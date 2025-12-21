धनु से मीन Aaj Ka Rashifal 21 दिसंबर 2025: कुंभ राशि की टीमवर्क में छिपी है बड़ी सफलता, शेयर करेंगे नए आइडियाज

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 21 दिसंबर 2025 के अनुसार, शनि देव अपने प्रभाव से जिम्मेदारी और भावनात्मक परिपक्वता के जरिए जमीन से जुड़ा रहने में मदद करते हैं। यह दिन बड़े सपने देखने का है, लेकिन उनके दूरगामी असर को ध्यान में रखते हुए समझदारी से कदम बढ़ाने की जरूरत है। ऐसे में आइए जानते हैं धनु से मीन राशि के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन।

धनु आज का राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

आज का दिन आपके लिए लगातार अनुकूल बना हुआ है। चंद्रमा, सूर्य, मंगल और शुक्र सभी आपकी राशि में हैं, जिससे ऊर्जा, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता बढ़ी हुई रहेगी। यह दिन खुद से जुड़े फैसले लेने, आगे बढ़ने और अपने शौक व जुनून को अपनाने के लिए बहुत अच्छा है।

वृश्चिक राशि में बुध भावनाओं को समझने की क्षमता बढ़ाते हैं, वहीं मिथुन राशि में गुरु की वक्री चाल याद दिलाती है कि उत्साह के साथ-साथ जमीन से जुड़े रहना भी जरूरी है।

शुभ रंग: बैंगनी

शुभ अंक: 12

आज की सलाह: आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें, लेकिन समझदारी को साथ रखें। मकर आज का राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

आज का दिन आपको थोड़ा अंदर की ओर देखने की सलाह देता है। सूर्य, चंद्रमा, मंगल और शुक्र धनु राशि में होकर आराम, आत्ममंथन और भावनात्मक ताजगी पर जोर दे रहे हैं। थोड़ा पीछे हटकर अपनी प्राथमिकताओं पर दोबारा सोचने से फायदा होगा।

शुक्र भावनाओं को हल्के और सहज तरीके से जाहिर करने में मदद करते हैं, जबकि मंगल पर्दे के पीछे किए जा रहे कामों में ऊर्जा देते हैं। वृश्चिक राशि में बुध सामाजिक समझ को गहरा करते हैं और मिथुन राशि में गुरु की वक्री चाल लंबे लक्ष्यों पर फिर से नजर डालने को कहती है।

शुभ रंग: चारकोल

शुभ अंक: 10

आज की सलाह: आराम और सोच-विचार भविष्य की सफलता को साफ करता है। कुंभ आज का राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

आज का दिन दोस्तों, नेटवर्क और भविष्य की योजनाओं को आगे बढ़ाने में मददगार है। सूर्य, चंद्रमा, मंगल और शुक्र धनु राशि में होकर साथ मिलकर काम करने और नए विचारों को आगे लाने की ऊर्जा देते हैं।

शुक्र सच्चे रिश्तों को मजबूत करते हैं, वहीं मंगल समूह में नेतृत्व करने का हौसला बढ़ाते हैं। वृश्चिक राशि में बुध कामकाज से जुड़ी समझ को तेज करते हैं और मिथुन राशि में गुरु की वक्री चाल क्रिएटिविटी और निजी लक्ष्यों को और निखारने का संकेत देती है।