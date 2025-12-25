मेष से कर्क Aaj Ka Rashifal 25 दिसंबर 2025: वृषभ राशि की करियर प्लान पर चर्चा से होगी खूब तरक्की, यहां पढ़ें भविष्यफल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 25 दिसंबर 2025 के अनुसार, आज का दिन प्रगतिशील सोच और सामाजिक समझ लेकर आता है। चंद्रदेव कुंभ राशि में रहकर मौलिक विचार, खुले दिमाग और सामूहिक सोच को बढ़ावा देते हैं। यह दिन पुराने पैटर्न तोड़ने, नए विचार अपनाने और अपने संपर्क मजबूत करने के लिए अच्छा है। ऐसे में आइए जानते हैं कि मेष से कर्क राशि (Horoscope Today 25 December 2025) के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मेष आज का राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज आपको दोस्ती, टीमवर्क और लंबे समय के सपनों पर ध्यान देना चाहिए। चंद्रदेव कुंभ राशि में रहकर आपके सामाजिक क्षेत्र को सक्रिय करते हैं। आप समूह से जुड़े कामों या भविष्य की योजनाओं की ओर आकर्षित हो सकते हैं।

धनु राशि में सूर्य देव, मंगल देव और शुक्र देव उत्साह और आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। वृश्चिक राशि में बुध देव भावनात्मक समझ बढ़ाते हैं, जबकि वक्री गुरु देव किसी भी विचार पर पूरी तरह आगे बढ़ने से पहले उसे सुधारने की सलाह देते हैं।

शुभ रंग: गहरा लाल

शुभ अंक: 9

आज की सलाह: अपने विचार साझा करें, साथ मिलकर सफलता बढ़ती है। वृषभ आज का राशिफल (Taurus Horoscope Today)

आज करियर और आपकी छवि पर ध्यान रहेगा। चंद्रदेव कुंभ राशि में रहकर पेशेवर जिम्मेदारियों और लंबे लक्ष्यों को उजागर करते हैं। कामकाज में समझदारी और नए तरीकों की जरूरत पड़ सकती है।

धनु राशि में सूर्य देव, मंगल देव और शुक्र देव ऊर्जा बनाए रखते हैं। वृश्चिक राशि में बुध देव रिश्तों में समझ बढ़ाते हैं, और वक्री गुरु देव पुराने करियर प्लान पर दोबारा सोचने का मौका देते हैं।

शुभ रंग: ऑलिव ग्रीन

शुभ अंक: 4

आज की सलाह: शांत रहकर नेतृत्व करें, साफ सोच से प्रगति होगी। मिथुन आज का राशिफल (Gemini Horoscope Today)

आज आपकी सोच का दायरा बढ़ेगा। चंद्रदेव कुंभ राशि में रहकर पढ़ाई, यात्रा और नए विचारों को बढ़ावा देते हैं। धनु राशि में सूर्य देव, मंगल देव और शुक्र देव जिज्ञासा बढ़ाते हैं। वृश्चिक राशि में बुध देव रोजमर्रा की जिम्मेदारियों पर ध्यान केंद्रित कराते हैं। आपकी ही राशि में वक्री गुरु देव प्राथमिकताओं को नए सिरे से तय करवा रहे हैं।