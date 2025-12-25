सिंह से वृश्चिक Aaj Ka Rashifal 25 दिसंबर 2025: इस राशि की डेली रूटीन में बदलाव से लाइफ होगी खुशहाल, पढ़ें राशिफल 

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 25 दिसंबर 2025 के अनुसार, धनु राशि में सूर्य देव, मंगल देव और शुक्र देव आशा और आगे बढ़ने की इच्छा जगाते हैं, जबकि बुध देव भावनात्मक समझ को बनाए रखते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि सिंह से वृश्चिक राशि (Horoscope Today 25 December 2025) का दैनिक राशिफल।

सिंह आज का राशिफल (Leo Horoscope Today)

आज रिश्तों और सहयोग पर ध्यान रहेगा। चंद्रदेव कुंभ राशि में रहकर साझेदारी के क्षेत्र को सक्रिय करते हैं। आपको अपनी आजादी और साझे लक्ष्यों के बीच संतुलन बनाना होगा। धनु राशि में सूर्य देव, मंगल देव और शुक्र देव उत्साह और गर्मजोशी लाते हैं। आपकी राशि में केतु विनम्रता और आंतरिक मजबूती सिखा रहे हैं।

शुभ रंग: ब्रॉन्ज

शुभ अंक: 1

आज की सलाह: मतभेदों का सम्मान करें, संतुलन से सामंजस्य बनता है। कन्या आज का राशिफल (Virgo Horoscope Today)

आज काम, सेहत और दिनचर्या पर ध्यान रहेगा। चंद्रदेव कुंभ राशि में रहकर रोजमर्रा की आदतों में नए तरीके अपनाने की प्रेरणा देते हैं। धनु राशि में सूर्य देव, मंगल देव और शुक्र देव जोश बनाए रखते हैं। वृश्चिक राशि में बुध देव विश्लेषण क्षमता तेज करते हैं। वक्री गुरु देव लंबे समय के करियर लक्ष्यों को सुधारने में मदद करते हैं।

शुभ रंग: नेवी ब्लू

शुभ अंक: 6

आज की सलाह: दिनचर्या में बदलाव करें, छोटे सुधार बड़ा असर देंगे। तुला आज का राशिफल (Libra Horoscope Today)

आज रचनात्मकता और प्रेम बढ़ेगा। चंद्रदेव कुंभ राशि में रहकर खुशी और प्रेरणा देते हैं। आप अधिक सामाजिक और रचनात्मक महसूस कर सकते हैं। धनु राशि में सूर्य देव, मंगल देव और शुक्र देव सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाते हैं। वृश्चिक राशि में बुध देव मूल्यों को लेकर समझ बढ़ाते हैं, और वक्री गुरु देव सोच-समझकर खर्च करने की सलाह देते हैं।