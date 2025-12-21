सिंह से वृश्चिक Aaj Ka Rashifal 21 दिसंबर 2025: इस राशि का चमकेगा करियर का सितारा, बेहद खास है आज का दिन

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 21 दिसंबर 2025 के अनुसार, बुधदेव वृश्चिक राशि में रहकर भावनाओं को समझने की क्षमता तेज रखते हैं। गुरु ग्रह वक्री अवस्था में सभी को जरूरत से ज्यादा वादे या जिम्मेदारियां लेने से पहले रुककर सोचने की याद दिलाते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि सिंह से वृश्चिक राशि (Horoscope Today 18 December 2025) का दैनिक राशिफल।

सिंह आज का राशिफल (Leo Horoscope Today)

आज का दिन आपकी क्रिएटिविटी और आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला है। सूर्य, चंद्रमा, मंगल और शुक्र धनु राशि में होकर प्रेम, जुनून और खुद को खुलकर जाहिर करने की भावना को मजबूत कर रहे हैं। यह दिन प्यार, कला से जुड़े कामों और निजी खुशियों के लिए अच्छा है।

धनु राशि में शुक्र आपके आकर्षण और प्रभाव को बढ़ाते हैं, वहीं मंगल आपके अंदर जोश और आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। वृश्चिक राशि में बुध भावनाओं को गहराई से समझने में मदद करते हैं। आपकी राशि में केतु आपको बनावटीपन छोड़कर अपने असली रूप में सामने आने का सहारा देते हैं।

शुभ रंग: सुनहरा

शुभ अंक: 1

आज की सलाह: खुद को पूरे आत्मविश्वास और सच्चाई के साथ व्यक्त करें। कन्या आज का राशिफल (Virgo Horoscope Today)

आज का दिन घर, परिवार और भावनात्मक स्थिरता पर ध्यान देने का है। सूर्य, चंद्रमा, मंगल और शुक्र धनु राशि में होकर आराम और सुरक्षा से जुड़े मामलों को सामने ला रहे हैं। आप परिवार के साथ रिश्ते मजबूत करने या घर से जुड़ी किसी सुधार की योजना बना सकते हैं।

शुक्र साफ और सधी हुई बातचीत में मदद करते हैं, जबकि मंगल घर से जुड़े फैसलों में तेजी लाते हैं। वृश्चिक राशि में बुध आपकी समझ को तेज करते हैं। मिथुन राशि में गुरु की वक्री चाल लंबे समय की करियर योजनाओं को सुधारने का संकेत देती है।

शुभ रंग: नेवी ब्लू

शुभ अंक: 6

आज की सलाह: मजबूत जड़ें ही आगे की तरक्की को सहारा देती हैं। तुला आज का राशिफल (Libra Horoscope Today)

आज आपका ध्यान बातचीत, सीखने और मेल-जोल पर रहेगा। सूर्य, चंद्रमा, मंगल और शुक्र धनु राशि में होकर विचारों को खुलकर रखने और नए लोगों से जुड़ने का उत्साह बढ़ाते हैं। आप अपने विचार साझा करने, नेटवर्क बढ़ाने या किसी खास बातचीत में शामिल होने के लिए तैयार रहेंगे।

धनु राशि में शुक्र रिश्तों में ईमानदारी लाते हैं, जबकि मंगल आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। वृश्चिक राशि में बुध भावनाओं को बेहतर समझने में मदद करते हैं। मिथुन राशि में गुरु की वक्री चाल पैसों से जुड़े फैसलों को दोबारा देखने की सलाह देती है।