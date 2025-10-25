धनु से मीन Aaj Ka Rashifal 25 अक्टूबर 2025: गोल्स पर फोकस करेंगे कुंभ राशि वाले, इन्हें बरतनी होगी सावधानी

By digital deskEdited By: Suman Saini
Updated: Sat, 25 Oct 2025 04:30 AM (IST)

राशिफल के अनुसार, आज के दिन कुछ राशि के जातकों के पारिवारिक संबंधों में मजबूती आ सकती है। वहीं कुछ राशि के जातकों को बड़ी जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। ऐसे में आइए एस्ट्रोलॉजर आनंद सागर पाठक से जानते हैं धनु से मीन (Horoscope Today 25 October 2025) राशि का दैनिक राशिफल।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 25 अक्टूबर 2025 के अनुसार, बृहस्पति कर्क राशि में करुणा और देखभाल बढ़ाएंगे, और शनि की दृष्टि मीन राशि में स्थिरता और आत्मनिरीक्षण के लिए प्रेरित करेगी। आपका आज का राशिफल बताता है कि यह दिन अपनी भावनाओं को सकारात्मक रूप से व्यक्त करने, संबंधों को मजबूत करने और परिवर्तन को स्वाभाविक रूप से अपनाने का है।

धनु आज का राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

चंद्रमा वृश्चिक राशि में हैं, जिससे आपका ध्यान भीतर की दुनिया पर जाएगा। आज का राशिफल बताता है कि बड़े जिम्मेदारियां लेने से पहले विश्राम और मानसिक तैयारी जरूरी है। कर्क राशि में  गुरु आपकी आध्यात्मिक समझ बढ़ाते हैं। ज्यादा चिंता मत करो, ब्रह्मांड जो सही समय बताएगा उस पर भरोसा रखो। ध्यान या डायरी लेखन से भावनात्मक स्पष्टता मिलेगी।

  • शुभ रंग: बैंगनी
  • शुभ अंक: 4
  • आज का सुझाव: शांति में उत्तर मिलते हैं; अपनी अंतर्दृष्टि का पालन करें।

मकर आज का राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

आज दोस्ती और सहयोग का महत्व बढ़ेगा। आज का राशिफल सुझाव देता है कि अपने जैसे वैल्यूज वाले समूहों से जुड़ें। शनि आपकी राशि में वक्री हैं, जो कमिटमेंट करने से पहले सावधानीपूर्वक रिव्यु करने की सलाह देते हैं। भावनात्मक बुद्धिमत्ता और धैर्य से सम्मान और विश्वास मिलेगा। एक जैसे नजरिए से काम करने पर महत्वपूर्ण सफलता मिल सकती है।

  • शुभ रंग: चारकोल ग्रे
  • शुभ अंक: 10
  • आज का सुझाव: दूसरों के साथ काम करें; साझा सफलता आपके लक्ष्य मजबूत करेगी।

कुंभ आज का राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

चंद्रमा वृश्चिक राशि में हैं, जिससे आपका ध्यान पेशेवर क्षेत्र पर रहेगा। आज का राशिफल बताता है कि अपने काम करने के तरीके में बदलाव लाएं। उत्साह से काम करें, लेकिन लंबी समय के लक्ष्यों पर ध्यान रखें। कुंभ राशि में राहु आपकी ऊर्जा बढ़ाते हैं, पर बेचैनी भी ला सकते हैं।

  • शुभ रंग: इलेक्ट्रिक ब्लू
  • शुभ अंक: 11
  • आज का सुझाव: महत्वाकांक्षा और धैर्य का संतुलन बनाएं, धीमी प्रगति भी प्रगति है।

मीन आज का राशिफल (Pisces Horoscope Today)

चंद्रमा वृश्चिक राशि में और शनि वक्री मीन राशि में हैं, जो अंदर की समझ और ज्ञान देते हैं। आज का राशिफल बताता है कि आज का दिन ध्यान, अध्ययन या रचनात्मक प्रेरणा के लिए शक्तिशाली दिन है। कर्क राशि में  गुरु आपकी करुणा को बढ़ाते हैं, जिससे आप दूसरों के लिए सांत्वना का स्रोत बनेंगे। दिव्य समय पर भरोसा रखें; सब कुछ सही समय पर होगा।

  • शुभ रंग: सागर हरा
  • शुभ अंक: 12
  • आज का सुझाव: अपने अंतर्मन की आवाज सुनें, यह सच्चाई और प्रकाश से भरी है।

यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com द्वारा लिखा गया है। अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हें hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।   