धनु से मीन Aaj Ka Rashifal 25 दिसंबर 2025: इन राशियों के लिए खुशियों की सौगात लेकर आएगा दिन, जानें कैसा रहेगा दिन

By Digital Desk Edited By: Kaushik Sharma
Updated: Thu, 25 Dec 2025 04:30 AM (IST)

Aaj Ka Rashifal 25 दिसंबर 2025 के अनुसार, वृश्चिक राशि में बुध देव बातचीत को गहराई देंगे। मिथुन राशि में वक्री गुरु देव विचारों की दोबारा समीक्षा की स ...और पढ़ें

Aaj Ka Rashifal 25 December 2025 Horoscope Today: आज का राशिफल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 25 दिसंबर 2025 के अनुसार, वक्री गुरु देव सोच-समझकर बोलने की सलाह देते हैं और शनि देव भावनात्मक समझदारी लाते हैं। आज का दिन सहयोग, नवाचार और अपनी सच्ची पहचान के साथ आगे बढ़ने के लिए अनुकूल है। ऐसे में आइए जानते हैं धनु से मीन राशि के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन।

धनु आज का राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

Dhanu (3)


आज बातचीत, सीखने और नेटवर्किंग का दिन है। चंद्रदेव कुंभ राशि में रहकर विचारों का आदान-प्रदान बढ़ाते हैं। आपकी राशि में सूर्य देव, मंगल देव और शुक्र देव आत्मविश्वास और आकर्षण बनाए रखते हैं। वृश्चिक राशि में बुध देव भावनात्मक समझ जोड़ते हैं। वक्री गुरु देव बिना सोचे बोलने से बचने की सलाह देते हैं।

  • शुभ रंग: गहरा बैंगनी
  • शुभ अंक: 12
  • आज की सलाह: दूरदृष्टि और साफ शब्दों के साथ बात रखें।

मकर आज का राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

Makar (1)


आज धन और आत्म-मूल्य पर ध्यान रहेगा। चंद्रदेव कुंभ राशि में रहकर कमाई और संसाधनों को नए तरीके से देखने की प्रेरणा देते हैं। धनु राशि में सूर्य देव, मंगल देव और शुक्र देव मेहनत की ऊर्जा बढ़ाते हैं। वृश्चिक राशि में बुध देव रणनीतिक सोच गहरी करते हैं। वक्री गुरु देव पुराने आर्थिक सबक याद दिला सकते हैं।
शुभ रंग: चारकोल
शुभ अंक: 10
आज की सलाह: मूल्यों को लंबे समय की सुरक्षा से जोड़ें।

कुंभ आज का राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

Kumbh (1)


आज आप केंद्र में रहेंगे। चंद्रदेव आपकी राशि में रहकर आत्मविश्वास, मौलिकता और भावनात्मक स्पष्टता बढ़ाते हैं। यह सेल्फ एक्सप्रेशन और सामाजिक मेल-जोल के लिए बेहतरीन दिन है। धनु राशि में सूर्य देव, मंगल देव और शुक्र देव सकारात्मक ऊर्जा देते हैं। वृश्चिक राशि में बुध देव करियर से जुड़ी समझ तेज करते हैं। वक्री गुरु देव निजी लक्ष्यों को सुधारने की सलाह देते हैं।

  • शुभ रंग: इलेक्ट्रिक ब्लू
  • शुभ अंक: 11
  • आज की सलाह: खुद जैसे हैं वैसे रहें, आपकी अलग पहचान दूसरों को प्रेरित करेगी।

मीन आज का राशिफल (Pisces Horoscope Today)

Meen (1)


आज थोड़ा धीमा होकर सोचने का दिन है। चंद्रदेव कुंभ राशि में रहकर आराम, उपचार और भीतर की दुनिया पर ध्यान दिलाते हैं। धनु राशि में सूर्य देव, मंगल देव और शुक्र देव उम्मीद बढ़ाते हैं।
आपकी राशि में शनि देव अनुशासन और भावनात्मक स्थिरता देते हैं। वृश्चिक राशि में बुध देव आध्यात्मिक समझ बढ़ाते हैं, और वक्री गुरु देव विश्वास प्रणाली को सुधारते हैं।

  • शुभ रंग: सी ग्रीन
  • शुभ अंक: आज की सलाह: भीतर की स्पष्टता बाहरी प्रगति का रास्ता बनाती है।

यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com द्वारा लिखा गया है। अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हे hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।