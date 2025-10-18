Virgo Weekly Horoscope 20 to 26 October 2025: उच्च शिक्षा के योग बनेंगे, पढ़ें कन्या का राशिफल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। यह सप्ताह (Weekly 20 to 26 October 2025) स्थिरता, आत्मनिरीक्षण और आगे बढ़ने के अवसर देंगे। चंद्रमा का गोचर कन्या, तुला, वृश्चिक और धनु राशियों में होगा, जो आत्म-सुधार और भावनात्मक संतुलन को बढ़ाएंगे। तुला राशि में सूर्य और मंगल के प्रभाव से धैर्य और सहयोग महत्वपूर्ण होंगे, जबकि बुध के वृश्चिक राशि में जाने से आपकी इन्टूशन और संचार क्षमता मजबूत होगी।

परिचय आपके लिए स्पष्टता, नियंत्रण और आत्म-जागरूकता बढ़ाएंगे। सप्ताह की शुरुआत में कन्या राशि में चंद्रमा आपके लक्ष्यों पर फोकस और नियंत्रण बढ़ाएंगे। मध्य सप्ताह में तुला राशि में चंद्रमा रिश्तों और सहयोग पर ध्यान देंगे। वृश्चिक राशि में चंद्रमा आत्म-जागरूकता और परिवर्तन बढ़ाएंगे। सप्ताहांत में धनु राशि में चंद्रमा आपके उत्साह और सीखने की इच्छा को बढ़ाएंगे।

कन्या साप्ताहिक राशिफल: स्वास्थ्य (20 अक्टूबर से 26 अक्टूबर 2025) स्वास्थ्य के मामले में यह सप्ताह संतुलन और ध्यान बढ़ाएंगे। 20 अक्टूबर को कन्या राशि में चंद्रमा शारीरिक जागरूकता बढ़ाएंगे, जिससे पोषण और विश्राम पर ध्यान बढ़ेगा। 21 से 23 अक्टूबर तक तुला राशि में चंद्रमा भावनात्मक तनाव या थकान को संतुलित करने के लिए हल्की कसरत और ध्यान की सलाह देंगे। मंगल की उपस्थिति अधिक एक्टिवनेस ला सकती है, इसलिए संतुलन बनाए रखें। 23 से 25 अक्टूबर तक वृश्चिक राशि में चंद्रमा भावनात्मक गहराई बढ़ाएंगे। 26 अक्टूबर को धनु राशि में चंद्रमा नई ऊर्जा और उत्साह देंगे, जिससे बाहरी गतिविधियां और हल्की यात्रा लाभप्रद रहेंगे।

कन्या साप्ताहिक राशिफल: परिवार और रिश्ते (20 अक्टूबर से 26 अक्टूबर 2025) रिश्तों में यह सप्ताह समझ और आपसी संबंधों को मजबूत करेंगे। सप्ताह की शुरुआत में कन्या राशि में चंद्रमा परिवार के लिए शांति और सहयोग बढ़ाएंगे। 21 से 23 अक्टूबर तक तुला राशि में चंद्रमा आकर्षण और सामंजस्य बढ़ाएंगे। मंगल के प्रभाव से आलोचना के प्रति संवेदनशीलता बढ़ सकती है, इसलिए शांत और समझदारी से प्रतिक्रिया दें। 23 से 25 अक्टूबर तक वृश्चिक राशि में चंद्रमा भावनाओं और छिपी सच्चाइयों को उजागर करेंगे। 26 अक्टूबर को धनु राशि में चंद्रमा गर्मजोशी और खुलापन देंगे, जिससे आप परिवार और प्रियजनों के साथ खुशियां साझा करेंगे।

कन्या साप्ताहिक राशिफल: शिक्षा (20 अक्टूबर से 26 अक्टूबर 2025) छात्रों के लिए यह सप्ताह फोकस, दृढ़ता और जिज्ञासा बढ़ाएंगे। 20 अक्टूबर को कन्या राशि में चंद्रमा ध्यान और तर्क क्षमता बढ़ाएंगे। 21 से 23 अक्टूबर तक तुला राशि में चंद्रमा समूह अध्ययन और चर्चा से सीखने में मदद करेंगे। 24 अक्टूबर को बुध के वृश्चिक राशि में जाने से अनुसंधान और एनालिटिकल क्षमता बढ़ेगी। 23 से 25 अक्टूबर तक वृश्चिक राशि में चंद्रमा गहन अध्ययन में सहायक रहेंगे। 26 अक्टूबर को धनु राशि में चंद्रमा नई विषयों और उच्च शिक्षा की ओर उत्साह देंगे।