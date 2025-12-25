धनु से मीन Aaj Ka Rashifal 25 दिसंबर 2025: इन राशियों के लिए खुशियों की सौगात लेकर आएगा दिन, जानें कैसा रहेगा दिन

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 25 दिसंबर 2025 के अनुसार, वक्री गुरु देव सोच-समझकर बोलने की सलाह देते हैं और शनि देव भावनात्मक समझदारी लाते हैं। आज का दिन सहयोग, नवाचार और अपनी सच्ची पहचान के साथ आगे बढ़ने के लिए अनुकूल है। ऐसे में आइए जानते हैं धनु से मीन राशि के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

धनु आज का राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

आज बातचीत, सीखने और नेटवर्किंग का दिन है। चंद्रदेव कुंभ राशि में रहकर विचारों का आदान-प्रदान बढ़ाते हैं। आपकी राशि में सूर्य देव, मंगल देव और शुक्र देव आत्मविश्वास और आकर्षण बनाए रखते हैं। वृश्चिक राशि में बुध देव भावनात्मक समझ जोड़ते हैं। वक्री गुरु देव बिना सोचे बोलने से बचने की सलाह देते हैं।

शुभ रंग: गहरा बैंगनी

शुभ अंक: 12

आज की सलाह: दूरदृष्टि और साफ शब्दों के साथ बात रखें। मकर आज का राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

आज धन और आत्म-मूल्य पर ध्यान रहेगा। चंद्रदेव कुंभ राशि में रहकर कमाई और संसाधनों को नए तरीके से देखने की प्रेरणा देते हैं। धनु राशि में सूर्य देव, मंगल देव और शुक्र देव मेहनत की ऊर्जा बढ़ाते हैं। वृश्चिक राशि में बुध देव रणनीतिक सोच गहरी करते हैं। वक्री गुरु देव पुराने आर्थिक सबक याद दिला सकते हैं।

शुभ रंग: चारकोल

शुभ अंक: 10

आज की सलाह: मूल्यों को लंबे समय की सुरक्षा से जोड़ें।

कुंभ आज का राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

आज आप केंद्र में रहेंगे। चंद्रदेव आपकी राशि में रहकर आत्मविश्वास, मौलिकता और भावनात्मक स्पष्टता बढ़ाते हैं। यह सेल्फ एक्सप्रेशन और सामाजिक मेल-जोल के लिए बेहतरीन दिन है। धनु राशि में सूर्य देव, मंगल देव और शुक्र देव सकारात्मक ऊर्जा देते हैं। वृश्चिक राशि में बुध देव करियर से जुड़ी समझ तेज करते हैं। वक्री गुरु देव निजी लक्ष्यों को सुधारने की सलाह देते हैं।