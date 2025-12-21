मेष से कर्क Aaj Ka Rashifal 21 दिसंबर 2025: इस राशि के लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे कदम, यहां पढ़ें अपनी किस्मत का हाल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 21 दिसंबर 2025 के अनुसार, आज का दैनिक राशिफल अग्नि तत्व की मजबूत ऊर्जा लेकर आया है, जिससे दिन दृष्टि, साहस और आगे बढ़ने की भावना से भरा रहेगा। सूर्यदेव, चंद्रदेव, मंगलदेव और शुक्रदेव का धनु राशि में होना स्वतंत्रता, सीखने और सत्य की खोज को बढ़ावा देता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि मेष से कर्क राशि (Horoscope Today 21 December 2025) के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।

मेष आज का राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज का दिन आपको जोश और आगे बढ़ने की चाह से भर देगा। सूर्य, चंद्रमा, मंगल और शुक्र धनु राशि में होकर आपके घूमने-फिरने, पढ़ाई और लंबे लक्ष्यों वाले क्षेत्र को सक्रिय कर रहे हैं। आप कहीं यात्रा की योजना बना सकते हैं, पढ़ाई शुरू करने का मन बना सकते हैं या किसी जरूरी लक्ष्य की ओर कदम बढ़ा सकते हैं।

धनु राशि में शुक्र रिश्तों में उत्साह और खुलापन लाते हैं, जबकि मंगल साहस और फैसले लेने की ताकत देते हैं। वृश्चिक राशि में बुध भावनाओं को गहराई से समझने में मदद करते हैं। गुरु ग्रह की वक्री चाल कहती है कि किसी भी बात को पक्का करने से पहले थोड़ा सुधार और सोच-विचार जरूरी है।

शुभ रंग: स्कारलेट

शुभ अंक: 9

आज की सलाह: लक्ष्य ऊंचा रखें, लेकिन कदम उठाने से पहले योजना अच्छे से बना लें। वृषभ आज का राशिफल (Taurus Horoscope Today)

आज का दिन भावनात्मक समझ और अंदरूनी विकास पर ध्यान देने को कहता है। सूर्य, चंद्रमा, मंगल और शुक्र धनु राशि में होकर बदलाव और साझा जिम्मेदारियों से जुड़े मामलों को उजागर कर रहे हैं। आप अपने रिश्तों या पैसों से जुड़े किसी पुराने फैसले पर दोबारा सोच सकते हैं।

धनु राशि में शुक्र खुलकर और साफ बात करने में मदद करते हैं। मंगल आपको रुके हुए काम सुलझाने की हिम्मत देते हैं। वृश्चिक राशि में बुध रिश्तों में भावनात्मक समझ बढ़ाते हैं। मिथुन राशि में गुरु की वक्री चाल पुराने आर्थिक तरीकों को दोबारा देखने की सलाह देती है।

शुभ रंग: एमरल्ड ग्रीन

शुभ अंक: 4

आज की सलाह: सच्चाई से अपनी भावनाओं को समझना ही आगे बढ़ने का रास्ता है। मिथुन आज का राशिफल (Gemini Horoscope Today)

आज का दिन रिश्तों और साझेदारी पर खास फोकस रखता है। सूर्य, चंद्रमा, मंगल और शुक्र धनु राशि में होकर आपके रिश्तों के क्षेत्र को मजबूत बना रहे हैं। आप ज्यादा खुलकर बात करना चाहेंगे और किसी से जुड़ने या साथ काम करने की इच्छा बढ़ेगी।

धनु राशि में शुक्र रिश्तों में गर्मजोशी और ईमानदारी लाते हैं, जबकि मंगल टीमवर्क में पहल करने की ताकत देते हैं। वृश्चिक राशि में बुध जरूरी बातों और बारीकियों पर ध्यान दिलाते हैं। आपकी राशि में गुरु की वक्री चाल सोच और नजरिए में बदलाव लाती रहती है।