर सामाजिक आकर्षण और सहयोग की भावना बढ़ाएंगे। जैसे-जैसे चंद्रमा वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, आत्मनिरीक्षण और भावनात्मक समझ बढ़ेगी। सप्ताहांत में धनु राशि में चंद्रमा आपके साहसिक और दार्शनिक पक्ष को जागृत करेंगे।

मिथुन साप्ताहिक राशिफल: स्वास्थ्य (20 अक्टूबर से 26 अक्टूबर 2025) स्वास्थ्य के लिए मानसिक और शारीरिक संतुलन जरूरी है। 20 अक्टूबर को कन्या राशि में चंद्रमा का गोचर तनाव या पाचन संबंधी परेशानी ला सकता है। आराम और साधारण आहार पर ध्यान दें। 21 से 23 अक्टूबर तक तुला राशि में चंद्रमा का गोचर सामाजिक थकान बढ़ा सकता है; संतुलन बनाए रखें। तुला राशि में मंगल अधिक उत्साह और ओवरएक्सर्ट करने की प्रवृत्ति ला सकते हैं। 23 से 25 अक्टूबर तक वृश्चिक राशि में चंद्रमा का गोचर भावनाओं से नींद प्रभावित कर सकते हैं; ध्यान और रिलैक्सेशन तकनीक अपनाएं। 26 अक्टूबर को धनु राशि में चंद्रमा का गोचर ऊर्जा लौटाएगा। आउटडोर एक्सरसाइज, डांस या नेचर वॉक फायदेमंद रहेंगे।

मिथुन साप्ताहिक राशिफल: परिवार और रिश्ते (20 अक्टूबर से 26 अक्टूबर 2025) रिश्तों में भावनात्मक समझ और सहयोग बढ़ेगा। 20 अक्टूबर को कन्या राशि में चंद्रमा का गोचर परिवार में व्यावहारिक संवाद और छोटे मतभेदों को सुलझाने में मदद करेगा। 21 से 23 अक्टूबर तक तुला राशि में चंद्रमा का गोचर रिश्तों में सामंजस्य बढ़ाएगा, रोमांस और दोस्ती मजबूत होगी। लेकिन मंगल की मौजूदगी छोटे विवाद ला सकती है। 23 से 25 अक्टूबर तक वृश्चिक राशि में चंद्रमा का गोचर भावनात्मक नज़दीकी और गहरी समझ बढ़ाएगा। 26 अक्टूबर को धनु राशि में चंद्रमा का गोचर माहौल हल्का और खुशहाल बनाएगा, हंसी और रोमांचक समय लाएगा।

मिथुन साप्ताहिक राशिफल: शिक्षा (20 अक्टूबर से 26 अक्टूबर 2025) छात्रों के लिए यह सप्ताह बौद्धिक रूप से उत्साहवर्धक रहेगा। 20 अक्टूबर को कन्या राशि में चंद्रमा का गोचर ध्यान और एनालिटिकल क्षमता बढ़ाएंगे। 21 से 23 अक्टूबर तक तुला राशि में चंद्रमा का गोचर समूह अध्ययन और चर्चा में मदद करेगा। 24 अक्टूबर को बुध के वृश्चिक राशि में जाने से जिज्ञासा और गहन अध्ययन की इच्छा बढ़ेगी। 23 से 25 अक्टूबर तक वृश्चिक राशि में चंद्रमा का गोचर रिसर्च और जांच पर आधारित विषयों के लिए लाभकारी रहेगा। 26 अक्टूबर को धनु राशि में चंद्रमा का गोचर फिलॉसफी, संस्कृति और उच्च शिक्षा में रुचि बढ़ाएगा।