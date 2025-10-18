Virgo Weekly Horoscope 20 to 26 October 2025: उच्च शिक्षा के योग बनेंगे, पढ़ें कन्या का राशिफल

By Digital DeskEdited By: Vaishnavi Dwivedi
Updated: Sat, 18 Oct 2025 04:47 PM (IST)

इस सप्ताह भावनात्मक समझ और व्यावहारिक फोकस दोनों पर जोर देंगे। सप्ताह की शुरुआत में कन्या राशि में चंद्रमा का गोचर आपके जीवन में व्यवस्था और स्पष्टता बढ़ाएंगे। एस्ट्रोपत्री डॉटकॉम के श्री आनंद सागर पाठक प्रस्तुत कर रहे हैं। इस सप्ताह (Saptahik Rashifal 2025) का राशि अनुसार नक्षत्रीय विश्लेषण और भविष्य संकेत।

prefferd source google
Hero Image

Saptahik Rashifal 2025: कन्या राशि का साप्ताहिक राशिफल।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। यह सप्ताह (Weekly 20 to 26 October 2025) स्थिरता, आत्मनिरीक्षण और आगे बढ़ने के अवसर देंगे। चंद्रमा का गोचर कन्या, तुला, वृश्चिक और धनु राशियों में होगा, जो आत्म-सुधार और भावनात्मक संतुलन को बढ़ाएंगे। तुला राशि में सूर्य और मंगल के प्रभाव से धैर्य और सहयोग महत्वपूर्ण होंगे, जबकि बुध के वृश्चिक राशि में जाने से आपकी इन्टूशन और संचार क्षमता मजबूत होगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

परिचय

आपके लिए स्पष्टता, नियंत्रण और आत्म-जागरूकता बढ़ाएंगे। सप्ताह की शुरुआत में कन्या राशि में चंद्रमा आपके लक्ष्यों पर फोकस और नियंत्रण बढ़ाएंगे। मध्य सप्ताह में तुला राशि में चंद्रमा रिश्तों और सहयोग पर ध्यान देंगे। वृश्चिक राशि में चंद्रमा आत्म-जागरूकता और परिवर्तन बढ़ाएंगे। सप्ताहांत में धनु राशि में चंद्रमा आपके उत्साह और सीखने की इच्छा को बढ़ाएंगे।

Kanya

कन्या साप्ताहिक राशिफल: स्वास्थ्य (20 अक्टूबर से 26 अक्टूबर 2025)

स्वास्थ्य के मामले में यह सप्ताह संतुलन और ध्यान बढ़ाएंगे। 20 अक्टूबर को कन्या राशि में चंद्रमा शारीरिक जागरूकता बढ़ाएंगे, जिससे पोषण और विश्राम पर ध्यान बढ़ेगा। 21 से 23 अक्टूबर तक तुला राशि में चंद्रमा भावनात्मक तनाव या थकान को संतुलित करने के लिए हल्की कसरत और ध्यान की सलाह देंगे। मंगल की उपस्थिति अधिक एक्टिवनेस ला सकती है, इसलिए संतुलन बनाए रखें। 23 से 25 अक्टूबर तक वृश्चिक राशि में चंद्रमा भावनात्मक गहराई बढ़ाएंगे। 26 अक्टूबर को धनु राशि में चंद्रमा नई ऊर्जा और उत्साह देंगे, जिससे बाहरी गतिविधियां और हल्की यात्रा लाभप्रद रहेंगे।

कन्या साप्ताहिक राशिफल: परिवार और रिश्ते (20 अक्टूबर से 26 अक्टूबर 2025)

रिश्तों में यह सप्ताह समझ और आपसी संबंधों को मजबूत करेंगे। सप्ताह की शुरुआत में कन्या राशि में चंद्रमा परिवार के लिए शांति और सहयोग बढ़ाएंगे। 21 से 23 अक्टूबर तक तुला राशि में चंद्रमा आकर्षण और सामंजस्य बढ़ाएंगे। मंगल के प्रभाव से आलोचना के प्रति संवेदनशीलता बढ़ सकती है, इसलिए शांत और समझदारी से प्रतिक्रिया दें। 23 से 25 अक्टूबर तक वृश्चिक राशि में चंद्रमा भावनाओं और छिपी सच्चाइयों को उजागर करेंगे। 26 अक्टूबर को धनु राशि में चंद्रमा गर्मजोशी और खुलापन देंगे, जिससे आप परिवार और प्रियजनों के साथ खुशियां साझा करेंगे।

कन्या साप्ताहिक राशिफल: शिक्षा (20 अक्टूबर से 26 अक्टूबर 2025)

छात्रों के लिए यह सप्ताह फोकस, दृढ़ता और जिज्ञासा बढ़ाएंगे। 20 अक्टूबर को कन्या राशि में चंद्रमा ध्यान और तर्क क्षमता बढ़ाएंगे। 21 से 23 अक्टूबर तक तुला राशि में चंद्रमा समूह अध्ययन और चर्चा से सीखने में मदद करेंगे। 24 अक्टूबर को बुध के वृश्चिक राशि में जाने से अनुसंधान और एनालिटिकल क्षमता बढ़ेगी। 23 से 25 अक्टूबर तक वृश्चिक राशि में चंद्रमा गहन अध्ययन में सहायक रहेंगे। 26 अक्टूबर को धनु राशि में चंद्रमा नई विषयों और उच्च शिक्षा की ओर उत्साह देंगे।

निष्कर्ष

सारांश में, यह कन्या साप्ताहिक राशिफल संरचना, गहराई और खोज का मिश्रण देंगे। कन्या, तुला, वृश्चिक और धनु राशियों में चंद्रमा के गोचर आपको सुधार, संबंध और विकास की ओर प्रेरित करेंगे। सप्ताह की शुरुआत में फोकस बनाए रखें, मध्य सप्ताह में भावनात्मक परिवर्तन अपनाएं, और सप्ताहांत में सकारात्मक और विस्तारित दृष्टिकोण अपनाएं।

उपाय

  • सोमवार को देवी दुर्गा को सफेद फूल अर्पित करें, जिससे शुद्धता और मानसिक शांति बढ़ेगी।
  • बुधवार को “ॐ बुधाय नमः” का जाप करें, जिससे बुध की ऊर्जा मजबूत होगी।
  • कार्यस्थल पर हरी पौधें रखें, जिससे मानसिक स्पष्टता और शांति बढ़ेगी।
  • प्रतिदिन सूर्योदय के समय घी का दीपक जलाएं, जिससे फोकस और अनुशासन बढ़ेगा।
  • पूर्णता के मोह से बचें और नियमित रूप से कृतज्ञता का अभ्यास करें, जिससे निरंतर प्रगति होगी।

लेखक: श्री आनंद सागर पाठक, Astropatri.com, फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com।