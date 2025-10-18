Weekly Numerology Horoscope 20 to 26 October 2025: इस हफ्ते सिंगल्स को मिल सकता है अपना पार्टनर

Updated: Sat, 18 Oct 2025 06:21 PM (IST)

साप्ताहिक अंकज्योतिष राशिफल से आप जान सकते हैं कि कैसे यूनिवर्सल नंबर 7 की ऊर्जा इस साप्ताहिक अंक ज्योतिष में प्रत्येक जन्म अंक को प्रभावित करती है। ऐसे में चलिए ऐस्ट्रॉलजर भानुप्रिया मिश्रा जी (astropatri.com) से जानते हैं 7 से लेकर 9 मूलांक तक के जातकों के लिए यह सप्ताह कैसा रहने वाला है।

Weekly Numerology Horoscope 20 to 26 October 2025

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। पेशेवर रूप से यह सप्ताह विश्लेषण, धैर्य और सोच-समझकर निर्णय लेने के लिए अनुकूल है। रिश्तों में भावनात्मक परिपक्वता और ईमानदारी संबंधों को मजबूत करती है। वहीं आध्यात्मिक रूप से यह सप्ताह आपके आंतरिक स्वर से जुड़ने और अपने लक्ष्यों को पुनः संरेखित करने में मदद करता है।

अंक 7 (जन्मदिन: 7, 16, 25)

आध्यात्मिक तालमेल

  • साप्ताहिक संदेश: चिंतन और विचारशीलता से किया गया कार्य मजबूत होता है।
  • करियर: यह सप्ताह एनालिटिकल, शोध-आधारित, या आध्यात्मिक कार्यों के लिए अनुकूल है। आपसे मार्गदर्शन या मेंटरशिप की उम्मीद की जा सकती है। सहयोग और टीमवर्क से परिणाम बेहतर होंगे, हालांकि आत्ममंथन और विचारशीलता आपकी प्राकृतिक प्रवृत्ति है।
  • स्वास्थ्य: सिरदर्द, थकान, या तनाव हो सकता है। ध्यान, ग्राउंडिंग एक्सरसाइज, और जर्नलिंग से मानसिक स्पष्टता लौटेगी। अपने चारों ओर शांत वातावरण बनाए रखें और नियमित नींद को प्राथमिकता दें ताकि मानसिक और शारीरिक ऊर्जा पुनः सक्रिय हो सके।
  • रिश्ते: खुले विचारों से जुड़ाव मजबूत होता है। कपल्स गहन और विचारशील संवाद के जरिए संबंधों को गहरा कर सकते हैं। सिंगल्स को ऐसा व्यक्ति आकर्षित कर सकता है जो आध्यात्मिक या बुद्धिमान हो।
  • शुभ रंग: इंडिगो, सिल्वर
  • शुभ अंक: 7, 16, 25
  • शुभ दिन: सोमवार
  • सकारात्मक पुष्टि: “मैं बुद्धिमानी को क्रिया के साथ जोड़ता/जोड़ती हूँ और सद्भाव बनाए रखता/रखती हूं।”
  • साप्ताहिक अंतर्दृष्टि: सच्ची समझ विचारशील और व्यावहारिक कार्यों के माध्यम से प्रकट होती है।

अंक 8 (जन्मदिन: 8, 17, 26)

अनुशासित नेतृत्व

  • साप्ताहिक संदेश: शक्ति तभी फलती-फूलती है जब इसे न्याय और समझदारी के साथ प्रयोग किया जाए।
  • करियर: नेतृत्व, वित्त, या संपत्ति से जुड़े कार्यों में यह सप्ताह अनुकूल है। विकास के अवसर मौजूद हैं, लेकिन सफलता जिम्मेदारी और नैतिक आचरण पर निर्भर करेगी। कठोरता से बचें—मृदु व्यवहार से विश्वास और निष्ठा बढ़ती है।
  • स्वास्थ्य: तनाव, उच्च रक्तचाप या पाचन संबंधी समस्याओं पर ध्यान दें। आराम, श्वास अभ्यास और संतुलित आहार से शरीर का संतुलन बनाए रखें। पर्याप्त पानी पीना और हल्का, पौष्टिक भोजन लेना लाभकारी रहेगा।
  • रिश्ते: अधिकार और नेतृत्व की स्थिति में देखभाल और संतुलन बनाए रखें। कपल्स साझा वित्तीय या पारिवारिक योजनाओं पर ध्यान दें। सिंगल्स आकर्षित होंगे ऐसे साथी की ओर जो अनुशासित और परवाह करने वाले हों।
  • शुभ रंग: डार्क ब्लू, ब्लैक
  • शुभ अंक: 8, 17, 26
  • शुभ दिन: शनिवार
  • सकारात्मक पुष्टि: “मैं समझदारी, जिम्मेदारी और सहानुभूति के साथ नेतृत्व करता/करती हूं।”
  • साप्ताहिक अंतर्दृष्टि: न्याय और समझदारी के साथ किया गया नेतृत्व सम्मान और विश्वास पैदा करता है।

अंक 9 (जन्मदिन: 9, 18, 27)

सेवा और समझदारी भरी सोच

  • साप्ताहिक संदेश: सेवा और समझदारी से रीयलिस्टिक प्रभाव और स्थायी परिणाम बनते हैं।
  • करियर: आपकी मानवतावादी और क्रिएटिव ऊर्जा इस सप्ताह फल-फूल रही है। टीमवर्क, सेवा-आधारित प्रोजेक्ट्स, या नेतृत्व की भूमिकाएँ आपको पहचान और सफलता दिला सकती हैं। अत्यधिक जिम्मेदारी न लें; केवल महत्वपूर्ण और सार्थक योगदान पर ध्यान दें।
  • स्वास्थ्य: सूजन या ब्लड सर्कुलेशन से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। ठंडे और संतुलित भोजन, पर्याप्त आराम, और आत्म-देखभाल से संतुलन बनाए रखें। हल्की एक्सरसाइज और गहरी सांस लेने की तकनीक आपकी ऊर्जा और स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हैं।
  • रिश्ते: करुणा और सहानुभूति से रिश्ते मजबूत होते हैं। कपल्स साझा समर्थन और समझ पर ध्यान दें। सिंगल्स आकर्षित होंगे ऐसे साथी की ओर जो आध्यात्मिक, सहानुभूतिपूर्ण या क्रिएटिव हों।
  • शुभ रंग: लाल, सफेद
  • शुभ अंक: 9, 18, 27
  • शुभ दिन: गुरुवार
  • सकारात्मक पुष्टि: “मैं करुणा को स्पष्टता और प्रेम के साथ अपने कार्यों में ढालता/ढालती हूं।”
  • साप्ताहिक अंतर्दृष्टि: सेवा और सहानुभूति से बने संबंध और कार्य स्थायी संतुलन लाते हैं।

निष्कर्ष -

इस सप्ताह यूनिवर्सल 7 ऊर्जा के मार्गदर्शन में ध्यान, अंतर्दृष्टि और अनुशासित कार्य पर जोर है। पिछले सप्ताह की पोषण और देखभाल वाली ऊर्जा के बाद, अब ध्यान आंतरिक रणनीति, समझदारी और आध्यात्मिक संतुलन की ओर शिफ्ट होता है।

व्यवसाय और करियर: सफलता विश्लेषण, धैर्य और लंबी अवधि की योजना से मिलेगी, न कि जल्दबाजी या तात्कालिक निर्णयों से।
रिश्ते: ईमानदारी, भावनात्मक परिपक्वता और गहन समझ से संबंध मजबूत होंगे।
आध्यात्मिक दृष्टि: यह सप्ताह स्वयं की स्पष्टता, संतुलन और उच्च उद्देश्य के साथ सामंजस्य बढ़ाने वाले अभ्यासों के लिए अनुकूल है।

इस सप्ताह सोचें -

मैं अपने निर्णयों में अंतर्दृष्टि और विश्लेषण को कैसे जोड़ सकता/सकती हूं?
क्या मैं अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों की दिशा में सामंजस्य बना रहा/रही हूं?
व्यक्तिगत विकास के लिए क्रिया और प्रतिबिंब में संतुलन कैसे रखूं?

साप्ताहिक संदेश: 7 की कंपन हमें याद दिलाती है कि सच्ची प्रगति तब होती है जब बुद्धिमानी से कार्य किया जाए और विचारशीलता जिम्मेदारी को मार्गदर्शन करे। अंतर्दृष्टि और अनुशासन का संयोजन आपको एक स्पष्ट, संतुलित और सार्थक सप्ताह की ओर ले जाएगा।

यह साप्ताहिक अंक ज्योतिष भविष्यवाणी astropatri.com की विशेषज्ञ भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार की गई है। फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com