Aquarius Weekly Horoscope 20 to 26 October 2025: यात्रा फायदेमंद होगी, पढ़ें कुंभ का राशिफल

By Digital DeskEdited By: Vaishnavi Dwivedi
Updated: Sun, 19 Oct 2025 04:02 PM (IST)

कुम्भ साप्ताहिक राशिफल तर्क और भावनात्मक जागरूकता के संतुलन पर ध्यान देगा। सप्ताह की शुरुआत में कन्या राशि में चंद्रमा व्यावहारिक संगठन और स्पष्ट सोच को बढ़ाएंगे। एस्ट्रोपत्री डॉटकॉम के श्री आनंद सागर पाठक प्रस्तुत कर रहे हैं। इस सप्ताह (Saptahik Rashifal 2025) का राशि अनुसार नक्षत्रीय विश्लेषण और भविष्य संकेत।

prefferd source google
Hero Image

Saptahik Rashifal 2025: कुंभ राशि का साप्ताहिक राशिफल।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। यह सप्ताह (Weekly 20 to 26 October 2025) बौद्धिक अंतर्दृष्टि, सहयोग और व्यावहारिक प्रगति पर जोर देगा। चंद्रमा कन्या, तुला, वृश्चिक और धनु राशियों में गोचर करेंगे। आप संगठन और विवरण पर ध्यान से साझेदारी जागरूकता, भावनात्मक गहराई और आशावाद की ओर बढ़ेंगे। तुला राशि में सूर्य और मंगल संचार और कूटनीति को प्रोत्साहित करेंगे, जबकि 24 अक्टूबर को बुध का वृश्चिक राशि में प्रवेश एनालिटिकल और डिप्लोमेटिक सोच को तेज करेगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

परिचय

कुम्भ साप्ताहिक राशिफल तर्क और भावनात्मक जागरूकता के संतुलन पर ध्यान देगा। सप्ताह की शुरुआत में कन्या राशि में चंद्रमा व्यावहारिक संगठन और स्पष्ट सोच को बढ़ाएंगे। मध्य सप्ताह में तुला राशि में चंद्रमा सामाजिक सामंजस्य और पेशेवर सहयोग को महत्व देंगे। वृश्चिक राशि में चंद्रमा अंतर्दृष्टि और संवेदनशीलता बढ़ाएंगे। सप्ताहांत में धनु राशि में चंद्रमा प्रेरणा, आशावाद और नए अनुभवों या विचारों की खोज को प्रोत्साहित करेंगे।

Kumbh-New

कुम्भ साप्ताहिक राशिफल: स्वास्थ्य (20 अक्टूबर – 26 अक्टूबर 2025)

स्वास्थ्य में मानसिक और शारीरिक संतुलन आवश्यक है। 20 अक्टूबर को कन्या राशि में चंद्रमा दिनचर्या, आहार और फिटनेस पर ध्यान देंगे। 21 से 23 अक्टूबर तक तुला राशि में चंद्रमा सामाजिक या पेशेवर तनाव बढ़ा सकते हैं; ध्यान और हल्का व्यायाम सहायक होंगे। तुला में मंगल के प्रभाव से बेचैनी बढ़ सकती है, संयम रखें। 23 से 25 अक्टूबर तक वृश्चिक राशि में चंद्रमा भावनात्मक संवेदनशीलता बढ़ाएंगे; विश्राम और सांस लेने की तकनीक महत्वपूर्ण होगी। 26 अक्टूबर को धनु राशि में चंद्रमा ऊर्जा को पुनर्जीवित करेंगे। बाहरी गतिविधि, हल्की यात्रा या साहसिक व्यायाम लाभकारी होंगे।

कुम्भ साप्ताहिक राशिफल: परिवार और रिश्ते (20 अक्टूबर – 26 अक्टूबर 2025)

भावनात्मक रूप से यह सप्ताह संतुलन, समझ और संचार पर जोर देगा। 20 अक्टूबर को कन्या राशि में चंद्रमा परिवार के लिए व्यावहारिक सहायता और घर में स्थिरता बढ़ाएंगे। 21 से 23 अक्टूबर तक तुला राशि में चंद्रमा कूटनीति, सहयोग और सामाजिक आकर्षण बढ़ाएंगे। तुला राशि में मंगल से धैर्य बनाए रखें और छोटे मतभेदों को शांतिपूर्वक संभालें। 23 से 25 अक्टूबर तक वृश्चिक राशि में चंद्रमा घनिष्ठता और भावनात्मक अंतर्दृष्टि बढ़ाएंगे, छिपी भावनाओं को उजागर करेंगे। 26 अक्टूबर को धनु राशि में चंद्रमा खुलापन, साझा साहसिक कार्य और हल्के-फुल्के पारिवारिक और सामाजिक संबंध बढ़ाएंगे।

कुम्भ साप्ताहिक राशिफल: शिक्षा (20 अक्टूबर – 26 अक्टूबर 2025)

छात्रों के लिए यह सप्ताह ध्यान, बौद्धिक विकास और जिज्ञासा का रहेगा। 20 अक्टूबर को कन्या राशि में चंद्रमा एकाग्रता, संगठन और विवरण पर ध्यान बढ़ाएंगे। यह असाइनमेंट या परीक्षा तैयारी के लिए उत्तम समय है। 21 से 23 अक्टूबर तक तुला राशि में चंद्रमा समूह चर्चा और सहयोगी अध्ययन को बढ़ावा देंगे। 24 अक्टूबर को बुध वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। 23 से 25 अक्टूबर तक वृश्चिक राशि में चंद्रमा अनुसंधान कौशल, एनालिटिकल सोच और गहरी समझ को मजबूत करेगा। 26 अक्टूबर को धनु राशि में चंद्रमा नए विषयों की खोज, वैश्विक अध्ययन या उच्च शिक्षा के अवसरों को प्रेरित करेंगे।

निष्कर्ष

सारांश में, यह कुम्भ साप्ताहिक राशिफल संगठन, कूटनीति, अंतर्दृष्टि और आशावाद के संतुलन पर जोर देगा। कन्या, तुला, वृश्चिक और धनु राशियों में चंद्रमा का गोचर व्यावहारिक योजना से सामाजिक सामंजस्य, भावनात्मक गहराई और साहसिक ऊर्जा की ओर मार्गदर्शन करेगा। अडाप्टिबिलिटी, विचारशील और सक्रिय रहकर आप इस सप्ताह अपने पेशेवर, वित्तीय और व्यक्तिगत विकास को अधिकतम कर सकते हैं।

उपाय

सोमवार को देवी दुर्गा को सफेद फूल अर्पित करें, जिससे स्पष्टता और शांति बढ़े।
गुरुवार को “ॐ राहवे नमः” का जाप करें, राहु की ऊर्जा सुदृढ़ होगी।
ध्यान और शांति बनाए रखने के लिए अपने पास एमेथिस्ट या एक्वामरीन रखें।
प्रतिदिन सूर्योदय पर घी का दीपक जलाएं, सकारात्मक ऊर्जा और स्पष्टता बढ़ाने के लिए।
संबंधों में संघर्ष से बचने के लिए सोच-समझकर और शांतिपूर्ण संवाद करें।

यह भी पढ़ें- Capricorn Weekly Horoscope 20 to 26 October 2025: सोच-समझकर फैसले लें, पढ़ें मकर का राशिफल

यह भी पढ़ें- Sagittarius Weekly Horoscope 20 to 26 October 2025: काम में संयम बनाए रखें, पढ़ें धनु का राशिफल

लेखक: श्री आनंद सागर पाठक, Astropatri.com, फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com।