सिंह से वृश्चिक Aaj Ka Rashifal 22 दिसंबर 2025: इन राशियों के सुनहरे भविष्य की होगी शुरुआत, मिलेगी बड़ी सफलता

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 22 दिसंबर 2025 के अनुसार, धनु राशि में मौजूद सूर्यदेव, मंगलदेव और शुक्रदेव मनोबल और ऊर्जा बनाए रखते हैं, वहीं वृश्चिक राशि में बुधदेव इन्ट्यूशन को तेज करते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि सिंह से वृश्चिक राशि (Horoscope Today 22 December 2025) का दैनिक राशिफल।

सिंह आज का राशिफल (Leo Horoscope Today)

आज काम, दिनचर्या और सेहत पर ध्यान देने का दिन है। मकर राशि में चंद्रदेव आपको अनुशासन और जिम्मेदारी का महत्व समझाते हैं। यह समय अपने काम को व्यवस्थित करने और अच्छी आदतें अपनाने का है। धनु राशि में सूर्यदेव, मंगलदेव और शुक्रदेव उत्साह बनाए रखते हैं। वृश्चिक राशि में बुधदेव भावनात्मक समझ को बेहतर बनाते हैं। आपकी राशि में केतु आत्म-विश्वास को भीतर से मजबूत कर रहे हैं।

शुभ रंग: कांस्य

शुभ अंक: 1

दिन की सलाह: अनुशासन आपकी ताकत बन सकता है। कन्या आज का राशिफल (Virgo Horoscope Today)

आज रचनात्मकता, प्रेम और खुद को जाहिर करने का दिन है। मकर राशि में चंद्रदेव जुनून को अनुशासन के साथ आगे बढ़ाते हैं। किसी क्रिएटिव काम में संतुष्टि मिल सकती है। धनु राशि में सूर्यदेव, मंगलदेव और शुक्रदेव प्रेरणा देते हैं। वृश्चिक राशि में बुधदेव बातचीत को गहरा और असरदार बनाते हैं। मिथुन राशि में गुरु वक्री करियर और रचनात्मक योजनाओं की समीक्षा करवाते हैं।

शुभ रंग: नेवी ब्लू

शुभ अंक: 6

दिन की सलाह: निरंतरता से ही हुनर निखरता है। तुला आज का राशिफल (Libra Horoscope Today)

आज घर, परिवार और भावनात्मक आधार पर ध्यान रहेगा। मकर राशि में चंद्रदेव निजी जीवन में जिम्मेदारी बढ़ाते हैं। घर से जुड़े काम या भावनात्मक सीमाओं को तय करना जरूरी हो सकता है। धनु राशि में सूर्यदेव, मंगलदेव और शुक्रदेव सकारात्मक बातचीत में मदद करते हैं। वृश्चिक राशि में बुधदेव पैसों और मूल्यों को लेकर समझ बढ़ाते हैं।