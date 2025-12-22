विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

धनु से मीन Aaj Ka Rashifal 22 दिसंबर 2025: हर कदम से भविष्य होगा मजबूत, जानें किस राशि को काम में मिलेगी सफलता

By Digital Desk Edited By: Kaushik Sharma
Updated: Mon, 22 Dec 2025 04:30 AM (IST)

Aaj Ka Rashifal 22 दिसंबर 2025 के अनुसार, वृश्चिक राशि में बुधदेव सोच को गहराई देते हैं और रणनीतिक फैसलों में मदद करते हैं। मिथुन राशि में गुरुदेव वक् ...और पढ़ें

Aaj Ka Rashifal 22 December 2025 Horoscope Today: आज का राशिफल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 22 दिसंबर 2025 के अनुसार, गुरु का वक्री होना बताता है कि आगे बढ़ने से पहले पिछली बातों की समीक्षा जरूरी है, और शनि देव भावनात्मक संतुलन बनाए रखते हैं। आज धैर्य, अनुशासन और समझदारी से उठाया गया हर कदम भविष्य में मजबूत आधार बनाएगा। ऐसे में आइए जानते हैं धनु से मीन राशि के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन।

धनु आज का राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

Dhanu (3)

आज धन, खर्च और खुद की वैल्यूज पर ध्यान देना जरूरी है। मकर राशि में चंद्रदेव पैसों को लेकर जिम्मेदारी सिखाते हैं। आपकी राशि में सूर्यदेव, मंगलदेव और शुक्रदेव आत्मविश्वास बनाए रखते हैं, लेकिन जमीन से जुड़े रहना जरूरी है। वृश्चिक राशि में बुधदेव गहरी समझ देते हैं। गुरु वक्री खर्चों और वादों की दोबारा जांच करने को कहते हैं।

  • शुभ रंग: गहरा बैंगनी
  • शुभ अंक: 12
  • दिन की सलाह: जोश के साथ समझदारी भी रखें।

मकर आज का राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

Makar (1)


आज आप पूरी तरह सेंटर में रहेंगे। चंद्रदेव आपकी राशि में आकर आत्मविश्वास, स्पष्टता और नेतृत्व क्षमता बढ़ा रहे हैं। आप अपने फैसलों पर कंट्रोल महसूस करेंगे। धनु राशि में सूर्यदेव, मंगलदेव और शुक्रदेव ऊर्जा बनाए रखते हैं। वृश्चिक राशि में बुधदेव रणनीतिक सोच देते हैं। गुरु वक्री लंबे लक्ष्यों की गहराई से समीक्षा का संकेत देते हैं।

  • शुभ रंग: चारकोल
  • शुभ अंक: 10
  • दिन की सलाह: धैर्य और आत्मविश्वास से आगे बढ़ें।

कुंभ आज का राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

Kumbh (1)


आज भीतर की शांति और खुद को समझने का समय है। मकर राशि में चंद्रदेव आराम और सोचने का मौका देते हैं। अकेले में प्लान बनाना फायदेमंद रहेगा।
धनु राशि में सूर्यदेव, मंगलदेव और शुक्रदेव पॉजिटिविटी बनाए रखते हैं। वृश्चिक राशि में बुधदेव करियर संकेत देते हैं। गुरु वक्री पुराने सपनों को दोबारा देखने का मौका देते हैं।

  • शुभ रंग: इलेक्ट्रिक ब्लू
  • शुभ अंक: 11
  • दिन की सलाह: शांति से किया गया सोच भविष्य मजबूत करता है।

मीन आज का राशिफल (Pisces Horoscope Today)

Meen (1)


आज दोस्ती, नेटवर्किंग और भविष्य की योजना पर ध्यान रहेगा। मकर राशि में चंद्रदेव टीमवर्क और लक्ष्य को मजबूत करते हैं।
धनु राशि में सूर्यदेव, मंगलदेव और शुक्रदेव उम्मीद बढ़ाते हैं। आपकी राशि में शनि देव अनुशासन और स्थिरता देते हैं।
वृश्चिक राशि में बुधदेव भावनात्मक समझ बढ़ाते हैं। गुरु वक्री सोच और विश्वास को निखारते हैं।

  • शुभ रंग: सी ग्रीन
  • शुभ अंक: 3
  • दिन की सलाह: सही लोगों का साथ आगे बढ़ाता है।

यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com द्वारा लिखा गया है। अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हे hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।