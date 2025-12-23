धनु से मीन Aaj Ka Rashifal 23 दिसंबर 2025: ये जातक सपनों को करेंगे साकार, खुलेंगे किस्मत के बंद दरवाजे

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 23 दिसंबर 2025 के अनुसार, गुरु देव सोच-समझकर आगे बढ़ने को कहते हैं और शनि देव भावनाओं को संभालकर चलने की ताकत देते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं धनु से मीन राशि के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन।

धनु आज का राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

आज का राशिफल आपको पैसों, अपने मूल्यों और आत्मसम्मान पर ध्यान देने की सलाह देता है। चंद्रदेव मकर राशि में रहकर धन और संसाधनों को संभालने की ओर ध्यान दिलाते हैं।

धनु राशि में सूर्य देव, मंगल देव और शुक्र देव जोश और उत्साह बनाए रखते हैं, लेकिन इस उत्साह को व्यवहारिक सोच के साथ जोड़ना जरूरी होगा। वृश्चिक राशि में बुध देव समझ को गहरा करते हैं, जबकि मिथुन राशि में वक्री गुरु देव खर्चों और जिम्मेदारियों की दोबारा समीक्षा करने को कहते हैं।

शुभ रंग: गहरा बैंगनी

शुभ अंक: 12

आज की सलाह: आत्मविश्वास के साथ जिम्मेदारी का संतुलन बनाए रखें। मकर आज का राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

आज का राशिफल आपको सबके सामने लाता है। चंद्रदेव आपकी ही राशि में विराजमान हैं, जिससे आत्मविश्वास, भावनात्मक स्पष्टता और दृढ़ निश्चय बढ़ता है। यह दिन व्यक्तिगत फैसले लेने और नेतृत्व निभाने के लिए बहुत अच्छा है।

धनु राशि में सूर्य देव, मंगल देव और शुक्र देव प्रेरणा बढ़ाते हैं, जबकि वृश्चिक राशि में बुध देव योजना बनाने और रणनीति तय करने में मदद करते हैं। मिथुन राशि में वक्री गुरु देव लंबे लक्ष्यों को धैर्य से सुधारने की सलाह देते हैं।

शुभ रंग: चारकोल

शुभ अंक: 10

आज की सलाह: स्थिर और शांत नेतृत्व से सही दिशा मिलती है। कुंभ आज का राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

आज का राशिफल आपको थोड़ा भीतर की ओर देखने को कहता है। चंद्रदेव मकर राशि में रहकर आराम, आत्मचिंतन और भावनाओं को समझने का समय देते हैं। आज पीछे हटकर शांति से अपनी प्राथमिकताओं पर सोचना फायदेमंद रहेगा।

धनु राशि में सूर्य देव, मंगल देव और शुक्र देव उम्मीद बनाए रखते हैं, जबकि वृश्चिक में बुध देव काम से जुड़ी समझ को तेज करते हैं। मिथुन राशि में वक्री गुरु देव आपकी रचनात्मक सोच और भविष्य के सपनों को दोबारा जगाते हैं।