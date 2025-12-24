विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मेष से कर्क Aaj Ka Rashifal 24 दिसंबर 2025: इस राशि को मेहनत से ऑफिस में मिलेगी नई पहचान, पढ़ें राशिफल 

By Digital Desk Edited By: Kaushik Sharma
Updated: Wed, 24 Dec 2025 04:00 AM (IST)

Aaj Ka Rashifal 24 दिसंबर 2025 के अनुसार, आज भावनाओं का रुख धीरे-धीरे बदलता हुआ दिखाई देता है। दिन की शुरुआत में चंद्रदेव मकर राशि में रहते हैं और शाम ...और पढ़ें

Hero Image

Aaj Ka Rashifal 24 December 2025: किस राशि के खुलेंगे किस्मत के बंद दरवाजे

Zodiac Wheel

वार्षिक राशिफल 2026

जानें आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा आने वाला नया साल।

अभी पढ़ें

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 24 दिसंबर 2025 के अनुसार, आज का दिन व्यवहारिक सोच और नए विचारों का अच्छा मेल है। सुबह चंद्रदेव मकर राशि में रहकर जिम्मेदारियों को पूरा करने और वादों को निभाने में मदद करते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि मेष से कर्क राशि (Horoscope Today 24 December 2025) के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मेष आज का राशिफल (Aries Horoscope Today)

Mesh (1)


सुबह का समय काम और करियर की जिम्मेदारियों पर ध्यान देने का है। चंद्रदेव मकर राशि में रहकर नेतृत्व और जिम्मेदारी को सामने लाते हैं। काम का दबाव महसूस हो सकता है, लेकिन लगातार मेहनत से पहचान मिलेगी। शाम को चंद्रदेव कुंभ राशि में जाकर दोस्ती, नेटवर्किंग और भविष्य की योजनाओं पर ध्यान दिलाते हैं। धनु राशि में सूर्य देव, मंगल देव और शुक्र देव उत्साह बढ़ाते हैं, जबकि बुध देव रणनीतिक सोच देते हैं।

  • शुभ रंग: ईंट लाल
  • शुभ अंक: 9
  • आज की सलाह: पहले जिम्मेदारियां पूरी करें, फिर रचनात्मक आज़ादी का आनंद लें।

वृषभ आज का राशिफल (Taurus Horoscope Today)

Vrishabh (1)


सुबह का समय सीखने, योजना बनाने और सोच को विस्तार देने के लिए अच्छा है। चंद्रदेव मकर राशि में रहकर अनुशासित प्रगति को समर्थन देते हैं। शाम को चंद्रदेव कुंभ राशि में आकर करियर और लोगों के बीच आपकी छवि को उजागर करते हैं। धनु राशि में ग्रहों की स्थिति उत्साह बढ़ाती है और बुध देव भावनात्मक समझ गहरी करते हैं।

  • शुभ रंग: ऑलिव ग्रीन
  • शुभ अंक: 4
  • आज की सलाह: अपनी सोच को पहले व्यवस्थित करें, फिर दूसरों से साझा करें।

मिथुन आज का राशिफल (Gemini Horoscope Today)

Mithun (1)


सुबह का समय साझा जिम्मेदारियों और पैसों से जुड़े मामलों पर ध्यान देने का है। चंद्रदेव मकर राशि में रहकर व्यवहारिक सोच देते हैं। शाम को चंद्रदेव कुंभ राशि में जाकर सीखने, चर्चा और नए विचारों के लिए मन खोलते हैं। धनु राशि में ग्रह संवाद को सहारा देते हैं और आपकी राशि में वक्री गुरु देव प्राथमिकताओं को सुधारते हैं।

  • शुभ रंग: पीला
  • शुभ अंक: 5
  • आज की सलाह: पहले पुराने काम निपटाएँ, फिर नई सोच अपनाएँ।

कर्क आज का राशिफल (Cancer Horoscope Today)

Kark (1)


सुबह रिश्तों और साझेदारी में समझदारी की जरूरत है। चंद्रदेव मकर राशि में रहकर संतुलन और समझौते की सीख देते हैं। शाम को चंद्रदेव कुंभ राशि में जाकर साझा संसाधनों और भावनात्मक गहराई पर ध्यान दिलाते हैं। धनु राशि में ग्रह उम्मीद बनाए रखते हैं और बुध देव भावनात्मक समझ बढ़ाते हैं।

  • शुभ रंग: मोती सफेद
  • शुभ अंक: 2
  • आज की सलाह: सिर्फ भावनाओं से नहीं, सम्मान से रिश्ते मजबूत होते हैं।

मेष से मीन राशि का वार्षिक राशिफल 2026

यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com द्वारा लिखा गया है। अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हे hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।