सिंह से वृश्चिक Aaj Ka Rashifal 24 दिसंबर 2025: इन राशियों की चमकेगी किस्मत, दूर होगी रिश्ते की कड़वाहट
Aaj Ka Rashifal 24 दिसंबर 2025 के अनुसार, ग्रहों की चाल से शाम का समय नए विचारों, आपसी सहयोग और आगे की सोच को बढ़ावा देता है। धनु राशि में सूर्य देव, ...और पढ़ें
आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 24 दिसंबर 2025 के अनुसार, शाम को चंद्रदेव कुंभ राशि में आकर जुड़ाव, रचनात्मकता और भविष्य की योजनाओं को बढ़ावा देते हैं। धनु राशि में सूर्य देव, मंगल देव और शुक्र देव उत्साह बनाए रखते हैं, जबकि बुध देव सोच को तेज करते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि सिंह से वृश्चिक राशि (Horoscope Today 24 December 2025) का दैनिक राशिफल।
सिंह आज का राशिफल (Leo Horoscope Today)
सुबह काम और दिनचर्या पर फोकस रहेगा। चंद्रदेव मकर राशि में रहकर अनुशासन और जिम्मेदारी सिखाते हैं। शाम को चंद्रदेव कुंभ राशि में आकर रिश्तों में खुलकर बातचीत को बढ़ावा देते हैं। धनु राशि में ग्रह आत्मविश्वास देते हैं, जबकि आपकी राशि में केतु विनम्रता सिखाते हैं।
- शुभ रंग: कांस्य
- शुभ अंक: 1
- आज की सलाह: जिम्मेदारी से ही रिश्तों में संतुलन आता है।
कन्या आज का राशिफल (Virgo Horoscope Today)
सुबह रचनात्मक कामों में मन लगेगा। चंद्रदेव मकर राशि में रहकर अनुशासित रचनात्मकता को सहारा देते हैं। शाम को चंद्रदेव कुंभ राशि में आकर काम और सेहत पर ध्यान दिलाते हैं। धनु राशि में ग्रह प्रेरणा देते हैं और बुध देव फोकस बढ़ाते हैं।
- शुभ रंग: नेवी ब्लू
- शुभ अंक: 6
- आज की सलाह: रचनात्मकता के साथ जिम्मेदारी जरूरी है।
तुला आज का राशिफल (Libra Horoscope Today)
सुबह घर और परिवार से जुड़े मामलों पर ध्यान रहेगा। चंद्रदेव मकर राशि में रहकर स्थिरता और सीमाएँ तय करने को कहते हैं। शाम को चंद्रदेव कुंभ राशि में आकर रचनात्मकता, रोमांस और सामाजिक सहजता बढ़ाते हैं। धनु राशि में ग्रह सकारात्मक सोच देते हैं।
- शुभ रंग: हल्का गुलाबी
- शुभ अंक: 7
- आज की सलाह: घर में व्यवस्था होगी, तभी मन आज़ाद रहेगा।
वृश्चिक आज का राशिफल (Scorpio Horoscope Today)
सुबह बातचीत और योजना बनाने के लिए अच्छा समय है। चंद्रदेव मकर राशि में रहकर सोच को स्थिर करते हैं। शाम को चंद्रदेव कुंभ राशि में जाकर परिवार और भावनात्मक स्थिरता पर ध्यान दिलाते हैं। आपकी राशि में बुध देव समझ तेज करते हैं।
- शुभ रंग: मरून
- शुभ अंक: 8
- आज की सलाह: साफ बोलें और ध्यान से सुनें।
यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com द्वारा लिखा गया है। अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हे hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।
