सिंह से वृश्चिक Aaj Ka Rashifal 24 दिसंबर 2025: इन राशियों की चमकेगी किस्मत, दूर होगी रिश्ते की कड़वाहट

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 24 दिसंबर 2025 के अनुसार, शाम को चंद्रदेव कुंभ राशि में आकर जुड़ाव, रचनात्मकता और भविष्य की योजनाओं को बढ़ावा देते हैं। धनु राशि में सूर्य देव, मंगल देव और शुक्र देव उत्साह बनाए रखते हैं, जबकि बुध देव सोच को तेज करते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि सिंह से वृश्चिक राशि (Horoscope Today 24 December 2025) का दैनिक राशिफल।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सिंह आज का राशिफल (Leo Horoscope Today)

सुबह काम और दिनचर्या पर फोकस रहेगा। चंद्रदेव मकर राशि में रहकर अनुशासन और जिम्मेदारी सिखाते हैं। शाम को चंद्रदेव कुंभ राशि में आकर रिश्तों में खुलकर बातचीत को बढ़ावा देते हैं। धनु राशि में ग्रह आत्मविश्वास देते हैं, जबकि आपकी राशि में केतु विनम्रता सिखाते हैं।

शुभ रंग: कांस्य

शुभ अंक: 1

आज की सलाह: जिम्मेदारी से ही रिश्तों में संतुलन आता है। कन्या आज का राशिफल (Virgo Horoscope Today)

सुबह रचनात्मक कामों में मन लगेगा। चंद्रदेव मकर राशि में रहकर अनुशासित रचनात्मकता को सहारा देते हैं। शाम को चंद्रदेव कुंभ राशि में आकर काम और सेहत पर ध्यान दिलाते हैं। धनु राशि में ग्रह प्रेरणा देते हैं और बुध देव फोकस बढ़ाते हैं।

शुभ रंग: नेवी ब्लू

शुभ अंक: 6

आज की सलाह: रचनात्मकता के साथ जिम्मेदारी जरूरी है। तुला आज का राशिफल (Libra Horoscope Today)

सुबह घर और परिवार से जुड़े मामलों पर ध्यान रहेगा। चंद्रदेव मकर राशि में रहकर स्थिरता और सीमाएँ तय करने को कहते हैं। शाम को चंद्रदेव कुंभ राशि में आकर रचनात्मकता, रोमांस और सामाजिक सहजता बढ़ाते हैं। धनु राशि में ग्रह सकारात्मक सोच देते हैं।