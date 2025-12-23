सिंह से वृश्चिक Aaj Ka Rashifal 23 दिसंबर 2025: कन्या राशि की किस्मत देगी साथ, मेहनत रचेगी इतिहास, पढ़ें राशिफल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 23 दिसंबर 2025 के अनुसार, धनु राशि में सूर्य देव, मंगल देव और शुक्र देव आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच बनाए रखते हैं। बुध देव जल्दबाजी से बचाते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि सिंह से वृश्चिक राशि (Horoscope Today 23 December 2025) का दैनिक राशिफल।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सिंह आज का राशिफल (Leo Horoscope Today)

आज का राशिफल कामकाज, सेहत और अनुशासन पर ध्यान देने को कहता है। चंद्रदेव मकर राशि में रहकर काम में तेजी, जिम्मेदारी और जवाबदेही बढ़ाते हैं। यह समय अपने कामों को व्यवस्थित करने और सेहत से जुड़ी अच्छी आदतें अपनाने के लिए अनुकूल है।

धनु राशि में सूर्य देव, मंगल देव और शुक्र देव मन में जोश और प्रेरणा भरते हैं, जबकि वृश्चिक राशि में बुध देव भावनाओं को गहराई से समझने में मदद करते हैं। आपकी राशि में केतु आत्मबल और विनम्रता बढ़ा रहे हैं।

शुभ रंग: कांस्य

शुभ अंक: 1

आज की सलाह: लगातार मेहनत से आत्मविश्वास मजबूत होता है। कन्या आज का राशिफल (Virgo Horoscope Today)

आज का राशिफल रचनात्मक सोच और भावनाओं को सही ढंग से व्यक्त करने में मदद करता है। चंद्रदेव मकर राशि में रहकर अनुशासित रचनात्मकता और सच्ची खुशी का साथ देते हैं। धैर्य और योजना से जुड़े कामों में संतोष मिल सकता है।

धनु राशि में सूर्य देव, मंगल देव और शुक्र देव प्रेरणा बढ़ाते हैं, जबकि वृश्चिक में बुध देव बातचीत को गहराई देते हैं। मिथुन राशि में वक्री गुरु देव लंबे समय की रचनात्मक या करियर योजनाओं को सुधारने में मदद करते हैं।

शुभ रंग: नेवी ब्लू

शुभ अंक: 6

आज की सलाह: मेहनत आपकी रचनात्मकता को सही आकार देती है। तुला आज का राशिफल (Libra Horoscope Today)

आज का राशिफल घर, परिवार और भावनात्मक जिम्मेदारियों पर ध्यान दिलाता है। चंद्रदेव मकर राशि में रहकर स्थिरता और व्यवस्था का संकेत देते हैं। घर से जुड़े मामलों को सुलझाने या साफ सीमाएं तय करने की जरूरत महसूस हो सकती है।

धनु राशि में सूर्य देव, मंगल देव और शुक्र देव सकारात्मक सोच बनाए रखते हैं। वृश्चिक में बुध देव पैसों और मूल्यों को लेकर आपकी समझ तेज करते हैं। मिथुन राशि में वक्री गुरु देव पारिवारिक योजनाओं पर दोबारा सोचने की सलाह देते हैं।